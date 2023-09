En 2022, 17 años después de que los Rolling Stones lanzaron su álbum más reciente de canciones originales, Mick Jagger decidió que la banda había procrastinado lo suficiente. Habían ido y venido sesiones en el estudio; canciones sin terminar se estaban amontonando. Charlie Watts, el baterista de toda la vida y piedra angular rítmica de la banda, había fallecido en el 2021, pero la banda seguía de gira sin material nuevo.

“Nadie estaba haciéndola de capataz”, recordó Jagger. “Nadie decía: ‘Esta es la fecha límite’”. Así que el cantante hizo precisamente eso. El resultado es “Hackney Diamonds”, una colección ruidosa e impenitente de nuevas canciones de una banda que se niega a sosegarse con la edad.

Para el nuevo álbum, en ocasiones conflictiva mancuerna compositora de Jagger y Keith Richards encontró una manera de realinearse. Cerca del final de las sesiones, incluso terminaron de escribir una canción —”Driving Me Too Hard”— juntos en una habitación, como lo habían hecho en sus primeros años.

“Somos un par extraño”, dijo Richards vía video desde Nueva York. “Lo quiero con el alma y él me quiere con el alma, y dejémoslo así”.

“Hackney Diamonds”, que saldrá a la venta el 20 de octubre, es a la vez una nueva explosión y un resumen. Profundiza en el estilo establecido desde hace mucho tiempo de los Stones: riffs de guitarra alucinantes, la voz orgullosamente intemperante de Jagger, fundamentos de blues y una interacción de guitarra siempre improvisada.

“Angry”, el tema que abre el álbum, se mueve entre la conciliación y la exasperación. “Bite My Head Off”, una canción medio punk —en la que Paul McCartney toca un bajo distorsionado y punzante— ladra en respuesta a intentos de control. El álbum rinde homenaje al estatus de estadista de la banda, contando con apariciones especiales de McCartney, Stevie Wonder, Lady Gaga y Elton John.

Jagger se burló de la idea de los Rolling Stones como institución. “Es sólo una banda”, dijo.

Pero Ronnie Wood, el guitarrista que se unió al grupo en 1975, atesora las seis décadas de continuidad de la banda. “Eso ha sido lo mío todos estos años, que mi institución siguiera”, dijo en videollamada desde Barcelona. “Cuando Mick y Keith se peleaban, yo hacía todo lo posible para unirlos de nuevo —al menos lograr que hablaran y que los motores volvieran a rugir”.

Al hacer el nuevo LP, la banda recuperó “un sentido de urgencia”, dijo Jagger vía video desde París. Por supuesto, los Rolling Stones —Jagger, 80 años, Richards, de 79 y Wood, de 76— no se estaban volviendo más jóvenes. La banda ocasionalmente había ido a estudios para empezar a grabar canciones, pero nunca las terminó.

Jagger se dio cuenta, dijo, de que “necesitamos involucrar a alguien que pueda esgrimir el látigo”.

Ese fue Andrew Watt, quien ganó un Grammy como productor del año en el 2021. Watt, de 32 años, ha hecho éxitos pop con Miley Cyrus y Justin Bieber. “Yo era el recién llegado”, dijo Watt. “Así que no tenía el bagaje que conlleva una banda que ha estado junta durante más de 60 años”.

El ritmo de los Stones estaba cimentado en Watts, quien murió a los 80 años. “Habría habido unos Rolling Stones sin Charlie Watts, pero sin Charlie Watts no habrían existido los Rolling Stones”, dijo Richards. “Era uno de los tipos más cálidos que he conocido, simplemente tan tolerante”.

El último álbum completo de Watts con la banda fue “Blue & Lonesome”, una serie de covers de blues, en el 2016. Pero su batería, de sesiones con el productor anterior de los Stones, Don Was, impulsa dos canciones en “Hackney Diamonds”. Una de ellas, “Live by the Sword”, también incluye al bajista original retirado de los Stones, Bill Wyman.

Cuando Watts ya no pudo tocar, los Rolling Stones continuaron de gira con un nuevo baterista: Steve Jordan, que Watts había recomendado a Richards en los 80s.

“Con el fallecimiento de Charlie y la entrega de la estafeta a Steve Jordan por parte de Charlie, fue un momento muy especial”, dijo Wood. “Estábamos ensayando en Boston cuando Charlie falleció. Estábamos ensayando cuando nos enteramos de la noticia y nos tomamos un día libre. Y pensamos: Charlie no querría que nos quedáramos allí sentados y estuviéramos lamentándonos”.

Para los Rolling Stones, “Hackney Diamonds” es el inicio de la siguiente fase de la banda. “Con Charlie dejándonos, creo que necesitábamos dejar una nueva huella con Steve”, dijo Richards. “Restablecer la banda era importante”.

Por: JON PARELES

The New York Times