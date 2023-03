Quería recoger su medicina, un cepillo para el cabello y una fotografía de su departamento.

Eso fue en el 2009, un par de días después de que un terremoto arrasó con L’Aquila, la capital de Abruzzo, en el centro de Italia. Las autoridades habían cerrado la Ciudad a los residentes, pero la mujer y su hermana se habían colado. La encontré mirando un edificio de mediados de siglo que el terremoto de alguna manera había cortado horizontalmente.

Desde lejos, medimos catástrofes como la calamidad en Turquía y Siria sumando el número de muertos y edificios destruidos. Los reportes describen una zona de desastre espectacularmente amplia, esfuerzos de recuperación que son demasiado lentos y cientos de miles de personas en el frío sin hogar, alimentos, agua potable o suministros médicos.

Es demasiado para procesar, la pérdida de vidas e historia. La diminuta comunidad judía de Antioquía, en el Centro de Turquía, data de hace 2 mil 500 años. El jefe de la comunidad y su esposa murieron en el sismo. La sinagoga de la Ciudad desapareció.

La Mezquita Habibi Neccar también se derrumbó. La mezquita data del año 638. Era iglesia y mezquita, dependiendo de quién gobernara la Ciudad. La ciudad bíblica de Antioquía también es donde presuntamente se usó por primera vez la palabra “cristiano”. El apóstol Pedro dirigió la iglesia allí antes de establecer una iglesia en Roma. Pablo predicó en Antioquía. El terremoto también derrumbó la Iglesia Ortodoxa de San Pablo.

El afán de urbanizar está arraigado en nosotros porque las ciudades son vida. Y al igual que otras formas de vida, necesitan cuidados constantes. En Turquía, eso claramente no sucedió. Después de un terremoto en 1999 que mató a 17 mil personas, se introdujeron y actualizaron los códigos de construcción. Pero las autoridades se hicieron de la vista gorda con desarrolladores que ignoraron las normas sísmicas y no verificaron los proyectos que supuestamente cumplían con las normas. En el 2018, el Gobierno turco otorgó amnistía a los desarrolladores que violaron los códigos a cambio de cuotas, sin exigir que realmente hicieran que sus edificios fueran seguros.

The Associated Press reportó que una agencia del Gobierno turco ha reconocido que más de la mitad de todos los edificios del país no cumplen con los estándares contra terremotos.

L’Aquila, como Antioquía, se encuentra en una zona sísmica. Un terremoto en L’Aquila en 1349 mató a 800 residentes; otro en 1703 mató a más de 3 mil. El terremoto del 2009 mató a más de 300 personas, destruyó cientos de edificios históricos y dejó a decenas de miles sin hogar. Las autoridades italianas se apresuraron a reasentar a los sobrevivientes en tiendas de campaña y viviendas temporales en las afueras de la Ciudad y en la costa, con la promesa de reconstruir.

Pero estos asentamientos costosos y hacinados, desconectados del tránsito y de la vida cívica, se volvieron permanentes; se indagaron los vínculos de los contratistas con la mafia; y la recuperación de Antioquía se detuvo.

Podría preguntar sobre la lógica de reconstruir una y otra vez en estos lugares riesgosos. La noción surge en torno al cambio climático. Los científicos predicen migraciones a gran escala desde zonas donde el aumento del nivel del mar, las inundaciones, las sequías y el clima extremo dificultarán la vida. El cambio climático ya ha desplazado a millones de personas.

Pero la lógica no es el punto.

Las ciudades son sólo nominalmente ladrillos y cemento. Para los residentes son lugares que encierran artículos como un cepillo y una fotografía, hilos colectivos de un tejido social que, a lo largo del tiempo, tejen una vida, una familia, una historia, un barrio, una comunidad. Lo mínimo que se puede esperar que haga el Gobierno es garantizar que los edificios y las calles cumplan con los códigos y que las ciudades respondan a las necesidades de sus residentes, no a las de los desarrolladores y políticos. Pero en gran parte del mundo esa es la excepción.

Por: Michael Kimmelman