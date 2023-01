Un domingo reciente, un grupo de adolescentes se reunió en los escalones de una biblioteca en Nueva York para la reunión semanal del Club Ludita, un grupo de preparatoria que promueve la autoliberación de las redes sociales y la tecnología. Mientras la docena de adolescentes se dirigía a un parque, escondieron sus iPhones —o, en el caso de los miembros más devotos, sus teléfonos con tapa.

Llegaron hasta su lugar habitual, un montículo de tierra lejos de las multitudes del parque. Entre ellos estaba Odille Zexter-Kaiser, estudiante de último año de preparatoria. “Es un poco mal visto si alguien no aparece”, dijo Odille. “Estamos aquí todos los domingos, llueve o truene, o incluso nieve. No nos mantenemos en contacto, así que tienes que presentarte”.

Algunos dibujaron en cuadernos. Otros pintaban con acuarelas. Con los ojos cerrados, uno se sentó a escuchar el viento. Muchos leen. Citan a escritores libertinos como Hunter S. Thompson y Jack Kerouac como héroes, y les gustan las obras que condenan la tecnología, como “Player Piano” de Kurt Vonnegut.

“Cuando conseguí mi teléfono con tapa, las cosas cambiaron instantáneamente”, dijo Lola Shub, estudiante de último año de preparatoria. “Empecé a usar mi cerebro. Me hizo observarme como persona. También he estado tratando de escribir un libro. Llevo como 12 páginas”.

Fundado en el 2021, el club lleva el nombre de Ned Ludd, el folclórico trabajador textil inglés del siglo 18 que presuntamente destrozó un telar mecanizado, inspirando a otros a tomar su nombre y amotinarse contra la industrialización.

Logan Lane, de 17 años, fundadora del club, dijo que su uso de las redes sociales dio un giro preocupante durante el confinamiento por la pandemia.

“Me consumió por completo”, dijo. Borró Instagram, pero eso no fue suficiente. “Así que puse mi teléfono en una caja”, dijo.

Por primera vez, experimentó la vida de una adolescente sin un iPhone. Leía novelas en el parque. Admiraba el grafiti cuando viajaba en metro y conoció a adolescentes que le enseñaron a pintar con aerosol en el patio de trenes de carga.

Si bien los padres de Logan apreciaron su metamorfosis, insistieron en que llevara un teléfono con tapa para poder monitorearla.

“Todavía anhelo no tener teléfono alguno”, dijo. “Mis padres son tan adictos a ellos. Mi mamá entró en Twitter y he visto cómo la hace garras. Pero supongo que también me gusta, porque me siento un poco superior a ellos”.

Hoy, el club tiene unos 25 miembros. Después de la reunión del domingo, los estudiantes se dirigieron por un camino solitario sin luces. Hablaron de la poesía de Lewis Carroll, las composiciones para piano de Ravel y los males de TikTok.

Una estudiante señaló al cielo. “Miren”, dijo. “Esa es una gibosa creciente. Eso significa que la Luna se hará más grande”.

Caminando por la oscuridad, la única luz que brillaba en sus rostros era la de la Luna.

Por: ALEX VADUKUL