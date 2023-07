KABUL, Afganistán — Hay un destello de la antigua Kabul oculto en la nueva —si sabes dónde buscar.

Está en las salas de billar abarrotadas donde jóvenes en jeans gritan “buen tiro” en inglés. Vive en las salas de videojuegos donde los adolescentes juegan “Call of Duty”. Está en las cafeterías donde las mujeres beben capuchinos, con sus abayas ocultando pantalones de mezclilla, mientras suena una melodía de Taylor Swift.

Desde que el talibán depuso al Gobierno respaldado por Occidente hace casi dos años, han borrado los vestigios más obvios del proyecto estadounidense de construcción de la nación en Afganistán. Las aulas de las preparatorias y universidades han quedado vacías de mujeres. Los eruditos religiosos y las interpretaciones estrictas de la ley shariah reemplazaron a los jueces y los códigos penales estatales. El parlamento fue disuelto.

Pero más difícil de erradicar ha sido el legado cultural que quedó después de 20 años de ocupación estadounidense, las formas más sutiles en que las culturas occidental y afgana chocaron en las principales ciudades y dieron forma a la vida urbana junto con la generación de jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad en ella.

“Todas las marcas de ropa y zapatos están aquí, academias deportivas, tenemos toda la tecnología nueva —nos conectamos con el mundo”, dijo Ahmad Khalid, de 37 años, en un restaurante de carnes en Kabul.

La perdurable influencia occidental es más impactante en la Capital. Antes de que comenzara la guerra liderada por Estados Unidos en el 2001, Kabul estaba en ruinas después de años de guerra civil y lucha más tarde entre las fuerzas de resistencia y el primer gobierno de los talibanes. Pero después de la invasión de EU, se convirtió en un centro de atención internacional.

Desde el 2001, la población de la Ciudad casi se ha duplicado a alrededor de 5 millones —más o menos la mitad de la población urbana total del País.

Hay pizzerías, restaurantes de hamburguesas y gimnasios en todos los barrios. Los tatuajes —prohibidos en el Islam— adornan los brazos de jóvenes.

Para los miembros de la generación joven y urbana, los restaurantes y las librerías se han convertido en un escape de un País que está siendo reconstruido por un Gobierno que a menudo se siente más extraño para ellos que la administración respaldada por Occidente.

En un café popular en Kabul una tarde reciente, hombres y mujeres convivían, haciendo caso omiso de los requisitos de segregación por género.

Taiba y su amiga, Farhat, ambas de 19 años, dijeron que el café era uno de los pocos espacios públicos que quedaban donde se les permitía la entrada y donde su existencia misma no se sentía amenazada.

“Me encanta el olor, los libros y la música que tocan”, dijo Taiba. “Aunque”, agregó con una sonrisa irónica, “ya ??no me gusta la música pop desde que me convertí en una buena musulmana en los últimos dos años”. Las chicas se miraron y se echaron a reír. “Es broma”, dijo.

Cada tarde, docenas de chicos acuden a un centro de videojuegos en Kabul. Era uno de los pocos sitios que les quedaban, dijeron. Muchos cafés han cerrado, el Gobierno prohibió sus bares de narguile favoritos y los oficiales de policía prohibieron recientemente que niños menores de 10 años ingresen a la zona de juegos —generando preocupaciones de que podrían terminar prohibiendo los centros de juegos por completo.

Por: CHRISTINA GOLDBAUM