Si los superhéroes tienen una cosa en común, no es tanto las capas ni las habilidades extraordinarias, sino los enemigos memorables. La nueva película “¡ Shazam! La Furia de los Dioses” ha llevado su factor antagonista a otro nivel al optar por divinidades inmortales, en plural.

Así es como Billy Batson (Zachary Levi), cuyo nombre de superhéroe es Shazam, y sus amigos se encuentran peleando contra las hijas de Atlas. Las hijas son interpretadas por Helen Mirren, de 77 años, quien interpreta a Hespera, la mandona hermana mayor, y Lucy Liu, de 54, quien es la Kalypso que parece hecha de acero.

Estos son extractos editados de una entrevista en video con Liu y Mirren.

Hespera y Kalypso son presentadas como dioses, no como diosas. ¿Es una distinción importante?



LUCY LIU Hemos estado hablando de esto. Es “La Furia de los Dioses” y yo decía, “¿No deberían ser diosas?”. Pensamos: “Ya estamos en ese reino, mientras no sea humano, estamos bien”.



HELEN MIRREN: Mira, me encanta ser actriz. Se siente muy Belle Époque, muy del siglo 19. Ciertamente, si soy un dios, me consideraría una diosa, tengo que decirlo.

LIU: Con la prensa, generalmente decimos que somos diosas. (Ambas ríen.)]

¿Qué las llevó a filmar su primera película de superhéroes?

MIRREN: No voy a ver muchas películas de superhéroes, pero vi la primera “Shazam” y me encantó. Entonces, cuando apareció “Shazam 2”, pensé: “Bueno, si iba a hacer una película de superhéroes, esa es en la que me gustaría participar”, por ingeniosa.



LIU:Tener esa experiencia una con otra fue realmente especial. No pienso inmediatamente en los personajes tanto como en la relación que se construyó a partir de ese momento. Todos estábamos aprendiendo lo que se suponía que debíamos hacer, y aislados. Afortunadamente estábamos en la misma cápsula de Covid.

¿Les sorprendió ver que sus atuendos serían tan parecidos a los de un gladiador? MIRREN: Los vestuarios son más pesados de lo que parecen. Y estábamos tambaleándonos con enormes zapatos de plataforma —los gladiadores nunca tuvieron que lidiar con enormes tacones altos.



LIU: ¡Y la capa! A menudo preguntábamos si podíamos quitarnos la capa por pesada.



¿Difiere interpretar a un dios de interpretar a un antagonista normal?

MIRREN: Es diferente porque no tienes que lidiar con la psicología humana normal, lo cual es genial. No tuvimos que considerar “¿Por qué está haciendo esto esta villana? ¿Fue abandonada por su madre?"



LIU: Trabajamos con la rivalidad entre hermanas, el nivel de experiencia que teníamos cada una. Al principio, supongo que todos pensaron: “Kalypso va a ser tan fuerte y poderosa”, pero luego Hespera le agarra la cabeza y la tira hacia atrás. Esa es la dinámica porque encarnamos lo que somos —se nos dio esto, nacimos en esto, por lo que la pelea son los desacuerdos entre nosotras y nuestras opiniones.

Durante mucho tiempo, las villanas utilizaron la sexualidad como arma, lo cual no es el caso aquí. ¿Crees que esto refleja las formas en que ahora concebimos el poder de las mujeres en la pantalla?

LIU: Sí, no es una mujer fatal. Creo que aún hay un largo camino por recorrer. Y creo que si una mujer interpreta lo que el público percibe como antagonista, automáticamente cae en un grupo o algún tipo de prescripción de lo que fue en el pasado, en lugar de crear algo nuevo y dinámico.

MIRREN: Hiciste “Los Ángeles de Charlie” y para alguien de mi generación, fue un inmenso parteaguas: acción de mujeres temibles y llenas de fuerza. Pero controladas por un hombre, así que a pesar de que fue un gran paso adelante, todavía estaba ese ancla frenándolo, en cierto modo. Ahora ese ancla se ha soltado, gracias a Dios. Avanzamos de una manera diferente, ojalá.

Por: Elisabeth Vincentelli