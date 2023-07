El mutis al final de una ejecución musical. La pausa en un discurso dramático. ¿Qué es lo que escuchamos cuando no oímos nada? ¿Acaso detectamos el silencio? ¿O simplemente no oímos nada e interpretamos esa ausencia como silencio?

En un estudio recién publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, investigadores echaron mano de una serie de ilusiones sónicas para mostrar que la gente percibe silencios tanto como escucha sonidos: el silencio es percibido como su propio tipo de “sonido”, no sólo como un espacio entre ruidos.

Primero, los investigadores hicieron que los sujetos de estudio compararan un solo sonido largo con dos sonidos más cortos. Los dos sonidos más breves sumaban la misma cantidad de tiempo que el sonido más largo. Pero cuando la gente los escuchaba, percibía que el sonido individual duraba más.

Para aplicar esa ilusión al silencio, los científicos invirtieron la prueba. Usaron sonidos de restaurantes, mercados, trenes o parques infantiles, e insertaron fragmentos de silencio para ser comparados por los participantes.

Los investigadores suponían que si la gente percibe los silencios como su propio tipo de sonido, entonces estos deberían estar sujetos a la misma ilusión que los sonidos: un silencio prolongado debería percibirse como más extenso que la suma total de dos silencios más cortos. Pero si la gente percibe el silencio como la falta de sonido, la ilusión podría no existir.

Otras pruebas colocaron al silencio en diferentes contextos para generar más ilusiones. En todos los casos, los oyentes percibieron la ilusión de que un periodo de silencio era más largo, tal como habrían percibido una ilusión de un sonido más prolongado.

“Cuando lo escuché por primera vez, pensé, ‘guau, ¡funciona!’”, dijo Rui Zhe Goh, un alumno de posgrado en ciencia cognitiva y filosofía en la Universidad Johns Hopkins, en Maryland, y uno de los científicos involucrados en el estudio. Aunque él creó las pruebas y sabía que los periodos de silencio duraban lo mismo, aún así experimentó la ilusión.

Sería fácil rechazar la idea de que el silencio tiene un sonido, apuntó Sami Yousif, un científico cognitivo en la Universidad de Pennsylvania quien no participó en el estudio. No obstante, dijo que el estudio muestra que “esos espacios en blanco también son algo así como un evento; son una especie de unidad que está representada en nuestra experiencia”.

Y saber que, de hecho, percibimos el silencio hace que “resuene más”. Tal vez todos pondremos más atención a momentos callados una vez que sepamos que podemos escuchar los “sonidos” del silencio.

BETHANY BROOKSHIRE

The New York Times