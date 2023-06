En un trote matutino reciente en la ciudad de Nueva York, Martinus Evans fue recibido como un campeón conquistador. Cada dos o tres minutos, un corredor que pasaba sonreía y asentía, felicitándolo mientras pasaban a toda velocidad. Pero los corredores no lo aplaudían por ganar ninguna carrera. Incluso se podría decir que lo estaban celebrando por su historial de terminar último.

Evans es el fundador de Slow AF Run Club, una comunidad virtual para corredores de final del pelotón, con más de 10 mil miembros en todo el mundo. Con 136 kilos de peso, es una figura querida entre los corredores que se han sentido excluidos del deporte. Ha aparecido en la portada de Runner’s World, posó desnudo para Men’s Health y apareció en un anuncio de Adidas. Su cuenta en Instagram, @300poundsandrunning, tiene alrededor de 62 mil seguidores. Y este mes lanza su primer libro, “Slow AF Run Club: The Ultimate Guide for Everyone Who Wants to Run”.

La idea del club nació durante el maratón de la ciudad de Nueva York del 2018, justo después del castigador puente Queensboro hacia Manhattan. Evans iba a su paso cuando notó a un hombre gesticulando desde la acera.

“Eres lento, amigo”, gritó el hombre, agregando una palabrota para indicar qué tan lento. Evans trató de ignorarlo y volvió su atención al recorrido, que terminó en poco más de ocho horas, o seis horas detrás del ganador. Pero cuando el espectador repitió su burla, Evans se enojó más —y luego se inspiró.

La siguiente vez que Evans, ahora de 36 años, corrió, usó una camiseta con la frase del hombre, SLOW AF, y una caricatura de una tortuga sonriente. Seguidores en Instagram solicitaron sus propias camisetas. Para principios del 2019, había nacido un club de corredores.

Evans, que vive en Brooklyn y ahora es entrenador de atletismo certificado, está ayudando a liderar un movimiento global para hacer que el deporte dé la bienvenida a cualquier persona que quiera correr, independientemente de su tamaño, ritmo o color de piel. “Quiero que todos sepan que pueden correr con el cuerpo que tienen ahora”, dijo.

Cuando era niño en Detroit, Michigan, fue objeto de burlas por su tamaño. Cuando hizo una prueba para un equipo de futbol americano juvenil, el entrenador lo hizo usar una bolsa de basura en el campo para “sudar la grasa”, dijo. No perdió peso; simplemente se sintió avergonzado. Pero después de lograr formar parte del equipo de futbol americano de su preparatoria, comenzó a desarrollar confianza en sus habilidades físicas. Asistió a Lane College en Tennessee con una beca de futbol americano, antes de transferir a la Universidad Central de Michigan, donde obtuvo una licenciatura en ciencias del ejercicio.

En el 2012, Evans y su entonces novia (ahora esposa) se mudaron a Connecticut, donde ella asistió a la escuela de posgrado. Él tomó un trabajo vendiendo trajes mientras decidía su próximo paso.

Después de meses en el piso del almacén usando zapatos rígidos de vestir, comenzó a sentir dolor en la cadera. El dolor lo llevó a un cirujano ortopédico, quien, escribe en su libro, lo miró y le dijo: “Estás gordo. Tienes dos opciones: bajar de peso o morir”.

Evans recordó haber contenido las lágrimas mientras le decía desafiante al médico: “Voy a correr un maratón”. Dijo que el médico se rió y le dijo que hacerlo también lo mataría.

Salió de la consulta enojado y todavía con dolor (otro médico más tarde le diagnosticó bursitis de cadera) y condujo directamente a una tienda para comprar un par de tenis deportivos, decidido a demostrarle al médico que estaba equivocado. Como motivación adicional, Evans comenzó un blog que llamó 300 Pounds and Running, donde comenzó a registrar tanto su progreso en correr como su pérdida de peso. Después de unos meses, se sorprendió al descubrir que extraños leían y lo animaban.

Descubrió que le gustaba correr, a pesar de los transeúntes que ocasionalmente lo insultaban. Más de una vez, Evans dijo que la policía también lo ha detenido e interrogado mientras corría. Cuando se sentía derrotado, miraba un tatuaje en su muñeca derecha que dice “cero lucha, cero progreso”.

Con el tiempo corrió un 5K, luego medio maratón. Finalmente, en otoño del 2013, Evans voló a casa para correr el Maratón Detroit Free Press y cumplir lo que juró en el consultorio del médico. Cuando cruzó la meta, lloró.

Desde entonces, obtuvo una maestría en investigación en salud pública y otra en diseño y medios digitales. Dijo que correr le brinda una sensación de confianza y propósito.

Decidió dejar de contar calorías y correr sólo por diversión.

Más de una década después de que comenzó a correr, con ocho maratones a su haber, Evans todavía pesa 136 kilogramos. Mientras más tiempo se presente y corra lento, dijo, más fácil será para otros corredores hacer lo mismo.

Por: DANIELLE FRIEDMAN