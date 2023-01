La figura mítica del genio tecnológico multimillonario vestido con una camiseta equis finalmente puede estar a punto de ver su largamente esperado fin. El arresto de Sam Bankman-Fried, el fundador de la plataforma de comercio de criptomonedas FTX, por acusaciones de fraude puede señalar no sólo la siguiente etapa de su caída, sino también un cambio en la confección de imagen global de Silicon Valley.

Después de todo, nadie acogió más la idea de que la vida de la mente inagotable se refleja en una vida libre de preocupaciones insignificantes como la ropa, que Bankman-Fried, de 30 años. La jaula física de traje y corbata no era para él. En su lugar: la camiseta, los pantalones cortos tipo cargo y los tenis. Y la cabellera más desaliñada posible. El look se convirtió en un sello a medida que saltaba a la fama.

“Es algo tan consciente como fundar la empresa en las Bahamas, donde no hay o hay poca supervisión regulatoria”, dijo Scott Galloway, inversionista y conductor de podcasts, refiriéndose al hecho de que la sede de FTX estaba en el Caribe en lugar de en California. “Es la máxima postura de chico blanco tecnológico multimillonario: estoy muy por encima de las costumbres”.

Es una imagen que tiene sus raíces no tanto en la juventud de Bankman-Fried en una familia que acogió el utilitarismo, como en el halo de cabello sin peinar de Albert Einstein, que se convirtió en un símbolo del genio del físico tanto como E=mc2. En los jeans y el suéter negro de cuello de tortuga de Steve Jobs. En, por supuesto, las chanclas Adidas, sudaderas con capucha y camisetas grises de Mark Zuckerberg, que dieron lugar al actual uniforme de elección de la tecnología.

Es un uniforme que telegrafía al mundo a alguien que no tiene tiempo para preocuparse por lo que lleva puesto porque está pensando en cosas tan mayúsculas que cambiarán el mundo.

“Es la idolatría a los innovadores”, dijo Galloway.

O al menos lo era. De repente, Bankman-Fried ha colocado todo el look bajo una luz diferente. Su vestimenta descuidada parece menos un reflejo de una vocación loable que una bandera roja de un enfoque descuidado al dinero de otras personas. Que en la abrumadora adopción por parte de Bankman-Fried de la mística de la vestimenta informal de hecho no comprendió que son los detalles y lo que no ves lo que importa. Los cuellos de tortuga negros de Jobs eran del diseñador japonés Issey Miyake, por ejemplo; Las camisetas grises de Zuckerberg son del diseñador italiano Brunello Cucinelli. Sólo parecían no estudiados.

Joseph Rosenfeld, consultor de imagen en Silicon Valley, dijo que Bankman-Fried no se percató del hecho de que “algunos de los individuos mejor vestidos en el ramo de la tecnología prefieren guardar un perfil muy bajo y no llamar la atención a su persona”, lo que significa que en realidad se ven más casual de negocios que casual.

Y también no pareció comprender que alguien que puede ir a la cárcel no es alguien cuyo look alguien más realmente quisiera emular.

Por: Vanessa Friedman