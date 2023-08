Una multitud se reunió recientemente afuera de una tienda insignia de Uniqlo sobre la Quinta Avenida, en Nueva York, con la esperanza de ver a Roger Federer.

El tenista, quien se retiró en el 2022, se hallaba al interior presentando su primera colección de ropa, que diseñó con Jonathan Anderson.

Federer, de 42 años, tiene mucho tiempo de vender gorras y camisetas con su logo RF. La nueva colección incluye playeras polo de secado rápido, sudaderas con cierre y pants de nylon.

“Tienen un look más noventero”, dijo Federer sobre los pants. “Crecí usándolos y traerlos de vuelta fue muy divertido”. El astro estuvo involucrado en casi todos los detalles.

En la entrevista editada a continuación, Federer habla sobre su vida en el retiro.

¿Por qué querías crear tu propia colección?

Tenemos un historial de estilo tan genial en el tenis. René Lacoste y Stan Smith fueron tenistas maravillosos. Creo que es importante recordar de dónde venimos. Mi colección está diseñada para ser usada al estar jugando o después. Por alguna razón ha sido difícil, no sé por qué, hacer este crossover —de dentro de la cancha a fuera de la cancha. No el look sudado, por supuesto, pero digamos que si no sudas aún puedes usar mi ropa para caminar por la calle y lucir elegante.

¿Cuál fue el aspecto más difícil de crear una colección?

El punto inicial es lo que me pone más nervioso. Es importante saber a dónde quieres llegar.

¿Estabas preocupado respecto a retirarte y lo que eso le haría a tu base de fans?

La vida sin el juego, sin los fans y sin la agenda que ha dominado mi vida durante 25 años definitivamente ha sido algo que no sabía cómo iba a tomarlo. Durante mucho tiempo, intenté regresar y hacer otro esfuerzo y dejar el juego estando sano, pero no fue posible.

Pero lo bueno y lo malo sobre el Covid y mi cirugía de rodilla es que todo se empezó a desacelerar en los últimos tres años, así que no es como que pasé de jugar 100 partidos y de repente se acabó.

Al final, me sentí aliviado y contento de retirarme. Concluyó de manera perfecta en la Copa Laver. Estaba rodeado de mis rivales más importantes, y mi familia y mis amigos estaban ahí. Pensé, “está bien, estoy satisfecho ahora. Ya no necesito ir en pos de ese gusanito”.

Volviste a Wimbledon este año, donde viste jugar a Andy Mu-rray desde el Palco Real. ¿Qué se sintió ser un espectador?

El año pasado, salí a la Cancha Central para la celebración del centenario. Fue hermoso, pero doloroso. Estaba lesionado. No sabía si volvería a jugar, así que fue un momento muy emotivo. Pero este año, fue totalmente distinto. Mi padre me susurró, “¿no te gustaría estar jugando en la cancha en lugar de ver sentado?” y le contesté, “No. Estoy contento con ver”.

Fue tan divertido estar sentado junto a la Princesa Catalina. La conozco muy bien. Es una fan entusiasta del tenis y juega. Tenemos que tener cuidado de no hablar demasiado (durante los partidos).

¿Acaso tienes un lado alejado de ser tenista que quieres que la gente vea ahora?

Empecé a hacer más viajes que son divertidos con la familia. Así que están saliendo distintas fotos mías, y es bonito darte cuenta de que a la gente aún le da gusto verme.

