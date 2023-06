PARÍS — Un bote repartidor eléctrico avanzaba por el Sena, pasando frente a ex palacios y museos elegantes y bajo los puentes de piedra y metal antes de dar vuelta en la Torre Eiffel y deslizarse a la orilla del río.

El capitán, Arnaud Montand, trazaba el camino planeado para la ceremonia de apertura de los próximos Juegos Olímpicos de verano y, en el último segmento de su ruta, el trayecto para los nadadores olímpicos.

Una parte clave de la propuesta ganadora de París fue no sólo organizar eventos junto al río, sino dentro de éste.

“Qué hermosa ventana a París”, dijo Montand. “Pero si hay una tormenta, todo se cancelará”.

Trabajadores en toda el área metropolitana de París tienen años de estar implementando lo que se conoce como el Plan de Natación, que involucra miles de tuberías, tanques y bombas subterráneas para evitar que bacterias nocivas fluyan al Sena.

“¿Acaso tenemos una garantía total? La respuesta es no”, dijo Pierre Rabadan, el Alcalde adjunto quien encabeza los planes olímpicos de la Ciudad, incluyendo la limpieza del Sena a tiempo para ser el escenario de dos carreras de larga distancia y la porción de nado del triatlón.

No obstante, Rabadan también señaló que no había plan alterno si el agua no pasa inicialmente una prueba de calidad: si las carreras deben ser pospuestas, los organizadores esperarán unos días, harán pruebas al agua y volverán a intentarlo.

Considerado por muchos el río más romántico del mundo, el Sena también es maloliente y turbio. Durante tormentas, aguas residuales salen a borbotones de 40 portillas sobre la ribera pavimentada.

Es por ello que muchos parisinos ven horrorizados la idea de zambullirse en el río.

Ése no siempre fue el caso. Durante las primeras Olimpiadas organizadas por París, en 1900, siete eventos de natación se llevaron a cabo en el río.

Incluso luego de que nadar en el río fuera prohibido en 1923, un año antes de que los Juegos volvieran a la Ciudad, los residentes locales siguieron tirándose calvados del Puente de Jena en días calurosos de verano.

Obtener la oportunidad de celebrar las Olimpiadas ha cambiado todo, inspirando un presupuesto de 1.4 mil millones de euros (unos 1.53 mil millones de dólares) para implementar el plan.

Después de los Juegos, los residentes locales tendrán acceso a unas 20 áreas de nado a lo largo del Sena.

El objetivo de todas las dependencias involucradas es hacer que el agua sea lo suficiente limpia que los niveles de dos bacterias indicadoras —E. coli y enterococci intestinal— estén por debajo de los estándares establecidos por la directriz europea de aguas de baño. Equipos en Francia han estado realizando pruebas regulares al agua del Sena desde el 2020. El verano pasado, alrededor de la mitad de sus muestras alcanzó la meta.

Cuando trabajadores hicieron pruebas al trayecto de los eventos olímpicos planeados —la porción de nado del triatlón y dos eventos de 10 kilómetros varonil y femenil— en el curso de dos semanas a fines del verano, cuando se llevarán a cabo las Olimpiadas, los resultados fueron 90 por ciento “aceptables”, lo que significa que el comité olímpico decidirá si prosigue.

“No estamos purificando el Sena”, dijo Samuel Colin-Canivez, un ingeniero municipal, mientras encabezaba una visita por un túnel recién construido. “Nuestro enfoque es evitar que aguas no tratadas sean vertidas en el Sena”. El túnel de 700 metros de largo conecta con un enorme tanque subterráneo de almacenamiento que está en construcción.

Otras partes del plan son más personales, como los equipos que van de puerta en puerta en seis áreas suburbanas de París, tratando de convencer a más de 20 mil propietarios de hogares de permitir que trabajadores desentierren sus tuberías y las reconecten al sistema de alcantarillado.

“Casa por casa”, expresó Claire Costel, una funcionaria municipal. “No hay otra forma de hacerlo”.

Por: CATHERINE PORTER