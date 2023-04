Podría ser una historia de ciencia ficción en sí misma: una máquina que usa inteligencia artificial para suplantar a los autores que trabajan en el género, produciendo una historia tras otra sin padecer nunca bloqueo del escritor. Y ahora, al parecer, está sucediendo en la vida real.

Los editores de tres revistas de ciencia ficción —Clarkesworld, The Magazine of Fantasy & Science Fiction y Asimov’s Science Fiction— dijeron recientemente que se habían visto inundados por escritos generados por chatbots de IA.

“Sabía que se avecinaba, pero no al ritmo que nos golpeó”, dijo Sheree Renée Thomas, editora de The Magazine of Fantasy & Science Fiction, fundada en 1949.

El diluvio se ha vuelto tan inmanejable que Neil Clarke, editor de Clarkesworld, dijo que había dejado de aceptar historias hasta que pudiera manejar mejor el problema.

Dijo que Clarkesworld, que publicó su primer número en el 2006 y paga 12 centavos de dólar por palabra, normalmente recibe alrededor de mil 100 escritos al mes. Pero en sólo unas cuantas semanas en febrero, recibió 700 escritos legítimos y 500 escritos por máquinas. Clarke dijo que pudo detectar las historias generadas por chatbots al examinar ciertos “rasgos” en los documentos, la redacción y el proceso de entrega. La redacción es “espectacularmente mala”, dijo. “Sólo están dando pautas, vaciando, pegando y enviando a revistas”.

Clarke tuiteó que los escritos fueron en gran parte “impulsados por expertos en ‘actividades paralelas’ que afirmaban que había dinero fácil con ChatGPT”.

El hecho al que se enfrentan los editores pone de relieve los retos provocados por chatbots de IA cada vez más sofisticados como ChatGPT, que han demostrado que pueden escribir chistes y ensayos universitarios e intentar diagnósticos médicos. A algunos escritores les preocupa que la tecnología algún día pueda trastocar el mundo literario, destronando al autor como la máxima fuente de creatividad.

Pero las historias que inundan estas revistas parecen más bien spam. Sheila Williams, editora de la revista Asimov’s Science Fiction, dijo que varias de las historias generadas por chatbot que había recibido tenían el mismo título: “La última esperanza”. “La gente que está haciendo esto en general no tiene un concepto real de cómo contar una historia, y tampoco lo tiene ningún tipo de IA”, dijo.

Thomas dijo que los escritos generados por chatbot se pueden detectar, aunque “es triste que siquiera tengamos que perder tiempo en eso”.

Dijo que había estado vetando permanentemente a cualquiera que enviara escritos generados por chatbot.

“No quiero leer historias de bots”, dijo. “Quiero leer historias que surjan de la imaginación y las experiencias reales, y de sus propios impulsos”.

Por: MICHAEL LEVENSON