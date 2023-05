Era un sonido familiar en cualquier restaurante centroeuropeo decente: el golpeteo de un chef aplastando la milanesa que yo había pedido. El mantel era de un blanco brillante y los sillones banca ofrecían el mismo diseño minimalista que algunos de los lugares más a la moda de la región.

Pero un aspecto era diferente: en la ventana panorámica frente a mi mesa, el paisaje pasaba volando a más de 145 kilómetros por hora.

Me encontraba en el vagón comedor de un tren, a mitad de camino de mi casa en Praga a un evento en Budapest. Además del gran servicio, la comida fue mil veces mejor de lo que tenía derecho a esperar: una milanesa de pollo frito crujiente, increíblemente delgada, jugosa por dentro, acompañada de croquetas de papa y una cerveza artesanal que había sido preparada especialmente para el tren. Fue espectacular.

Los vagones restaurante están floreciendo en Europa. Ahora muchos ofrecen menús de temporada que destacan recetas regionales y productores locales. En algunos trenes, los estándares son bastante altos, aunque los precios son generalmente costeables, con platillos principales con precios a menudo a partir de unos 12 euros o alrededor de 13 dólares.

El público está encantado. En las redes sociales, los fans comparten fotos de sus comidas favoritas a bordo. Los conocedores discuten sobre quién tiene los mejores menús, echando porras a Polskie Koleje Panstwowe (PKP) en Polonia, Deutsche Bahn en Alemania o Czech Railways, donde tuve mi epifanía de la milanesa.

Recientemente hice un viaje que me permitió probar un puñado de vagones restaurante. Primero, volví a hacer la prueba con Czech Railways.

Opté por el goulash, así como otra milanesa, esta vez de puerco, con ensalada de papa. Me refresqué con una cerveza clara de la cervecería artesanal Pivovar Chroust, elaborada en colaboración con otro fabricante local, Pivovar Falkon, exclusivamente para los vagones restaurante JLV de los trenes checos. Súper afrutado y bajo en amargor, fue un aperitivo excelente, elevador del estado de ánimo.

Mi goulash tampoco tenía detalle malo: llegó caliente, lleno con trozos suaves de res y papa bañados en un consomé espeso con pimentón. La milanesa de puerco pareció caer un nivel contra la versión trascendente que había inspirado mi interés —crujiente por fuera, pero no tan jugoso por dentro. La ensalada de papa redimió la comida: una torre de cubos de papa bien cocidos, combinados con pedacitos de pepinillos, huevo duro y zanahorias tiernas, unidos con una rica mayonesa.

Más tarde, estaba listo para ver cómo se compararía un vagón comedor polaco. Pero cuando abordé el tren PKP, aprendí una lección importante sobre los vagones restaurante. “Supongo que lo dejaron en Polonia”, dijo el conductor. Tres horas después, bajé en Viena, muerto de hambre.

De allí tomé el ÖBB Railjet hasta Zurich. El servicio fue menos atento que en Czech Railways, lo que se reflejó en la crema tibia de trufa y apio, que por lo demás era cremosa y saciante. Un platillo principal regional, kärntner ritschert, mejoró las cosas: un estofado de cebada perlada, frijoles blancos y trozos de puerco ahumado. En general, fue un esfuerzo decente.

De Zurich, abordé un tren Rhaetian Railway.

Unos minutos después de partir, estaba sentado en el Gourmino —un vagón comedor centenario revestido de madera— y probando los primeros bocados de mi desayuno de pescador: filetes fríos de trucha ahumada, panecillos calientes, mantequilla, mermelada, miel, Prosecco y café, junto con un croissant tan caliente, crujiente y hojaldrado que pensé que podría haber sido frito.

Fue una experiencia de otro orden. Tomé un sorbo de mi Prosecco, comí un bocado de trucha ahumada con mantequilla y me sentí bendecido mientras el tren se elevaba hacia los picos nevados de los Alpes.

En el Deutsche Bahn del día siguiente a Karlsruhe, Alemania, probé el rösti de papa con puré de manzana, que llegó demasiado blando como para comerlo. Comí currywurst con papas a la francesa en otro tren Deutsche Bahn al día siguiente. Sabía mejor que cualquier cosa que recordara de su ciudad natal, Berlín. Parecía que la comida chatarra, o al menos la comida callejera, podría ser donde el vagón restaurante de Deutsche Bahn lucía.

Viajé más de 2 mil 400 kilómetros y pasé más de 32 horas en 12 trenes en el curso de cinco días. Apreciaba mucho mejor los vagones restaurante, pero no pude evitar pensar en lo que aún no había probado. No había probado la comida en trenes en Eslovaquia o Hungría. No había comido en trenes en Rumania o Serbia.

En algún lugar, pensé, había otra revelación culinaria.

Por: EVAN RAIL