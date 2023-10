Reconocido género musical se reinventó en la pandemia del Covid-19

En el 2020, un nuevo valor en la música irlandesa se anunció con una canción sobre el amor, la pérdida y el pollo frito.

El video de “Another Day (KFC)”, el sencillo debut de CMAT, comienza con la cantante bailando alegremente frente a una pantalla azul. “Cariño, dame algo más que hacer”, canta, en un estilo ubicado entre el acento country y el pop de los 60, “Otra vez lloré en KFC por ti”. Luego, la cámara cambia a una habitación oscura donde un hombre está sentado amordazado y atado a una silla. CMAT lo abofetea y luego se come una cubeta de pollo sentada en su regazo.

Desde que salió el vídeo, CMAT —siglas del nombre de la artista de 27 años, Ciara Mary-Alice Thompson— se ha convertido en una estrella en Irlanda y más allá con canciones country-pop que son irreverentes, vulnerables, tristes, inteligentes y muy extrañas. Su álbum debut del 2022, “If My Wife New I’d Be Dead”, llegó directamente al número 1 en Irlanda y recibió el premio RTE Choice Music, el equivalente irlandés de los Grammy. Recientemente lanzó un segundo álbum, “Crazymad, for Me”, y tiene fechas de gira en Irlanda, Gran Bretaña y Estados Unidos.

CMAT comenzó su trayectoria describiéndose en línea, irónicamente, como “una estrella de pop mundial” que “vive en Dublín con sus abuelos”. Antes de la pandemia, trabajaba en un café, recuperándose de un periodo de depresión después de que la banda que formó a los 18 años, Bad Sea, no logró avanzar y se separó.

Se reinventó como solista, lanzando sencillos como “I Wanna Be a Cowboy, Baby!” y “Nashville”, una canción ensoñadora (y sorprendentemente estimulante) sobre las ideas suicidas. Rápidamente ganó fans, especialmente entre los jóvenes irlandeses LGBTQ. (Thompson, que es bisexual, dijo una vez que está “haciendo música para las chicas y los gays”).

Su carrera despegó justo a tiempo para que el Covid-19 acabara con las giras. Ahora vive en Brighton, Inglaterra.

“Ahora como que realmente estoy viviendo como una estrella del pop”, dijo Thompson. “Y ahora, tratar de mantener ese rollo de estrella del pop y tener una vida falsa y una personalidad falsa que la acompaña, simplemente se siente mal”. En lugar de ello, está cultivando un estilo anti-glamour, apareciendo en videos en disfraces de payaso, pelucas elaboradas y vestida de hombre.

Con el mismo espíritu, el nuevo álbum muestra los defectos de su creadora, y sus triunfos. “Cuando estaba haciendo este disco, sucedieron dos cosas”, dijo Thompson. “Me enojé más por algunas cosas, pero luego también me di cuenta de que había hecho algunas cosas mal en mi vida”. El álbum pasa de culpar a su ex a perdonarse a sí misma por sus propios errores.

Las dos últimas canciones extasiadas son optimistas. Como dijo: “No tiene sentido sufrir”.

Por: Roisin Kiberd

The New York Times