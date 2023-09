En julio, Tashea Channell Younge, chef privada y proveedora de catering de Nueva York, voló a Los Ángeles, con todos los gastos pagados, para preparar una cena privada en una cocina de lujo para 15 personas. Luego cocinó para Noah Brown, jugador de la Liga Nacional de Futbol Americano, y algunos compañeros de equipo. Más tarde ese mes, regresó a Nueva York para una cena privada a la luz de las velas en la costera, con vistas al Edificio Empire State.

Los escenarios eran glamorosos. La paga también lo era. En un mes, Younge, de 27 años, ganó más de 12 mil 800 dólares. Ella lo documentó todo en TikTok.

Un nuevo capítulo en la era de las celebridades gastronómicas se está desarrollando en línea a medida que muchos más cocineros emprenden trayectorias como chefs privados y hacen públicas las ventajas del trabajo. Esos detalles solían ser completamente privados.

Pero recientemente, en TikTok e Instagram, muchos chefs han comenzado a abarcar los mundos de catering e influencer al compartir videos de sus vidas como chefs privados, saltando entre destinos de lujo o viviendo sin pagar renta en casas de huéspedes.

El dinero es bueno y hay mucha libertad creativa. Pero los videos no siempre muestran lo solitario que puede ser el trabajo.

Reilly Meehan ha trabajado de tiempo completo como chef privado de una familia desde el 2021, dividiendo su tiempo entre Phoenix, Arizona y Southampton, Nueva York. Dijo que gana 40 por ciento más de lo que ganaba cocinando en un club privado en San Francisco, y ahora también recibe todas las prestaciones.

Quienes perciben mayores ingresos en EU pueden ganar entre 200 mil y 300 mil dólares anuales, más prestaciones y bonos.

Pero los dolores de cabeza también son reales. Muchos clientes tienen reglas dietéticas estrictas y otros invitan a amigos al último minuto.

“Es difícil para mí negarme”, dijo Ashley Cunningham, de 27 años, quien ha trabajado para un puñado de jugadores de la Asociación Nacional de Basquetbol. “Porque siento que como que es mi trabajo asegurarme de que estén contentos”.

Y muchos chefs dijeron que los clientes esperan que se presenten con poco aviso. Tejas Jhaveri, de 25 años, un chef privado de Oahu, Hawai, recibió un mensaje de texto una noche solicitándole que hiciera el catering de un evento al día siguiente, con sólo unas horas para planear, comprar y cocinar. “Se convierten como en amigos de la familia, pero al mismo tiempo son tus jefes”, dijo.

Rob Li, de 26 años, tiene su propio departamento de verano como chef en el complejo de un multimillonario en los Hamptons de Nueva York. Pero la vida en la isla puede ser demasiado tranquila: a veces pasa toda la noche en FaceTime con amigos que están juntos en la ciudad de Nueva York. “Sólo somos él y yo”, dijo sobre su cliente de mediana edad, agregando: “No hablamos ni interactuamos mucho debido a la enorme diferencia de edad”.

Meehan, de 32 años, viaja sin su esposo y su perro durante el verano para trabajar en la casa de su cliente en los Hamptons, donde ha estado publicando videos. “Esos días en los que sólo estoy yo en la casa, psicológicamente no es fácil”, dijo.

Younge se ha perdido muchos cumpleaños y sus amigos ya no la invitan a salir.

“Siento que conozco a mucha gente, pero no tengo muchos amigos, y eso me parece bien”, dijo, agregando: “Me metí en muchas discusiones. Me han maldecido tantas veces. Y no puedo decir nada más que ‘lo siento’”.

Por: Amelia Nierenberg