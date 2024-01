¿Quiere impulsar a sus hijos en el atletismo? Lo que debe y no hacer

Cuando la dos veces atleta olímpica estadounidense Kara Goucher era niña, estaba acostumbrada a ver a su abuelo correr cinco o seis días a la semana, pero nunca pensó en ello como un deporte porque él no competía. No descubrió las carreras organizadas hasta la escuela secundaria. “Me enamoré de eso, obviamente”, dijo.

Mientras que deportes como el beisbol y el futbol han organizado ligas juveniles en todo Estados Unidos, hay menos programas dedicados a correr. Pero más organizaciones de corredores ahora brindan opciones para estudiantes de primaria y secundaria, y más carreras en carretera están agregando carreras para niños.

Girls on the Run es una de las organizaciones más grandes, con 142 mil niñas participando el año pasado y 2.1 millones de niñas convirtiéndose en miembros desde que inició la organización sin fines de lucro en 1996. Otro programa, Rising New York Road Runners, comenzó hace más de 20 años con 12 niños en una escuela en Brooklyn. Ahora hay 112 mil niños participando en 800 sitios a nivel nacional, dijo Marissa Muñoz, vicepresidenta senior de New York Road Runners, que organiza el maratón de la ciudad de Nueva York y docenas de otras carreras.

Los organizadores del programa y los corredores profesionales sugirieron centrarse en el progreso y el establecimiento de objetivos en lugar de tiempos a la hora de alentar a los niños y adolescentes a correr.

El programa Run for the Future, de los New York Road Runners, dirigido a chicas en su penúltimo y último año de preparatoria, finaliza con una carrera de 5 kilómetros, pero también incorpora capacitación de vida y liderazgo, dijo Muñoz.

Girls on the Run tiene un enfoque similar. Eso incluye elegir a un compañero para un evento de 5 kilómetros, que pone a amigos y familiares a correr. Cuando la hijastra de Amelia Kwan, Alma Menard, corrió su primer 5K, su hermano mayor, Kiefer, fue su compañero de carrera. Ese fue el primer 5K para él, dijo Kwan. Ahora corre para el equipo de campo traviesa de su preparatoria en el Estado de Washington.

Molly Huddle, de 38 años, una corredora de profundidad estadounidense, asistió a una preparatoria que carecía de un equipo femenino de campo traviesa. Pero había oído hablar de los Campeonatos de Campo Traviesa Foot Locker, que en ese entonces era el encuentro nacional de preparatoria de EU. Ella quería ir, pero tenía que calificar. Eso significaba hallar una solución a no tener un equipo. Trabajó con su preparatoria y se convirtió en un equipo autofinanciado de una sola persona.

“Esa fue la primera oportunidad que tuve en mi vida para establecer metas durante varias semanas”, dijo Huddle. “Fue como un gran proyecto, y al final fue una recompensa tan grande”.

Para los adultos que quieren animar a sus hijos a correr, hay que lograr un equilibrio, algo que enfatizó Goucher. Su hijo, Colt, de 12 años, comenzó a correr con un club de atletismo de Colorado, pero sólo después de que Goucher habló con el entrenador y se convenció de que el grupo tenía un enfoque divertido y no competitivo.

Colt también practica otros deportes. Goucher y Adam, su esposo, quien también fue corredor profesional, así lo prefieren. Quieren que sienta que puede practicar muchos deportes.

Will Martin, que vive en Nueva Jersey, comenzó a correr después de que el equipo de campo traviesa de la preparatoria reclutó corredores en su escuela secundaria. Años más tarde, cuando su hijo mayor estaba en la secundaria, Martin lo presionó a correr. Pero después de participar en programas juveniles, su hijo se resistió a correr en la preparatoria.

“Aprendí una valiosa lección con él de no presionar”, dijo Martin. “Dejé de presionarlo; ahora está en artes marciales”.

A raíz de esa experiencia, Martin no presionó a su hijo menor, que terminó practicando campo traviesa en la secundaria y ahora quiere seguir haciéndolo en la preparatoria.

“Sé que es auténtico y quiere hacerlo porque saldrá solo o con sus amigos”, dijo Martin.

Por: JENNIE COUGHLIN