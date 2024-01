¿Qué pasó en Taiwán cuando detectaron globos chinos sobrevolando el país?

TAINAN, Taiwán — Un aumento en los avistamientos de globos chinos volando sobre Taiwán ha llamado la atención del Ejército de la isla y ha sido visto por algunos expertos como una advertencia calculadamente ambigua a los electores antes de su elección presidencial.

El Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán ha reportado avistamientos ocasionales de globos flotando de China desde el mes pasado y un aumento más reciente, de acuerdo con el recuento diario del Ministerio sobre las actividades militares chinas cerca de la isla. Anteriormente, los reportes sobre globos eran muy esporádicos.

La mayoría de los globos se ha mantenido frente a la costa de Taiwán. Sin embargo, el 1 de enero uno cruzó la isla, de acuerdo con la descripción del Ministerio. De los cuatro avistados el 2 de enero, tres sobrevolaron Taiwán y dos llegaron hasta el lado este de la isla. Otro sobrevoló la isla el 3 de enero.

Los reportes taiwaneses también señalaron a la proximidad de algunos de los globos a bases militares. De los cuatro reportados el 2 de enero, tres fueron detectados por primera vez entre 195 y 295 kilómetros de la base aérea Ching Chuan Kang, en Taichung. El Ministerio de Defensa de Taiwán se negó a especificar qué tan cerca volaron de la base.

Los globos no parecen representar una amenaza militar inmediata para Taiwán, una democracia autónoma de 23 millones de habitantes que Beijing afirma es territorio suyo. El mes pasado, el Ministerio de Defensa de Taiwán indicó que parecían estar destinados a recopilar datos atmosféricos.

Taiwán no ha experimentado nada de la alarma que se apoderó de Estados Unidos el año pasado cuando un enorme globo de vigilancia chino de gran altitud cruzó los cielos de Estados Unidos. China negó que el globo fuera destinado para espiar, pero Washington no lo creyó y la disputa amargó las relaciones durante muchos meses. Los taiwaneses están acostumbrados a los vuelos militares chinos cerca de la isla, y la noticia de los globos ha sido recibida con calma, si no es que con indiferencia.

El momento en que se dan los vuelos de los globos es revelador, dijo Ko Yong-Sen, investigador del Instituto de Investigación de Seguridad y Defensa Nacional, un grupo de expertos en Taipei financiado por el Ministerio de Defensa de Taiwán.

“Es más un efecto de intimidación en lo que resulta ser un momento bastante delicado, ya que en Taiwán celebraremos nuestras elecciones el 13 de enero”, dijo Ko. China, dijo, “tal vez quiera bajar el tono. La gente dice que ha utilizado imprudentemente armas importantes, como aviones y barcos, para hostigar, por lo que ha optado por globos que pueden usarse para cierto tipo de intimidación y acoso de menor intensidad”.

Mientras los electores taiwaneses se preparaban para elegir un Presidente y una legislatura, Beijing no ocultó su deseo de que el gobernante Partido Democrático Progresista perdiera poder. El partido se opone a los reclamos de Beijing sobre Taiwán.

Ko dijo que le preocupaba más lo que China podría hacer con globos de gran altitud, como el que se detectó sobre Estados Unidos el año pasado, que podrían incrementar la recopilación de datos utilizando satélites y radares.

“La recopilación de inteligencia de Taiwán sería aún más grave”, dijo. “Esto es algo que nos preocupa y sería más problemático”.

Por: CHRIS BUCKLEY y AMY CHANG CHIEN