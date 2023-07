Los detalles más precisos de lo que le sucedió al R.M.S. Titanic difieren dependiendo de quién cuente la historia.

El iceberg con el que chocó el transatlántico de lujo fue divisado a las 23:40 horas, según la Institución Oceanográfica Woods Hole, o a las 23:35 horas, como afirma una exhibición sobre el barco en Nueva York. El Royal Museums Greenwich, en Gran Bretaña, dice que el barco cobró las vidas de mil 503 personas, mientras que el Museo Smithsoniano en Estados Unidos afirma que murieron mil 522 pasajeros y tripulantes.

Los historiadores han atribuido la diferencia a factores como listas imperfectas de emisión de boletos y conteos apresurados de personas transmitidos vía señales débiles.

Sin embargo, los detalles generales no están en disputa. Todos los expertos confiables coinciden en que el 15 de abril de 1912, menos de una semana después de iniciado su viaje inaugural, el Titanic terminó en el fondo del Océano Atlántico Norte.

Más de un siglo después ha estado circulando una versión muy diferente en TikTok. En una publicación que obtuvo más de 11 millones de visitas antes de que fuera eliminada a principios de este año, un usuario escribió: “¡¡¡El Titanic nunca se hundió!!!”

Datos establecidos desde hace mucho tiempo sobre el accidente están siendo disputados en la app de videos en formato corto, al tiempo que rumores rancios se fusionan con nueva desinformación y contenido manipulado —una demostración de la poderosa capacidad de TikTok para sembrar el revisionismo histórico incluso de los casos más profundamente estudiados.

Una publicación abre con un dibujo dramático en blanco y negro del Titanic, con una melodía de sintetizador siniestra. Un hombre en una sudadera con capucha y una gorra de beisbol con la visera hacia atrás, sobrepuesto toscamente en el cuadro, dice: “El Titanic NUNCA se hundió en realidad”, acompañado de un emoji de una cara gritando. Repite la teoría exhaustivamente desmentida del “cambalache”: que los restos en el lecho marino pertenecen al barco hermano más antiguo y decrépito del Titanic, el Olympic, hundido en un intento de fraude de seguros.

Otro video presenta una teoría de la conspiración de que el naufragio fue un “asesinato por encargo” ordenado por el financiero J.P. Morgan para eliminar a opositores a la Reserva Federal de Estados Unidos.

El escepticismo sobre el Titanic ha irritado a los expertos desde que se hundió. Luego, en diciembre, llegó el 25 aniversario de la película “Titanic”, que sobrepuso el romance a una descripción ficticia del desastre.

La celebración incluyó un relanzamiento de la cinta en febrero. También hubo una ráfaga de noticias sobre James Cameron, el director, trabajando con científicos y dobles de acción para resolver un debate sobre una escena clave centrada en cuántos amantes desventurados podrían sobrevivir en una puerta que flota en agua de mar gélida. (Las pruebas mostraron que dos podrían haberlo logrado). Los experimentos parecieron agregar combustible a una serie de teorías de conspiración en TikTok sobre el Titanic real.

“Se vuelve un poco desalentador ver salir mucha de esta basura”, dijo Charles A. Haas, fundador de la Sociedad Internacional del Titanic, quien ha pasado 60 años estudiando la embarcación. Coescribió cinco libros sobre el tema, bajó al lugar del naufragio dos veces y perdió la cuenta de las teorías de conspiración que ha desacreditado.

La Sociedad Internacional del Titanic, una de varias organizaciones históricas en el mundo dedicadas al estudio del Titanic, tiene cuentas de Instagram, Facebook y Twitter, pero no tiene presencia en TikTok.

Narrativas falsas sobre el Titanic comenzaron a circular casi tan pronto como se hundió. Un mes después del naufragio, The Washington Post planteó la posibilidad de que la tragedia se hubiera derivado de la “antigua malicia” de una sacerdotisa egipcia momificada, que puso una maldición a un editor después de que él contó su historia a otros pasajeros del Titanic. Otros han tratado de adjudicar las muertes a Winston Churchill, un submarino alemán, constructores navales católicos con mentalidad de sabotaje o cubiertas que podrían sellarse electromagnéticamente para evitar que los pasajeros abajo escaparan. Los masones fueron acusados de orquestar un encubrimiento.

TikTok, que afirma tener 150 millones de usuarios estadounidenses y es particularmente popular entre los jóvenes, se ha convertido en un poderoso vector de desinformación, pasada y presente. La compañía ha tratado de reprimir algunas falsedades históricas dañinas, como los esfuerzos por negar el Holocausto, mientras trabaja para combatir mentiras más modernas sobre las elecciones, remedios de salud y otros temas.

“Lo triste es que muchas de las personas que siguen este tipo de cosas son adolescentes, y lamentablemente no están dispuestos a investigar”, dijo Haas.

Los expertos en desinformación dicen que el algoritmo de TikTok y los feeds personalizados que crea pueden hacerlo particularmente potente para difundir teorías de conspiración.

“Si alguien está dedicando tiempo a un video, no importa si realmente cree que J.P. Morgan hundió el Titanic o si cree que este es un video divertido”, dijo Megan Brown, ingeniera de investigación senior en el Centro de Medios Sociales y Política de la Universidad de Nueva York. “Es la misma señal en lo que a TikTok se refiere, por lo que recomiendan más de ese contenido”.

Morgan, el banquero cuya Línea White Star era propietaria del Titanic, tiene un papel prominente en la tradición del Titanic. Los videos de TikTok repiten afirmaciones de hace décadas de que el millonario desistió de viajar en el Titanic minutos u horas antes de que zarpara porque tenía la intención de usar el barco para asesinar a enemigos poderosos que se oponían a sus esfuerzos por crear un sistema bancario centralizado.

Los expertos señalan que el registro histórico y el sentido común no respaldan estas afirmaciones. La evidencia sugiere que Morgan no cumplió su cita con el Titanic porque estaba lidiando con una situación inesperada que involucraba su colección de arte europeo. También habría tenido que asegurarse de que el Titanic chocara contra un iceberg con una fuerza catastrófica y que sus oponentes no figuraran entre las más de 700 personas que sobrevivieron.

La historia no está grabada en piedra y los expertos a menudo no están de acuerdo. Parks Stephenson, un veterano de la Marina de EU que visitó los restos varias veces y asesoró a Cameron para un documental del 2003, no está de acuerdo con muchos expertos del Titanic porque cree que el iceberg dañó el fondo del barco, no su costado.

Pero el consenso es este: el Titanic se hundió en un terrible accidente y muchas personas murieron.

Las teorías de conspiración del Titanic pueden parecer relativamente inofensivas, especialmente en un entorno moderno donde las mentiras en línea han conducido a daños en el mundo real, como un ataque al Capitolio de EU. Las empresas de redes sociales ya están batallando para abordar falsedades contemporáneas con los moderadores de contenido.

Brown dijo que la preocupación es que enganchar a alguien con una narrativa falsa hace que sea más fácil atraparlo con otra: “Oye, si escuchaste esto sobre el Titanic, entonces no creerás este otro encubrimiento”.

Rafael Ávila, de 33 años, un consultor tecnológico que vive en Toronto, es conocido como “Titanic Guy” en TikTok, donde ha acumulado más de 600 mil seguidores y publica videos que desacreditan teorías de conspiración.

Sus seguidores a menudo lo etiquetan cuando un video de teoría de conspiración del Titanic se vuelve viral, para que pueda filmar los datos. Los videos con la verdad no reciben tantas vistas como las teorías de conspiración, pero aun así pueden atraer millones de ojos, dijo.

“Mi comunidad de nerds del Titanic confía en mí para que corrija el asunto, así que lo he asumido como mi responsabilidad”, dijo. “Es Internet, la gente puede decir lo que quiera”.

Por: Tiffany Hsu y Sapna Maheshwari