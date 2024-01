¿Qué explica el choque cultural que Tesla está viviendo con los trabajadores suecos?

ESTOCOLMO — Los técnicos de Tesla que abandonaron sus puestos en Suecia el 27 de octubre dicen que aún apoyan la misión de la empresa estadounidense. Pero también quieren que Tesla acepte la forma sueca de hacer negocios.

Lo llaman el modelo sueco. Su esencia es la cooperación entre patrones y empleados para garantizar que ambas partes se beneficien de las ganancias de una empresa. En lugar de ello, dijeron cuatro técnicos que se declararon en huelga, han sido sometidos a un “típico modelo estadounidense”: semanas laborales de seis días, horas extras inevitables y un sistema de evaluación poco claro.

“Solo trabaja, trabaja, trabaja”, dijo Janis Kuzma, uno de los técnicos en huelga.

El sindicato que representa a los trabajadores, IF Metall, no dice cuántos de los 130 técnicos de Tesla han abandonado sus labores —quizás sean sólo unas cuantas docenas. Los 10 centros de servicio de la empresa en Suecia permanecen abiertos. Pero a medida que la huelga avanza hacia su tercer mes, está teniendo un impacto enorme. Al menos otros 15 sindicatos han tomado medidas para intentar obligar a Tesla a negociar un convenio colectivo para fijar salarios y prestaciones que reflejen las normas en Suecia.

Daniel Ives, analista en Wedbush Securities, advirtió que la disputa se estaba convirtiendo en “un importante pararrayos en torno a los sindicatos a nivel mundial” para Tesla y su director ejecutivo, Elon Musk, quien ha resistido los esfuerzos de sus 127.000 empleados en todo el mundo para sindicalizarse

Se dice que algunos de los aproximadamente 50.000 propietarios de Teslas en el país no han podido cambiar sus llantas para el invierno —algo esencial para manejar en Suecia en esta época del año. Pero temiendo que la huelga haya sido poco más que una molestia para Tesla, IF Metall ha pedido apoyo.

Los sindicatos de Dinamarca, Noruega y Finlandia, así como Suecia, se han unido en torno a IF Metall. Los estibadores han dejado de descargar los Teslas que llegan por barco; los talleres de reparación independientes han dejado de prestar servicio a los Teslas; los trabajadores postales han dejado de repartir el correo de Tesla; y los electricistas se han comprometido a no reparar sus estaciones de carga.

Hasta ahora, las cifras de registro de vehículos nuevos no muestran que la huelga esté afectando las ventas. Aun así, algunos posibles compradores están preocupados. “Esperaré a ver qué desarrolla”, dijo John Khademi, propietario de un Tesla que decidió posponer el pedido de uno nuevo.

Algunas empresas sin interés directo, como los talleres de reparación independientes, han perdido negocio porque tienen convenios colectivos con IF Metall que les exigen rechazar trabajo relacionado con Tesla.

Ninguna de las partes ha indicado que esté dispuesta a doblar las manos. IF Metall, que representa a los trabajadores de otras industrias pesadas, ofrece a quienes están en huelga el 130 por ciento de su salario. Tesla, valuada en unos 817 mil millones de dólares, dice que ofrece salarios y prestaciones equivalentes o mejores que los de un convenio colectivo, incluyendo la oferta de opciones accionarias.

Los convenios colectivos, no la ley, rigen las condiciones laborales en Suecia, que no tiene un salario mínimo legal. Las huelgas son poco comunes porque una vez que un acuerdo laboral entra en vigor, el sindicato no puede convocarla.

Marie Nilsson se convirtió en líder de IF Metall en el 2017. Esta es la primera vez que emplaza una huelga. Ella rechazó el argumento de Tesla de que ofrece condiciones iguales o mejores que las que obtendrían los empleados bajo un convenio colectivo. “Este nunca es el caso”, dijo Nilsson.

Algunos propietarios de Tesla describen la huelga como una demostración de la extralimitación del sindicato. “Si las condiciones laborales fueran tan malas, todos habrían renunciado”, dijo Ulf Siklosi, que conduce un Model S. “O todos se afiliarían al sindicato”.

Kuzma y varios colegas dijeron estar frustrados por críticas así.

“No entienden que se trata de ellos”, dijo. “Si la presión sobre los trabajadores es demasiada, no harán un buen trabajo reparando sus autos”.

Por: MELISSA EDDY