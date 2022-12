Cuando arrancó la Copa del Mundo en Qatar, millones de aficionados se pusieron camisetas que costaban entre 90 y 150 dólares (entre 430.000 y 720.000 pesos colombianos) vendidas por Nike y Adidas, el proveedor oficial del torneo este año. Los jugadores, que vestían uniformes nuevos, se pusieron calzado deportivo y tacos relucientes que pueden costar más de 200 dólares (961.000 pesos).

Pero, ¿cómo fueron remuneradas las personas que fabricaron estos artículos?

En el caso de los 7.800 trabajadores de la fábrica del Grupo Pou Chen, en Rangún, (Myanmar), un proveedor de calzado de fútbol para Adidas, la respuesta es 4.800 kyats, o 2.27 dólares diarios (10.907 pesos).

La fábrica en Myanmar subraya la lucha continua de muchos de los 40 millones de trabajadores de la industria del vestido en el sur de Asia, que han lidiado durante mucho tiempo con malas condiciones laborales y salarios, y cuyos problemas se han agravado por la pandemia. Ahora, con la Copa del Mundo en marcha, los esfuerzos de los trabajadores por mejorar sus condiciones de trabajo se han topado con dura resistencia y castigo.

Después de que los trabajadores iniciaron una huelga en octubre, exigiendo un salario diario de 3.78 dólares (18.162 pesos), los gerentes de la fábrica llamaron a soldados al complejo y despidieron a 26 trabajadores, incluyendo a 16 miembros del sindicato de la fábrica, que se creía habían liderado la huelga de más de 2.000 empleados.

Varios trabajadores dijeron creer que la fábrica estaba aprovechando la oportunidad para castigar a los trabajadores sindicalizados, en un momento en que la junta militar gobernante de Myanmar busca desmantelar las estructuras democráticas, y la creciente inflación y una moneda debilitada están causando estragos.

Una trabajadora, de 22 años, que espera recuperar su empleo, habló bajo condición de anonimato porque temía represalias por parte de su patrón. “Nos preocupamos mucho por pagar la renta y enviar dinero a nuestras familias para que puedan sobrevivir”, dijo. “Y ahora sin nuestros empleos, es mucho más difícil. No puedo costear comer”.

En un comunicado, Pou Chen dijo que seguía las leyes locales en el manejo de los salarios de los empleados y asuntos de personal y que respetaba el derecho de los trabajadores a negociar colectivamente.

“Estamos pasando por un proceso de arbitraje con los demandantes de acuerdo con el procedimiento legal de Myanmar”, dijo la empresa, refiriéndose a los trabajadores despedidos.

Adidas también brindó una declaración. “Adidas ha objetado enérgicamente contra estos despidos, que violan nuestros estándares en el lugar de trabajo y nuestro compromiso de mucho tiempo de defender la libertad de asociación de los trabajadores”, dijo la compañía. “Estamos investigando la legalidad de las acciones del proveedor y hemos pedido a Pou Chen que reincorpore de inmediato a los trabajadores despedidos”.

La mayoría de las marcas de ropa deportiva occidentales no poseen instalaciones de producción, sino que contratan fábricas o proveedores independientes. Esto significa que técnicamente no son los patrones de estos trabajadores y no son legalmente responsables de hacer cumplir las normas laborales o los derechos humanos.

La situación de los trabajadores de la industria del vestido se cuenta entre varias problemáticas sociales graves que han salido a la luz durante la Copa del Mundo de este año, incluyendo la criminalización de la homosexualidad en Qatar y el abuso bien documentado de los trabajadores migrantes.

Por: ELIZABETH PATON