El terrible secreto que se desconoce en la industria avícola: las nuevas opciones para solucionarlo

La industria del huevo oculta un terrible secreto. Debido a que los polluelos machos no ponen huevos ni producen carne valiosa, generalmente se les mata al día siguiente de nacer y generalmente se les desmenuza vivos en trituradoras industriales. La práctica, conocida como sacrificio de polluelos, resulta en la muerte estimada de 6.5 mil millones de polluelos machos cada año en todo el mundo.

Pero ahora un productor estadounidense de huevos planea comenzar a vender huevos de gallinas compradas en un criadero equipado con nueva tecnología que evita ese espeluznante desenlace, una novedad en Estados Unidos.

“El consumidor promedio simplemente no está consciente de que esto siquiera sea una problemática”, dijo el productor John Brunnquell, de Egg Innovations, con sede en Indiana, que vende 300 millones de huevos al año.

Brunnquell dijo que la avícola principal que utiliza estaba en camino de adoptar la tecnología a principios de 2025 y que anticipaba comenzar a vender huevos producidos con la nueva técnica a fines del próximo verano. “El supuesto es que una vez que comencemos, otros nos seguirán”, dijo.

Varios países europeos utilizan la tecnología, conocida como sexado in ovo, que determina el sexo de un polluelo antes de que nazca. Entonces los huevos indeseados pueden destruirse antes de que, de acuerdo con los estudios, el embrión sienta dolor. La tecnología agregaría unos cuantos centavos de dólar al costo del huevo, dicen los expertos.

Alemania y Francia prohíben el sacrificio de polluelos, e Italia planea ponerle fin en el 2027. Los huevos de gallinas de avícolas que utilizan esta tecnología se venden en Noruega, Bélgica, los Países Bajos y España, y algunos de ellos portan la etiqueta de “libre de sacrificio de polluelos”.

“Creo que no se tiene que ser filósofo para creer que es moralmente problemático dejar que algunos animales nazcan para inmediatamente ser matados”, dijo Robert Yaman, fundador de Innovate Animal Ag, una organización sin fines de lucro centrada en la tecnología que mejora el bienestar animal.

La Fundación para la Investigación Agrícola y Alimentaria, una organización sin fines de lucro establecida por el Congreso de Estados Unidos, dijo que la adopción generalizada del sexado in ovo podría reducir los costos porque aproximadamente la mitad de los huevos fertilizados ya no necesitarían ser incubados hasta que eclosionen. A fines del año pasado, el grupo anunció tres finalistas de un premio multimillonario para desarrollar tecnología de sexado in ovo que pueda utilizarse a escala comercial.

Pero, dijo Brunnquell, hay una “incógnita”: “¿Hay suficiente preocupación innata por la eutanasia de los polluelos macho como para que la gente pague un poco más?”.