Han pasado unos tres siglos desde el último gran terremoto en la falla de San Andrés, el peligro sísmico más traicionero de California. Los investigadores se han preguntado durante décadas por qué ha pasado tanto tiempo. El intervalo promedio de grandes terremotos allí ha sido de 180 años en los últimos mil años.

Los investigadores publicaron recientemente un artículo en la revista Nature que ofrece una razón del silencio a lo largo del tenso punto de encuentro de las placas tectónicas de América del Norte y el Pacífico.

La teoría es que si bien la fricción de las placas tectónicas es la principal fuerza impulsora detrás de los terremotos, existen otros factores, incluyendo el peso de grandes masas de agua. El equipo estableció un vínculo entre grandes terremotos y el llenado de un lago que ha crecido y menguado a lo largo de los siglos.

“Podríamos decir por qué no hemos tenido uno en los últimos 300 años”, dijo Ryley G. Hill, candidato a doctorado en ciencias geológicas en la Universidad Estatal de San Diego y la Institución Scripps de Oceanografía, en La Jolla, California.

El equipo de Hill halló que los grandes terremotos en el área tendían a ocurrir cuando una gran masa de agua, el Lago Cahuilla, se estaba llenando o estaba llena de agua del Río Colorado.

El lago se ha drenado con el tiempo, y todo lo que queda es el vestigial Mar de Salton. Los científicos creen que el proceso de vaciado y desaparición del antiguo lago estabilizó hasta cierto punto la falla.

Lucy Jones, sismóloga y científica titular del Centro Dr. Lucy Jones para la Ciencia y la Sociedad que no participó en el estudio, calificó la explicación como una “razón factible para el largo intervalo actual”. Pero la investigación, agregó, “no me hace querer decir que no se preocupen por el próximo”.

Los sismólogos dicen que una de las consecuencias del intervalo de tres siglos desde el último gran terremoto, definido con una magnitud mayor de 7, es que se ha acumulado más tensión a medida que las dos placas tectónicas se han movido en direcciones opuestas.

“Ha acumulado una gran cantidad de energía análoga a una liga tensa”, dijo Belle Philibosian, geóloga investigadora del Servicio Geológico de EU en el Área de la Bahía de San Francisco. “Deberíamos anticipar que la liga podría romperse en cualquier momento”.

El estudio, basado en un artículo coescrito por Philibosian en el 2011, plantea preguntas sobre los planes para rehabilitar partes del Mar de Salton. Está muy contaminado y se está reduciendo y, al secarse, el polvo tóxico queda atrás y se eleva en el aire, lo que presenta un peligro para los residentes cercanos. Retener más agua en el Mar de Salton podría reducir el polvo. Pero un cambio importante en el nivel del agua podría desencadenar actividad sísmica, dijo Philibosian.

“Este terremoto terminará por ocurrir, no importa lo que hagamos”, dijo.

Por: THOMAS FULLER