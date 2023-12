'La música navideña es más poderosa que otros géneros': provoca alegría o dolor

Ha pasado poco más de un año desde que los Backstreet Boys lanzaron su álbum “A Very Backstreet Christmas”, y Francine Biondo lo ha estado tocando desde entonces.

Biondo, de 39 años, proveedora de cuidado infantil en Ontario, Canadá, normalmente comienza a escuchar música navideña después de Halloween (31 de octubre), pero también agrega un poco de alegría navideña durante otras estaciones.

“Simplemente hace sentirme feliz y de buen humor”, dijo, agregando que las canciones navideñas evocaban recuerdos felices de su infancia.

Las canciones también aumentan su productividad. “En cierto modo me ayudan a motivarme”, dijo. “La música navideña, especialmente en esa época del año, es más divertida”.

Podría estar en lo cierto.

Daniel Levitin, autor y músico de Los Ángeles y profesor emérito de psicología y neurociencia en la Universidad McGill, de Montreal, dijo que las investigaciones han demostrado que la mayoría de las personas en los países occidentales utiliza la música para calmarse. “Mucha gente confía en la música navideña”, dijo.

Levitin participó en un estudio del 2013 que concluyó que la música estimula el sistema inmunológico del cuerpo y reduce el estrés.

Para las personas que disfrutan la música navideña, el cerebro puede elevar los niveles de serotonina y liberar prolactina, una hormona calmante y tranquilizante que se libera entre las madres y los bebés durante la lactancia, dijo Levitin. Si hay recuerdos y sentimientos negativos asociados con la Navidad, las canciones podrían hacer que el cerebro libere cortisol, la hormona del estrés que eleva el ritmo cardíaco, y active la amígdala, el centro del miedo del cerebro.

“Hay muchas personas que cuando llega la Navidad simplemente quieren correr a casa, esconder la cabeza bajo las sábanas y esperar a que pase”, dijo Levitin.

La música navideña es quizás más poderosa que otros géneros porque la temporada navideña está cargada de emociones. Representa los ideales por los que lucha la mayoría de los humanos, como la igualdad, la tolerancia y el amor.

“Para algunos, es un mensaje inspirador”, dijo Levitin. “Para otros, resulta evidente lo lejos que estamos de lograrlo”.

La música navideña que se canta para celebrar el solsticio de invierno existe desde hace miles de años, y alguno incluso data de antes del cristianismo. Para el siglo 20, canciones navideñas laicas como “I’ll Be Home for Christmas” y “White Christmas” comenzaron a reflejar el dolor que enfrentaba la gente y brindaron consuelo, particularmente a los soldados de la Segunda Guerra Mundial que no podían estar en casa para Navidad.

Vanessa Parvin, de 45 años, propietaria de Manhattan Holiday Carolers, una empresa de entretenimiento navideño, canta música navideña profesionalmente. Parte de la alegría, dijo, es “contribuir a la experiencia mágica y la nostalgia navideña de otras personas”, lo que puede significar honrar las solicitudes de canciones que recuerdan a los invitados su infancia o a sus familiares fallecidos.

“’O Little Town of Bethlehem’ era el favorito de mi abuela, así que eso no me hace pensar en cantar villancicos”, dijo. “Me hace pensar en mi abuela y mi madre”.

Por: DERRICK BRYSON TAYLOR