¿Por qué hay un insecto que fue nombrado en honor a Hitler?

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ningún nombre científico de animal ha causado tanto revuelo como Anophthalmus hitleri, designación que describe a un raro escarabajo carábido de color ámbar que habita en unas cuentas cuevas húmedas en el centro de Eslovenia.

El problema no es el nombre del género, Anophthalmus, que denota que, como otros escarabajos de las cavernas que viven en perpetua oscuridad, este no tiene ojos. Lo que muchos zoólogos encuentran nefasto es el nombre de la especie, hitleri, que un coleccionista de insectos austríaco dio al escarabajo en 1937 en homenaje a Hitler.

El vínculo con el tirano ha sido considerado tan desagradable que cuando la criatura apareció en un sello postal yugoslavo en 1984, se abstuvo de usar su nombre en latín. Hoy, el llamado escarabajo de Hitler está al centro de un debate sobre si los animales que llevan nombres biológicos objetables deberían recibir otros nuevos.

La nomenclatura zoológica se rige por un código que dice que el nombre válido de un organismo es el que se utilizó por primera vez. Un nombre sólo puede modificarse en circunstancias extremas, relacionadas con el desarrollo del conocimiento científico. Aún así, algunos expertos han propuesto borrar los nombres considerados ofensivos o excluyentes o que conmemoran a racistas, colonizadores y los miembros más monstruosos de la especie humana. Entre los nombres más problemáticos se encuentran Hypopta mussolinii, una polilla libia que lleva el nombre del dictador italiano Benito Mussolini, y Hibbertia, un género de flores de guinea australianas bautizadas en honor a George Hibbert, un mecenas de la botánica que se enriqueció con la trata transatlántica de esclavos.

Incluso hay llamados a abandonar por completo la práctica de bautizar animales con nombres de personas reales o ficticias. La Sociedad Estadounidense de Ornitología reveló recientemente que, “en un esfuerzo por abordar los errores del pasado”, comenzará a cambiar los nombres comunes en inglés de las aves que llevan nombres de individuos.

El Sistema de Clasificación Binomial es la base para catalogar la vida en la Tierra. Fue formalizado en 1753 por el botánico sueco Carl Linnaeus, cuyas propias contribuciones cuestionables incluyeron “Penicillus pene”, un molusco, y “Labia minor”, un insecto tijereta.

En enero pasado, la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica, que arbitra la taxonomía de especies animales, anunció que no consideraría cambios de nombres basados en la ética. Un artículo que publicó la comisión en The Zoological Journal of the Linnaean Society declaró que la estabilidad en la denominación científica se vería socavada si se cambiaran los nombres de las especies, lo que provocaría una confusión masiva.

Un grupo de expertos respondió en la revista, argumentando que la taxonomía debe ser socialmente responsable y que la comisión da erróneamente prioridad a la tradición sobre la ética.

“¿En qué otras esferas del esfuerzo humano hay algo que todavía lleva el nombre de Hitler? Los criterios deben cambiar y adaptarse como el resto de la sociedad”, dijo Estrela Figueiredo, botánica en la Universidad Nelson Mandela en Sudáfrica.

Max Barclay, curador del Museo de Historia Natural de Londres, cree que es mejor contrarrestar los nombres de especies reprobables, como hicieron los entomólogos italianos hace cinco años cuando encontraron un escarabajo de las cavernas estrechamente relacionado con A. hitleri. Lo llamaron Duvalius owensi en honor a Jesse Owens, el atleta negro estadounidense que aplastó el mito hitleriano de la supremacía aria al ganar cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos de verano de 1936 en Berlín.

“Esta fue una bofetada muy deliberada a Hitler, pero hecha con humor y honrando a alguien que lo merecía, en lugar de adoptar el enfoque puritano y autoritario de cambiar nombres inadecuados”, dijo Barclay.

Por: FRANZ LIDZ