¿Por qué en EE. UU. hay escasez de baños públicos?: 'Demanda supera oferta con creces'

Cuando un amigo visitante me preguntó si quería ir a correr en Filadelfia, Pensilvania, hice mucha planeación. No solo nuestra ruta, sino dónde ir al baño. No fue fructífera.

Tomé el tren PATCO Speedline, que no tiene baños. La estación de la que salí en New Jersey no tenía, ni a la que llegué en Filadelfia. En el hotel de mi amigo, los baños del vestíbulo tenían llave.

Afortunadamente, pude entrar detrás de una mujer con un código de acceso al baño. Confiar en la suerte era mi única opción porque Estados Unidos —y gran parte del mundo— tiene un problema de baños públicos.

En promedio, Estados Unidos tiene solo ocho baños públicos por cada 100 mil habitantes, reporta el Public Toilet Index, un informe del 2021 de la empresa británica QS Bathrooms Supplies. Eso está muy por detrás de Islandia, el país con la mayor densidad de baños públicos: 56 por cada 100 mil habitantes.

“La demanda de baños públicos supera con creces la oferta”, dijo Steven Soifer, presidente de la Asociación Estadounidense de Baños, que aboga por mejores baños públicos. “Esto entra en, ¿quién es responsable de proporcionar baños públicos?”.

En el 2022, Berlín completó una expansión de sanitarios públicos, aumentando la cantidad de baños de 256 a 418. La ciudad miró sus baños existentes e identificó dónde hacían falta —luego se asoció con Wall GmbH, una empresa de mobiliario urbano que construye estructuras como marquesinas de autobús. y quioscos. Pero hay un inconveniente: usar los sanitarios cuesta 50 centavos.

En el barrio Shibuya de Tokio, la Fundación Nippon patrocinó el rediseño de 17 baños, que ahora tienen un llamativo hemisferio blanco y paredes de vidrio que pasan de transparentes a opacas cuando la puerta del baño está cerrada. Serán limpiados y mantenidos a través de asociaciones con la fundación, el Gobierno de la ciudad de Shibuya y la Asociación de Turismo de la ciudad de Shibuya.

En Estados Unidos, los gobiernos municipales han estado probando un mosaico de soluciones. En el 2008, la ciudad de Nueva York compró 20 inodoros autolimpiantes que cuestan 25 centavos por uso. Pero el esfuerzo se estancó mientras la ciudad trabaja para identificar las ubicaciones adecuadas, que deben cumplir con una extensa lista de requisitos.

Cinco están en funcionamiento y la ciudad está aceptando sugerencias de ubicación para los demás.

Los baños públicos en Portland, Oregón, están disponibles las 24 horas. El Portland Loo es un baño de un solo cubículo para ambos sexos y accesible para sillas de ruedas, que cuesta 100 mil dólares por unidad.

Las unidades están iluminadas en azul, lo que dificulta hallar las venas y, por lo tanto, desalienta el consumo de drogas, dijo Evan Madden, gerente de ventas de Portland Loo. Y las rejillas de ventilación brindan suficiente privacidad para el propósito del baño, pero no lo suficiente para dormir o para el trabajo sexual.

En toda América del Norte, se han instalado 180 Portland Loos. Soifer cree que el problema en Estados Unidos debe abordarse a nivel nacional. Su grupo se ha reunido con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos con la esperanza de que se encargara de los baños públicos, pero fue en vano.

“En vista de que esto realmente es un problema de salud pública, alguien tiene que asumir la responsabilidad”, dijo, “y nadie lo está haciendo”.

JEN A. MILLER. THE NEW YORK TIMES