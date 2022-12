Hace un año, Hollywood vio con desesperación como filmes orientados al Óscar, como “Licorice Pizza” y “El Callejón de las Almas Perdidas”, luchaban en la taquilla.

Parecía haber llegado el día en el que los filmes de prestigio ya no eran viables en salas de cine y el streaming había alterado para siempre el séptimo arte.

Sin embargo, los estudios no perdieron la esperanza, decidiendo que noviembre del 2022 les daría una lectura más precisa del mercado. Para entonces, el coronavirus ya no sería un factor tan grande. Este otoño sería una oportunidad para mostrar que no sólo superhéroes y secuelas podían tener éxito.

Ha sido una carnicería.

Una tras otra, las cintas para adultos no han logrado hallar un público suficientemente grande para justificar su costo. Realizar y promover “Armageddon Time” costó unos 30 millones de dólares y recaudó 1.9 millones de dólares en la taquilla de EU y Canadá.

“Tár” costó al menos 35 millones de dólares; las ventas de boletos totalizan 5.3 millones de dólares. Incluso un filme encantador de Steven Spielberg tuvo un inicio flojo: “The Fabelmans” reunió 5.7 millones de dólares en sus primeras cuatro semanas de cartelera limitada. Hacerlo costó 40 millones de dólares.

El problema es que “la gente se ha sentido más a gusto viendo estas películas en casa”, dijo David A. Gross, quien publica un boletín sobre cifras taquilleras.

Algunos estudios aún culpan al coronavirus. Pero públicos de mayor edad, en un principio renuentes a regresar, han llegado a ver las salas de cine como una actividad segura del virus, dijeron analistas.

Otros ven un problema con el contenido. La mayoría de los filmes que están batallando son pesimistas en un momento en que el público quiere un escape.

Algunos ejecutivos de estudios insisten en que el total de taquilla es una forma anticuada de evaluar el rendimiento financiero de un largometraje.

Cintas de Focus Features, como “Tár” y “Armageddon Time”, ahora están disponibles para su renta en video bajo demanda, a un sobreprecio, luego de sólo tres semanas en cines. (Antes, los cines obtenían una ventana exclusiva de unos 90 días).

La inquietud en Hollywood es que los conglomerados que tienen estudios cinematográficos de especialidad decidan que no hay un rendimiento suficiente para seguir estrenando películas de prestigio en cines.

Otros recomiendan paciencia. Gross afirmó que “The Fabelmans” está llegando a más salas de cine, esperando aprovechar los rumores de premiación y la temporada decembrina.

“Creo que las películas van a regresar”, dijo recientemente Spielberg a The New York Times.

Por: BROOKS BARNES