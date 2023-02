LADYSMITH, Columbia Británica — Estoy sentado frente a Pamela Anderson, tratando de explicarle que tengo una app en mi teléfono que me hará lucir como Pamela Anderson.

“¿Qué?”, dice ella, sus ojos azules agrandándose. “¿Qué es? ¿Qué podría hacer?”.

Anderson, de 55 años, se pone anteojos para leer y luego examina la pantalla de mi teléfono, que ha transformado mi rostro en una versión de ella de la década de 1990: cabello recogido despeinado, cejas delgadas, boca en un puchero delineado. Suelta un gritillo: “¡Qué locura!”. Cuando inclino la cámara hacia ella, se agacha. “No lo voy a hacer conmigo misma”, dice.

Lo dice con una risa, pero lo dice en serio. No quiere verse como una versión veinteañera de sí misma, ni quiere revivir ese período de su vida. O al menos no va a dejar que nadie más la obligue a hacerlo.

El mundo lo descubrió el año pasado, cuando se enteró de la reacción de Anderson a “Pam & Tommy”, la serie de Hulu que cuenta la historia de su vida y, en particular, de su matrimonio con Tommy Lee, el baterista de Mötley Crüe y padre de sus hijos.

Esa relación inició con un noviazgo de cuatro días en Cancún, México, y una boda, con Anderson en bikini, y terminó principalmente con Lee en la cárcel después de golpearla mientras sostenía a su recién nacido. El matrimonio comenzó a desmoronarse después de que un video de la pareja teniendo relaciones sexuales fue robado de su casa en Malibu, California, y luego se convirtió en la versión de la década de 1990 de viral.

Si creciste en cierta época, sabes de esa cinta. Les ganó a sus distribuidores 77 millones de dólares en menos de 12 meses. Lo que quizás no supiste es que fue robada, no filtrada para publicidad, y que Anderson y Lee demandaron sin éxito para tratar de ponerle un alto. Tampoco originalmente era un video sexual. Era un video casero de 54 minutos, de los cuales aproximadamente ocho minutos presentaban actos sexuales. Esos momentos fueron tomados y empalmados por sórdidos distribuidores de pornografía, convirtiéndolo a él en un dios del sexo y a ella en un chiste.

La intención de “Pam & Tommy” era poner todo en claro. Pero Anderson se negó a verla. Para ella, se sentía como otra explotación. Excepto que esta vez venía envuelta en la promesa de salvación. “Ya fue bastante doloroso la primera vez”, dice. “Es como una de esas cosas en las que dices, ‘¿En serio?’. ¿La gente todavía está lucrando con eso?”.

Es difícil exagerar la influencia que tuvo Anderson en una época en particular. Ella era la fantasía masculina heterosexual hecha realidad —una chica común de un pequeño pueblo canadiense que había sido transformada en puro erotismo estadounidense.

Ya era modelo de Playboy cuando ayudó a convertir a “Guardianes de la Bahía”, que había sido cancelado previamente, en el programa de televisión más visto del mundo —exportando la imagen de un sueño californiano rubio platinado y de ojos azules a más de 140 países. Tres décadas más tarde, los médicos le dan crédito por marcar el comienzo de una era de cirugía plástica que los hizo ricos.

Ella fue la precursora de una franja de cultura que abogaba por la objetificación como empoderamiento, siempre y cuando pudieras convencerte de que estabas en control. Lo que hizo que Anderson pareciera una candidata perfecta para el tipo de reformulación narrativa que ofrecía “Pam & Tommy” —del tipo que se les ofrece a muchas mujeres hoy en día cuando miramos las tragedias de sus vidas con una lente más ilustrada. Y, sin embargo, ¿no es un poco condescendiente la noción de que un programa de televisión debería intervenir y corregir el registro cultural a nombre suyo?

Durante los últimos años, Anderson ha estado haciendo algo así como una introspección. Vendió su casa en Malibu y regresó a su pequeña ciudad natal en la isla de Vancouver, en una propiedad que le compró a su abuela hace 20 años. Fue aquí, al lado de la casa de sus padres —los mudó al complejo el año pasado— donde comenzó a escribir la historia de su vida.



Pensó que podría escribirlo todo para sus hijos, Brandon y Dylan Lee, que ahora son adultos y viven en Los Ángeles. Pero finalmente, a instancias de su hijo mayor, Brandon, decidió publicarlo en forma de memorias. “Love, Pamela” fue lanzado el mes pasado junto con un documental de Netflix coproducido por Brandon. Ella espera que le explique su ser a un mundo que durante mucho tiempo asumió que ya la entendía.

Anderson fue descubierta cuando tenía poco más de 20 años en un partido de futbol americano local: la pantalla Jumbotron mostró a una morena de rostro fresco con una camiseta de cerveza Labatt, y la compañía la contrató rápidamente como modelo vocera. Playboy rápidamente llamó. Vomitó durante la primera sesión fotográfica, después de que un maquillador le tocara un seno, pero posó para más portadas que nadie en la historia de la revista.

Que Pamela Anderson, una criatura hipersexualizada, fuera objeto de un trauma sexual no es casual. Ella escribe que aprender a verse a sí misma como sexual fue cómo recuperó algo de control. “Fue mi elección”, escribe sobre su decisión de posar desnuda. Pero “le dio a algunas personas el ímpetu, lamentablemente, para tratarme sin respeto”.

Anderson usó Playboy como trampolín para papeles de actuación, como Lisa, la chica “Tool Time” en la serie “Home Improvement”. Pero fue interpretar a C. J. Parker en “Guardianes de la Bahía” lo que imprimió a Anderson en la memoria cultural. Apareció en tarjetas coleccionables, calcomanías y flotadores de piscina. “Muchas personas me han dicho, tipo, ‘Ojalá pudiera embotellarte y venderte’”, me dice. “Tipo, no soy una cosa”.

Anderson ganó poco con todas esas ramificaciones. En el momento en que negoció su contrato con “Guardianes de la Bahía”, dijo, no tenía agente; apenas había escuchado términos como “sindicación” y “derechos de comercialización”, y mucho menos sabía cómo negociarlos. “Yo era una jovencita de Canadá que venía aquí y corría en la playa”, dijo. “Tipo, ¿cómo pensarías que eso haría dinero?”

No hubo mucha variación en la marca Pamela Anderson a partir de ese punto. Había sido un bombón con herramientas, luego un bombón en la playa. Más tarde interpretaría a un bombón que era una cazarrecompensas (“Barb Wire”), un bombón en una librería (“Stacked”) y un bombón que se interpretaba a sí misma, la obsesión de un reportero kazajo llamado Borat.

Pero también participó en la broma —desvistiéndose en el programa de televisión “Saturday Night Live” para superar su pánico escénico y marcando partes de su cuerpo como trozos de carne para PETA, un grupo activista por los derechos de los animales.

Claro, tiene cosas que quisiera haber hecho de otra manera. Los senos (implantados, luego desinflados, luego nuevamente implantados), los matrimonios (un puñado de ellos, con hombres que parecen “empeorar progresivamente”, bromea), las malas decisiones de carrera (TV de realidad), peores decisiones financieras, llevando a decisiones de carrera aún peores (“Bailando con las estrellas”). Pero eso no es lo mismo que tener remordimientos.

“Supongo que lo del símbolo sexual es parte de lo que la gente piensa de mí”, dice. “Y no es como si estuviera tratando de cambiarlo”.

