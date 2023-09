Cuando Olivia Rodrigo se despertó una mañana de enero del 2021 con la noticia de que su primer sencillo, el dramón “Drivers License” (Licencia de Manejar), se había disparado al número uno, supo que “nada volvería a ser igual”, dijo. Un día era una actriz de Disney con una voz potente y al siguiente era la nueva voz prometedora de su generación —todo mientras aún era una estudiante de último año de preparatoria que vivía con sus padres, y en gran medida bajo las restricciones por Covid.

“Sour” (Amargo), el álbum que Rodrigo lanzó ese mayo con créditos de composición en las 11 canciones, obtuvo cuatro veces estatus de platino; dos de sus temas, el auténtico fenómeno “Drivers License” y el sarcástico “Good 4 U” (Bien por Ti), cruzaron ese umbral seis veces. Fue agasajada por Alanis Morissette y Gwen Stefani, y realizó duetos con Billy Joel y Avril Lavigne. En los Grammys del 2022, tres de sus siete nominaciones se convirtieron en victorias, incluyendo la de Mejor Artista Nuevo.

¿Emprender su gira inaugural? ¿Ver los tabloides diagramar su historial romántico? Nada de eso fue fácil. Pero confeccionar la continuación de un gran debut es una prueba más que difícil, y Rodrigo sintió la presión. Al final, recurrió al consejo que había recibido de un ídolo, Jack White.

“La primera vez que lo conocí, me escribió esta carta que decía: ‘Tu único trabajo es escribir música que te gustaría escuchar en la radio’”, relató mientras cenaba. Hizo una pausa. “Digo, escribir canciones que te gustaría escuchar en la radio es, de hecho, muy difícil”.

Las mujeres jóvenes en el pop enfrentan muchas presiones: lucir de cierta manera, competir entre sí, ser modelos a seguir, proyectar emociones aceptables. Así que es notable que Rodrigo haya optado en gran medida por no participar. En “Guts”, lanzado este mes, ella es simplemente una estrella de rock.

La mezcla de energía del álbum refleja los gustos de Rodrigo. Le encantan las mujeres que se enfurecen, los compositores que no temen exponer sus temores íntimos y los artistas que dejan clara su política.

“Brutal”, la última canción que escribió para “Sour” con Daniel Nigro, quien se ha convertido en su socio creativo, es una mirada punk (“No soy genial y no soy inteligente/Y ni siquiera puedo estacionarme en batería”) que ella convirtió en la canción que abría su Sour Tour.

“Era muy intenso cuando la ensayábamos”, dijo sobre su banda en vivo, integrada únicamente por mujeres o personas no binarias. “Recuerdo que se me llenaron los ojos de lágrimas y pensé: esto es muy poderoso. Esto es lo que quería ver cuando era chica navegando por YouTube cuando tenía 14 años”.

Cuando Rodrigo tenía esa edad, trabajaba como actriz y estelarizaba dos programas de televisión de Disney —”Bizaardvark” y luego “High School Musical: The Musical: The Series”— que le ganaron atención a nivel nacional.

Si bien la mayor parte del pop actual se hace por comité, ella trabaja casi exclusivamente con Nigro, ex líder de la banda emo As Tall as Lions.

En lo que ella llamó “un día muy trascendental y fortuito, el día antes de que el mundo entrara en confinamiento” en marzo del 2020, su carrera musical oficialmente tomó rumbo. Por la mañana, Rodrigo se reunió con el sello principal con el que más tarde firmaría (Geffen) después de que le aseguraron que estaban invirtiendo en ella como compositora, no como estrella potencial. Por la tarde tuvo su primera reunión con Nigro.

Éste había visto un demo sin editar que Rodrigo publicó en Instagram de “Happier”, que terminaría en “Sour”, y quedó impresionado. Fue la primera canción que el dúo abordó cuando pudieron trabajar en persona después de que terminaron las restricciones por Covid.

Cuando llegó con los inicios de “Drivers License” no mucho después, “creo que empezó a sentirse realmente segura”, dijo Nigro. Para cuando grabaron “Brutal”, con su aluvión de guitarras crujientes, podía ver hacia dónde se dirigía ella.

Aunque Rodrigo trabaja entre géneros, “Guts” se inclina hacia el rock. Dijo que “siempre he amado la música rock y siempre quise encontrar una manera de hacerla sentir como yo, y hacerla sentir femenina y aún así contar una historia y tener algo que decir que sea vulnerable e íntimo”.

Algunos de los momentos más potentes del nuevo álbum tienen que ver con sus batallas internas por el éxito inicial. “Making the Bed”, sobre reconciliarse con sus propias decisiones, surgió cuando Rodrigo lamentó que nunca tendría una infancia normal.

“Estaba muy asustada y luchando con tener esa imagen de ser una niña precoz, y preguntándome si a la gente todavía le gustaría la música” cuando madurara, dijo.

