Durante décadas, U2 se negó a descansar sobre los laureles de su catálogo. Una rareza entre los grupos por haber mantenido los mismos integrantes desde su formación en 1976 —Bono en la voz principal, The Edge en la guitarra y los teclados, Adam Clayton en el bajo y Larry Mullen Jr. en la batería— U2 ha llenado estadios desde la década de 1980. Llevó canciones nuevas a inmensas audiencias tan recientemente como el 2018.

La banda sí se permitió una gira por estadios para celebrar el 30 aniversario de su máximo lanzamiento, el álbum de 1987 “The Joshua Tree”, en el 2017 y el 2019. Y ahora, U2 está mirando aún más en retrospectiva.

Su nuevo álbum, “Songs of Surrender”, rehace 40 canciones de U2 con arreglos en gran parte acústicos. U2 también ha acordado realizar una residencia en Las Vegas en el otoño. En un cambio sorprendente, el grupo tendrá un baterista sustituto, Bram van den Berg, en lugar de Mullen, quien ha estado lidiando con lesiones.

Bono, de 62 años, publicó sus memorias, “Surrender”, en otoño pasado. El 17 de marzo, el Día de San Patricio, la banda irlandesa lanzó un documental en Disney+, “Bono & the Edge: A Sort of Homecoming, With Dave Letterman”, junto con “Songs of Surrender”.

De los tres proyectos retrospectivos, el libro de Bono es, por mucho, el más vívido. “Surrender” salta a través de la improbable historia de Bono y U2 en viñetas que zigzaguean entre poético y prosaico, devoto y escéptico, privilegiado y concienzudo, místico y político.

Los mensajes del libro sobre la fe, la amistad y la familia se repiten en “A Sort of Homecoming”.

El documental combina entrevistas biográficas y fragmentos de la historia de Irlanda, e incluye dos presentaciones: un concierto de Bono y the Edge con coro y cuerdas en el Teatro Ambassador de Dublín, y una canción coreada en una taberna.

“Songs of Surrender” es el proyecto de mayor peso. El álbum es todo menos casual; las canciones han sido minuciosamente reconsideradas. Algunas reciben letras nuevas: aclarando que “Bad” trata sobre la adicción a las drogas, reescribiendo “Walk On” para hacer alusión a la guerra en Ucrania.

El álbum se propone reformular los himnos de los estadios como conversaciones privadas. Bono canturrea como si estuviera cantando en voz baja en tu oído, y la mayoría de los arreglos se basa en guitarra acústica o piano.

Las nuevas versiones de “Songs of Surrender” a menudo eliminan demasiado. La “Sunday Bloody Sunday” original de 1983, una canción que se refiere a la masacre de manifestantes irlandeses por parte de soldados británicos en 1972, evoca sirenas y disparos mientras Bono suena desesperado y furioso. La nueva versión, con una sola guitarra acústica, reformula la canción como algo entre una canción de cuna y un lamento, cantada como si fuera un recuerdo aprendido.

Los picos catárticos y crecientes de canciones como “With or Without You”, “Vertigo” y “Pride (in the Name of Love)” están demasiado apagados en las nuevas versiones.

Los arreglos moderados y las voces directas del álbum ofrecen la oportunidad de concentrarse en las letras que estaban ocultas en las versiones originales.

Pero para la mayoría de “Songs of Surrender”, menos es simplemente menos. Lo que se transmite no es intimidad, sino distancia. Para U2, como para la mayoría de los artistas, es mejor mirar hacia adelante que hacia atrás.

Por: Jon Pareles