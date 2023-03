Un caimán raquítico encontrado en Prospect Park el mes pasado fue el más reciente en una larga lista de grandes reptiles encontrados en toda la Ciudad de Nueva York, lo que plantea preguntas obvias: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y por qué sigue pasando esto?

Los animales aparecen con suficiente frecuencia como para reforzar un rumor de décadas sobre caimanes que deambulan por el sistema de alcantarillado, probablemente inspirado por el descubrimiento en 1935 de uno, de aproximadamente 2.50 metros de largo, en un desagüe pluvial. A veces pasan uno o dos años entre descubrimientos, pero cinco fueron capturados en los distritos de Brooklyn y Staten Island tan sólo en el 2018 y 2019.

Los Centros de Cuidado de Animales de la Ciudad de Nueva York, que a menudo reciben la llamada cuando se avista un caimán, no habían recibido un solo reporte de esta índole desde el 2019, dijo Katy Hansen, su directora de comunicaciones.

Pero el 19 de febrero, un trabajador de mantenimiento del Departamento de Parques y Recreación sacó a una caimán hembra, más tarde bautizada Godzilla, del lago de Prospect Park en Brooklyn.

El caimán americano, que medía alrededor de 1.50 metros de largo y fue llevado al zoológico del Bronx, había ingerido un tapón de bañera de 10 centímetros de ancho y estaba “letárgico y sufriendo por la exposición a las bajas temperaturas”, informó un comunicado del zoológico. Un caimán de su tamaño debería pesar entre 13.5 y 16 kilos; pesaba 6.8 kilos.

Ella fue el sexto caimán que los Centros de Cuidado de Animales, un grupo que encuentra hogares para animales abandonados, ha ayudado a rescatar en la Ciudad desde el 2018, dijo Hansen.

La serie más reciente de hallazgos de caimanes, de acuerdo con los Centros de Cuidado de Animales, comenzó en el 2018 con Bobby, quien fue descubierto en enero en Staten Island por la unidad antipandillas del Departamento de Policía. Toby fue encontrado abandonado en Brooklyn ese abril. Luego, en el 2019, se recuperaron tres caimanes: Polonia, de 5 años, fue encontrado abandonado en un parque de Staten Island. TickTock fue recuperado en Brooklyn en septiembre por el Departamento de Policía después de ejecutar una orden de allanamiento. Wally fue descubierto por un trabajador del departamento de parques en Staten Island en octubre.

Los periódicos locales han publicado notas sobre los encuentros al menos desde agosto de 1815, cuando John T. Brouwere encontró un caimán mientras cazaba cerca de Newtown Creek, dijo Michael Miscione, ex historiador oficial del condado de Manhattan.

A lo largo de los años, también se han visto caimanes tomando el sol en un parque de Queens y en un patio trasero de Brooklyn. Un caimán de un metro de largo incluso intentó cruzar la calle durante la hora pico en Manhattan en el 2015.

Los caimanes no son endémicos de NY y no se permite tenerlos como mascotas. Prefieren los climas del sur y, por lo general, no se les encuentra más al norte de Carolina del Norte.

Miscione dijo que había anuncios en revistas de caimanes pedidos por correo, al menos desde la década de 1930. “Podías comprar un caimán por correo por 1.50 dólares”, dijo.

Un repartidor de United Parcel Service se alarmó por una caja con fugas en agosto del 2001. Cuando trabajadores de UPS la abrieron, encontraron un caimán de 1.50 metros, con el hocico y las patas atados con cinta plateada.

“Nunca hubiéramos aceptado un paquete con un animal vivo”, dijo Norman Black, portavoz de UPS, en ese momento. “Mucho menos un caimán”.

