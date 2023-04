Los herederos de varias figuras literarias veneradas están modificando partes de las obras para adaptarlas a las sensibilidades actuales, llevando a los lectores y al mundo literario a debatir si los clásicos deben actualizarse y cómo hacerlo.

En las novelas de Agatha Christie, se han eliminado términos como “oriental”, “gitano” y “nativo”, y las versiones corregidas de los libros de “James Bond” de Ian Fleming carecerán de frases racistas y sexistas. Los clásicos de Roald Dahl han sido despojados de adjetivos como “gordo” y “feo”.

Si bien se han realizado cambios en décadas pasadas, a menudo con poca fanfarria, muchos de los intentos actuales son sistemáticos y han atraído intenso escrutinio. El esfuerzo ha dejado a los editores y patrimonios literarios lidiando con la forma de preservar la intención original de un autor y al mismo tiempo garantizar que la obra continúe resonando —y vendiéndose.

“Mi bisabuela no hubiera querido ofender a nadie”, dijo James Prichard, bisnieto de Christie y director ejecutivo de Agatha Christie Ltd. “No creo que debamos dejar lo que yo llamaría lenguaje ofensivo en nuestra libros, porque, francamente, lo único que me importa es que la gente pueda disfrutar eternamente de las historias de Agatha Christie”.

Los riesgos financieros y culturales del ejercicio son enormes. Autores como Dahl, Christie y Fleming, han vendido juntos miles de millones de copias de libros, y sus novelas han generado lucrativas franquicias cinematográficas.

Pero los detractores dicen que editar libros póstumamente es una afrenta a la autonomía creativa de los autores y puede equivaler a censura.

“Uno quiere pensar en el precedente que está sentando y qué sucedería si alguien con una predisposición o ideología diferente tomara la pluma y comenzara a tachar cosas”, dijo Suzanne Nossel, directora de PEN America, una organización sin fines de lucro que trabaja para defender y celebrar la libertad de expresión.

Los cambios también podrían erosionar la capacidad de la literatura para reflejar el lugar y el momento en que se creó. “En ocasiones el valor histórico está íntimamente relacionado con por qué algo es ofensivo”, dijo Nossel.

Los fans de Dahl se indignaron en febrero por la noticia de que su editor británico había cambiado cientos de palabras en sus libros infantiles. Los cambios se realizaron después de que el patrimonio de Dahl inició una revisión de la obra del autor en el 2020 y contrató a la consultora Inclusive Minds, que promueve la “inclusión y accesibilidad en la literatura infantil”, para evaluar los libros.

La reacción negativa fue inmediata. Salman Rushdie calificó los cambios de “censura absurda” y tuiteó que “los herederos de Dahl deberían estar avergonzados”. La protesta fue tan intensa que la editorial de Dahl, Puffin, anunció que mantendría textos impresos sin alterar para los lectores que prefieren los originales.

La cuestión de cómo manejar el lenguaje ofensivo —en particular los términos e imágenes racistas— en los textos clásicos ha sido un problema en la literatura infantil durante mucho tiempo. Hace más o menos una década, una edición de “Huckleberry Finn” reemplazó un epíteto racial con la palabra “esclavo”, por la preocupación de que una palabra tan ofensiva estuviera causando que las escuelas dejaran de asignar la novela. En casos más extremos, títulos han sido sacados de circulación. En el 2007, “Tintín en el Congo”, de Hergé, fue retirado de bibliotecas y librerías de EU.

Algunos en la industria editorial ven los esfuerzos por hacer que las obras más antiguas sean más inclusivas como una señal de progreso, siempre que los cambios se realicen con cuidado.

“Creo que es una buena práctica, de la misma manera en que se actualizan los libros de texto”, dijo Hannah Gómez, que supervisa un equipo de editores de sensibilidad en Kevin Anderson & Associates, una empresa que brinda servicios editoriales a autores y editores.

Theo Downes-Le Guin, hijo y albacea literario de Ursula K. Le Guin, la escritora de ciencia ficción, se sorprendió cuando recibió un correo electrónico de un editor a fines del año pasado solicitando permiso para realizar cambios a la serie infantil “Catwings”. Publicado por primera vez en 1988, los libros siguen a un grupo de gatitos que nacieron con alas.

Finalmente decidió que los cambios beneficiarían a los lectores. En las nuevas ediciones, que se lanzarán este otoño, se reemplazó un puñado de palabras, incluyendo “lisiado” y “tonto”, y se agregó una nota para alertar a los lectores.

“Se perderá un poco de matiz del idioma, pero también se ganará algo”, dijo Downes-Le Guin. “Lo que ganamos es el potencial de no ofender”.

Alex Marshall contribuyó con reportes a este artículo.

Por: ALEXANDRA ALTER y ELIZABETH A. HARRIS