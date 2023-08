El último día de julio, Phoenix, Arizona, finalmente registró una temperatura máxima por debajo de los 43 grados centígrados —la primera vez que eso sucedía en 31 días. La temperatura del pavimento en la ciudad alcanzó los 82 grados, y las unidades de quemados locales están llenas de pacientes que simplemente cayeron al suelo y se quemaron. Las unidades de cuidados intensivos también se están llenando y los icónicos cactus saguaro de la región se están derrumbando por el calor.

El mismo día del mes pasado en que el Presidente Joseph R. Biden Jr. ofreció sólo algunos comentarios tibios sobre el calor extremo y sólo unos cuantos millones de dólares en fondos nuevos para el pronóstico del calor, António Guterres, el Secretario General de las Naciones Unidas, se mostró muy vehemente. “La era del calentamiento global ha terminado”, dijo. “La era del hervor global ha llegado”.

Fue, en todo el mundo, el mes más caluroso registrado. Junio ??fue el mes de junio más caluroso registrado. Agosto parece estar a punto de ser el agosto más caluroso. Todos los días durante cuatro semanas, mientras Canadá ardía, Sicilia ardía y Argelia ardía, las temperaturas globales superaron el récord diario establecido en 2016 e igualaron el verano pasado, cuando se estima que 61 mil europeos murieron como resultado del calor.

Pero, ¿qué otra cosa se puede esperar al continuar las emisiones de gases de efecto invernadero?

En los extremos opuestos del planeta, las temperaturas registradas en el Atlántico Norte y el hielo marino medido cerca del Polo Sur se alejaron tanto de las tendencias recientes que simplemente indicar el tamaño de la anomalía es penoso —un evento de cuatro sigma en las temperaturas del Atlántico Norte, lo que significa que, dado un clima estable y una distribución normal de probabilidades, se le debería esperar una vez cada dos o tres siglos y quizás un evento de seis sigma para el hielo marino antártico, lo que significa que deberíamos esperar verlo una vez cada 7.5 millones de años.

Se pueden medir las anomalías de otras maneras, como observando las temperaturas oceánicas tipo jacuzzi en los Cayos de Florida, un año de lluvia cayendo en 36 horas en partes de Beijing o las temperaturas de 38 grados en las montañas de Chile o que hay una brecha del tamaño de Argentina entre el hielo marino antártico de este año y la extensión típica. Y el hecho de que estemos viendo estas anomalías absolutamente asombrosas es una señal de que el marco histórico ya no se aplica al mundo en el que vivimos ahora.

La periodista ambiental Juliet Eilperin calificó las temperaturas del océano como “increíbles”; The Washington Post reportó que habían “desconcertado a los científicos”. Al contemplar la trayectoria del hielo marino del Ártico, el científico atmosférico Zack Labe escribió sobre la frecuencia con la que se encuentra respondiendo a preguntas sobre el estado actual de la ciencia diciendo, “No sé”. Y a pesar de toda la incertidumbre, muchos de los que observan cómo se desarrollan los cambios tienen la incómoda intuición de que podemos estar entrando en un nuevo régimen climático —y tal vez acercándonos a algunos puntos de inflexión preocupantes.

“Impactante, pero no realmente sorprendente”, es como lo expresó Gavin Schmidt de la NASA. “Incluso las cosas que no tienen precedentes no son sorprendentes”. Ahí es donde todos vivimos ahora, en un clima que es a la vez impactante y poco sorprendente. Durante varias décadas, los ansiosos por el calentamiento global han vivido con temor a las profecías climáticas. Simplemente estamos empezando a vivir en ellas, un proceso que se ve desde algunos puntos de vista como una historia de terror y desde otros como sorprendentemente normal.

En un reporte publicado el 25 de julio, la red World Weather Attribution examinó las recientes olas de calor en Estados Unidos, Europa y China y descubrió que todas, salvo el evento chino, habrían sido imposibles sin el cambio climático. En un clima estable de precalentamiento, la ola de calor que asó a China habría ocurrido una vez cada 250 años; ahora, dijo la red, debe esperarse cada cinco años. Los episodios en Europa y América del Norte, antes vez imposibles, deben esperarse una vez cada 10 a 15 años.

Pero el informe de World Weather Attribution también caracterizó las olas de calor de otra manera. De acuerdo con esta métrica, el calentamiento había agregado sólo un grado a las temperaturas en China, dos grados a las olas de calor en América del Norte y dos grados y medio a las del sur de Europa.

El climatólogo Zeke Hausfather trató de contextualizar la reciente serie de anomalías para mostrar que, aunque alarmantes, de hecho estaban dentro del rango de resultados esperados, dado el nivel actual de calentamiento global. Bueno, al menos dos de las tres anomalías que examinó —el hielo marino antártico aún estaba fuera del rango normal de medición. (Acerca de eso, un científico le dijo a The Guardian que “algo raro está sucediendo”).

“La velocidad con la que estamos cruzando los límites es alucinante”, escribió Andrew Dessler, científico atmosférico en la universidad Texas A&M, en una breve reflexión sobre por qué los impactos climáticos parecen estar aumentando tan rápidamente. “Cuando la Tierra se caliente los siguientes 0.1 grados centígrados, se cruzará un grupo completamente nuevo de umbrales, provocando grandes daños a grupos de personas completamente diferentes”, escribió. “Muchos de ellos no lo esperarán, habiendo caído en el exceso de confianza por el hecho de no haber sido afectados negativamente por el calentamiento hasta entonces. ¿Ese eres tu?”.

A medida que los eventos extremos se han acumulado este verano, sigo volviendo a una conversación que tuve el otoño pasado con Katharine Hayhoe, científica atmosférica en la Universidad Texas Tech, autora principal de varias Evaluaciones Climáticas Nacionales de EU y científica titular de Nature Conservancy.

“La buena noticia es que hemos implementado políticas que están reduciendo significativamente el cambio de temperatura promedio global proyectado”, dijo, describiendo un conjunto de proyecciones que ahora muestran un aumento de temperatura esperado este siglo de dos a tres grados en lugar de cuatro a cinco. Pero la mala noticia era que habíamos estado “subestimando sistemáticamente el índice y la magnitud de los extremos”. Incluso si el aumento a la temperatura se limita a dos grados, dijo, “los extremos podrían ser lo que habrías proyectado para cuatro o cinco”.

En un ensayo que publiqué después de esa conversación, enfaticé las buenas noticias —que gracias a las energías renovables, un despertar político global y la comprensión de que algunas suposiciones anteriores sobre el uso futuro de la energía eran demasiado pesimistas, casi habíamos reducido a la mitad nuestras expectativas de calentamiento global en menos de una década.

Este verano, he estado pensando más en sus malas noticias, que incluso teniendo en cuenta la rápida descarbonización global y una reducción drástica en el aumento esperado de la temperatura global, aún podemos terminar en un mundo definido por impactos considerados catastróficos durante mucho tiempo. Por ahora, temo decir, realmente no lo sabemos.

Envíe sus comentarios a intelligence@nytimes.com.

Por: David Wallace-Wells