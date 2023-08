La primera vez que Albie Cullen se despidió de los Grateful Dead fue el 9 de agosto de 1995.

Un compañero de trabajo le dijo a Cullen, un abogado de Boston, que Jerry García, el emblemático guitarrista principal de The Dead, había muerto ese día. Cullen había asistido a docenas de sus conciertos. Se deleitaba con el espíritu de improvisación de The Dead y la manera en que no había dos presentaciones iguales.

Cullen siguió con sus planes de ver RatDog, un proyecto paralelo de Bob Weir, compañero de banda de García, en New Hampshire esa noche. Weir dijo a la multitud que García, quien sufrió un infarto fatal en un centro de rehabilitación de drogas a los 53 años, “demostró que la buena música puede mejorar los momentos tristes”.

“Había lágrimas en ojos de todos. Todos sabían que ese era el fin”, agregó Cullen, de 59 años.

Con su barba canosa de Santa Clos, García había definido a un gigante de las giras y su vibrante subcultura, que se había convertido en sinónimo de la década de 1960. Los cuatro miembros originales sobrevivientes de la banda acordaron que nunca volverían a usar el nombre “Grateful Dead”.

Pero los Dead no murieron. Mantuvieron proyectos paralelos. Diferentes permutaciones realizaron giras juntas. En el 2015, Weir y los bateristas originales, Mickey Hart y Bill Kreutzmann, formaron un nuevo grupo, Dead & Company, con el guitarrista principal John Mayer (sí, ese John Mayer) y otros.

The Dead se convirtió nuevamente en una piedra de toque cultural. Dead & Company atrajo a fans más jóvenes. En agosto del 2022, The Dead tuvo su mayor semana de ventas de discos en 35 años; en febrero ganó su primer Grammy.

Otra despedida más terminó el mes pasado. Después de más de 200 conciertos, Dead & Company agotó localidades de estadios en Estados Unidos con su llamada Gira Final. Concluyó con tres presentaciones en San Francisco, donde Grateful Dead se formó hace casi 60 años.

Peter Shapiro, quien promovió los conciertos del 2015, hizo la observación de que el volumen de personas dispuestas a pagar por ver a The Grateful Dead —una banda que dejó de hacer giras antes de que Ticketmaster vendiera su primer boleto por Internet— no salió a la luz hasta el 2015, cuando los fans de The Dead rompieron el récord del sitio del mayor número de compradores en una fila.

La venta de boletos para los cinco conciertos ese año recaudó 40 millones de dólares. Cerca de 71 mil personas asistieron a cada uno de los tres espectáculos en Chicago.

Mientras que algunos puristas refunfuñaron por la inclusión de Mayer, la mayoría de los fans “tomaron la decisión de que no estaban enamorados ‘del grupo’ —los integrantes— sino de la música, y que hasta cierto punto era cuestión de gustos quién la tocaba. Que era un género propio, casi como el jazz o el blues”, dijo Dennis McNally, ex vocero y biógrafo de The Grateful Dead.

La singularidad de cada concierto es crucial para el atractivo perdurable de la música. “Puedes ir cuatro noches seguidas y básicamente no escuchar la misma melodía”, dijo Al Franken, autor y ex Senador de EU que una vez fue telonero del grupo. “Y constantemente tocan las cosas de manera diferente”.

El cancionero ecléctico de The Dead surge del rock, el folk, el blues, el country y el bluegrass; sus letras, muchas de Robert Hunter y John Perry Barlow, tienden a ser ambiguas, pero animadas (“extraños deteniendo a extraños sólo para estrecharles la mano”, “despierta para descubrir que eres los ojos del mundo”).

“Hay algo respecto a la fantasía de la transitoriedad para las personas que no necesariamente la tienen en sus vidas”, dijo Mayer. “La mayoría de las personas que van a los conciertos de The Dead no necesariamente viven esa vida, pero aspiran a tener espiritualmente esta actitud despreocupada”.

En un estacionamiento frente al estadio Citi Field en Nueva York antes del segundo de dos conciertos en junio, los estéreos de los autos tocaban grabaciones en vivo. Vendedores promovían camisetas, joyería, comida recién hecha y un menú menos lícito. Erin Cadigan, quien dijo haber visto 72 conciertos de The Dead “con Jerry”, hacía lecturas del tarot con una baraja que creó con un socio con licencia de Grateful Dead.

Mariah Napoli, de 45 años, una autodescrita Deadhead (como se denominan sus fans) de “segunda generación”, dijo que en esta gira había visto a “mucha más gente llorando en las dos últimas canciones de lo que normalmente ves.

“Los he estado siguiendo durante tanto tiempo que no me veo deteniéndome hasta que todos hayan muerto”, agregó.

¿Por qué seguimos diciendo adiós a The Grateful Dead, luego les damos la bienvenida de vuelta y luego lo hacemos de nuevo?

“Los budistas creen que saber cada minuto que vas a morir es lo que hace que la vida sea tan valiosa”, dijo Elena Lister, psiquiatra y especialista en duelo con sede en Nueva York. “Si sabes que vas a perder algo, lo atesoras aún más mientras lo tienes”.

Por: Marc Tracy