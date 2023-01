Los ejecutivos en Daring Foods en Los Ángeles tuvieron un verano difícil. La compañía, que produce “pollo a base de plantas”, había crecido 250 por ciento en su segundo año, y registraba tantas ventas que se empezaba a sentir presionada, comentó Ross Mackay, su fundador.

Había una solución: darse juntos un baño de hielo. Los ejecutivos pasaron seis minutos en el agua gélida, respirando entre el dolor. “Luego de que todos nos dimos un chapuzón helado, y nuestras endorfinas estaban al máximo y nos sentíamos muy bien con nosotros mismos”, recordó Mackay, abordaron los retos que enfrentaban.

Señaló que hace “una especie de sauna infrarrojo seguido de un baño helado cada tercer día” y utiliza “mucho” una cámara hiperbárica —un tubo tipo aparato de resonancia magnética que ofrece terapia con oxígeno.

Mackay es miembro de Remedy Place, un club social de wellness con sucursales en Nueva York y Los Ángeles. Dentro del entorno tipo spa, los miembros son animados a socializar mientras reciben tratamientos como vitaminas vía intravenosa, masajes de drenaje linfático y crioterapia.

Acudir ahí es una forma en la que lidia con el estrés de operar un negocio. “Hago esto en vez de beber después del trabajo”, afirmó.

Por todo Estados Unidos, compañías reciben a clientes con masajes de pies y baños de sonido. Las sesiones de lluvia de ideas en equipo se realizan en baños en agua helada y saunas infrarrojos. Se realizan juntas mientras se aplican infusiones intravenosas.

De acuerdo con ejecutivos, empleados y spas, las compañías están realizando más actividades de trabajo que nunca en lugares diseñados para wellness —y tratamientos vanguardistas.

Parte del atractivo es claro: a medida que el mundo intenta dejar atrás la pandemia —y al tiempo que virus como RSV y los que causan la gripe y el Covid-19 siguen circulando mucho— las compañías saben que tiene sentido priorizar la salud de sus clientes y empleados.

“La gente está más enferma que nunca”, afirmó Jonathan Leary, el fundador de Remedy Place. “Los dueños de negocios empiezan a darse cuenta de lo retrógrada que es decir, ‘está bien, para nuestra posada o nuestro retiro corporativo, vamos a darles alcohol y hacer que beban en exceso, lo cual es un depresor”.

Kane Sarhan, un cofundador en The Well, un retiro con sucursales en Nueva York y Connecticut, dijo: “la gente ya no está interesada en hacer yoga en equipo. Son cosas mucho más dinámicas como infusiones intravenosas, círculos de apoyo grupal, baños de sonido y trabajo de recarga de energía.

“La gente está agotada y ha estado enferma”, indicó Sarhan. “Es responsabilidad de los líderes ayudar a los equipos a lidiar con ello, y darles un descuento sobre una membresía de gimnasio o un cuarto tranquilo en una oficina no es suficiente, así que están acudiendo a nosotros”.

Por: ALYSON KRUEGER