El peor momento de su vida fue clave para escribir una novela galardonada

Cuando Paul Lynch empezó a escribir su novela “Prophet Song”, le preocupaba que pudiera destruir su carrera.

La historia —una perturbadora parábola distópica— era estilísticamente atrevida y más emocionalmente agotadora que cualquier cosa que hubiera intentado antes. Creía que nunca sería publicada. Pero cuando se sentó en su hogar en Dublín y tecleó los fragmentos iniciales, no pudo parar.

“Esta cosa tenía un impulso propio”, dijo Lynch. “Simplemente, me absorbió”.

Cuatro años después, “Prophet Song” ganó el Premio Booker, uno de los premios literarios más prestigiosos del mundo.

La novela sigue a Eilish, una bióloga y madre de cuatro hijos cuya ajetreada vida doméstica en los suburbios de Dublín se ve destrozada cuando la Policía secreta llega a su hogar buscando a su esposo, un alto líder de un sindicato de maestros. Él desaparece y nunca regresa. Al tiempo que el país cae en el totalitarismo y la guerra civil, Eilish lucha para mantener intacta a su familia traumatizada, al meterse de lleno en las labores del hogar, mientras que el mundo se sume en el caos.

La narrativa —escrita en una prosa sin aliento, sin comillas ni sangrías en los párrafos— se siente casi claustrofóbica, al seguir de cerca cómo Eilish oscila entre pánico, negación y aflicción en lugar de explorar las fuerzas políticas más amplias que impulsan la trama.

Los críticos han elogiado “Prophet Song” como una parábola aterradoramente creíble que explora algunas de las interrogantes sociales más urgentes de nuestra era. Algunos ven la novela como un mensaje apremiante sobre la autocomplacencia ante el ascenso del autoritarismo, o como una moraleja sobre lo rápido que pueden fracturarse las sociedades cuando se normaliza la violencia política.

Sin embargo, Lynch dijo que nunca se propuso escribir una novela política. Fue deliberadamente vago en cuanto a la ideología política y nunca especificó si la catástrofe se desarrolla en el futuro o en un presente alternativo, explicó.

“Muchas fricciones políticas inician con su propia respuesta —saben cuál es el problema y cuál es la solución— y por lo tanto, se trata de agravios”, indicó. “Y creo que, en lugar de ello, el trabajo de la ficción seria debe tratar sobre dolor: dolor por lo que no podemos controlar, por lo que no puede ser entendido y por lo que yace más allá de nosotros”.

Lynch, quien ha publicado cinco novelas en la última década, nació en Limerick en 1977, y se crió en el Condado de Donegal. Era un lector tan insaciable que, cuando tenía 11 años, sus padres le consiguieron un empleo en una librería.

“Prophet Song” es quizás el libro más personal de Lynch. Las descripciones detalladas de las minucias de la vida diaria fueron tomadas de su experiencia como padre de familia, al malabarear la escritura mientras cuidaba de sus dos hijos. Inspirarse en detalles de su vida fue una forma de aterrizar firmemente en el presente lo que podría haberse convertido en una historia abstracta y distópica, comentó.

En el verano del 2022, un radiólogo descubrió un tumor en el riñón de Lynch. A eso le siguió un tratamiento difícil, con una cirugía exitosa para extirpar el riñón. Al poco tiempo terminó su matrimonio.

Un año después, “Prophet Song” fue nominada al Booker.

“La gente que me conoce y sabe cómo ha sido mi año me dice que esto es un cuento de hadas, y hay momentos en los que me permito creer que tal vez eso es cierto”, dijo Lynch, sonriente. “El bromista universal se ha estado divirtiendo a mi costa”.

