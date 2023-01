El asombro puede significar muchas cosas. Puede ser presenciar un eclipse total del Sol. O ver a un hijo haciendo sus pininos. Pero aunque muchos de nosotros lo sabe cuando lo sentimos, el asombro no es tan fácil de definir.

“El asombro es el sentimiento de estar en la presencia de algo inmenso que trasciende nuestro entendimiento del mundo”, explicó Dacher Keltner, un psicólogo en la Universidad de California, en Berkeley.

Claro, el asombro es inmenso. Sin embargo, también es más simple de lo que creemos —y accesible a todos, escribe Keltner en su libro: “Awe: The New Science of Everyday Wonder and How It Can Transform Your Life” (Asombro: La Nueva Ciencia de Maravillarse a Diario y Cómo Puede Transformar su Vida).

Aunque muchos de nosotros asociamos el asombro con sucesos dramáticos que nos cambian la vida, puede ser parte de la vida cotidiana.

El asombro puede ser provocado por momentos como ver el Gran Cañón o ser testigos de un acto de bondad.

Keltner escribe que el asombro es crucial para nuestro bienestar y trae grandes beneficios a la salud como tranquilizar nuestro sistema nervioso o desatar la liberación de oxitocina, la hormona del “amor” que fomenta la confianza y los vínculos afectivos.

El asombro activa los nervios vagos, racimos de neuronas en la médula espinal que regulan diversas funciones corporales, y baja el ritmo cardiaco, alivia la indigestión y hace más profunda la respiración.

También tiene beneficios psicológicos. Muchos de nosotros tenemos una voz interna que nos critica, al decirnos que no somos lo suficientemente inteligentes, hermosos o ricos. El asombro parece acallarla al desactivar la red de modo predeterminado, la parte del cerebro involucrada en cómo nos percibimos a nosotros mismos, indicó Keltner.

El asombro es algo que puede desarrollar. He aquí cómo.

PONGA ATENCIÓN En el 2016, Keltner visitó la Prisión Estatal de San Quintín, en California, donde escuchó a los internos hablar sobre hallar asombro en “el aire, la luz, el sonido imaginado de un niño, la lectura y la práctica espiritual”. Esa experiencia cambió la manera en que Keltner veía el asombro.

Por lo tanto, hizo equipo con otros dos investigadores para reclutar a personas en EU y China para que llevaran diarios sobre sus experiencias de asombro. Halló que la gente tenía dos o tres de estas experiencias a la semana.”

OBSERVE LA ‘BELLEZA MORAL’ Una de las formas más confiables de experimentar asombro fue atestiguando la bondad de otros, dijo Keltner. Cuando vemos a otros realizando pequeños actos, como ayudar a un adulto mayor a cruzar la calle, nos sentimos mejor y también es más probable que llevemos a cabo buenas acciones.

Otra herramienta para experimentar el asombro es aprendiendo sobre personas que inspiran, apuntó Keltner.

PRACTIQUE LA CONSCIENCIA PLENA La distracción es un enemigo del asombro, declaró Keltner. Impide la concentración, la cual es esencial para alcanzar el asombro.

La consciencia plena nos ayuda a concentrarnos y disminuye el poder de las distracciones.

OPTE POR LO DESCONOCIDO El asombro a menudo proviene de lo nuevo. Así que, gravite a lo inesperado: escoja un restaurante que normalmente no visita o escuche música que no conoce.

En su libro, Keltner escribió que la gente que encuentra asombro a su alrededor, “está más abierta a ideas nuevas”.

Por: Hope Reese