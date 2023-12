¿Misterio resuelto? Oumuamua sí pudo haber sido un cometa

Desde el 2017, cuando los astrónomos en Hawai descubrieron un objeto al que llamaron Oumuamua (“explorador” en hawaiano) viajando por el sistema solar, ha sido tema de discusión qué era.

Los telescopios sólo veían un punto dando volteretas. Los astrónomos dedujeron que era rojizo, tenía forma de cigarro o hotcake, y tal vez tenía unos cuantos cientos de metros de longitud.

Oumuamua fue catalogado como un asteroide, ya que no exhibió el chisporroteo y el destello típicos de los cometas. (Los cometas son básicamente bolas de nieve sucias; cuando se calientan con la luz solar, emiten chorros de vapor, dióxido de carbono y polvo, que crean colas brillantes o comas). No había evidencia de gas o polvo alrededor del objeto, y los radiotelescopios no escucharon nada de él.

Sin embargo, un análisis posterior reveló que algo estaba haciendo que Oumuamua acelerara al salir del sistema solar, dejando desconcertados a los científicos.

Ahora, dos astrónomos han encontrado lo que llaman “una explicación sorprendentemente simple” del comportamiento de Oumuamua: el objeto era un cometa después de todo, impulsado por cantidades minúsculas de gas hidrógeno que brotaban de un núcleo helado.

Esto puede explicar las propiedades peculiares de Oumuamua, escriben Jennifer Bergner, astroquímica en la Universidad de California, en Berkeley, y Darryl Z. Seligman, de la Universidad de Cornell en el Estado de Nueva York, en un artículo en Nature. “Esto brinda más apoyo a que Oumuamua se originó como una reliquia planetesimal muy similar a los cometas del sistema solar”.

En un correo electrónico, Karen Meech, experta en cometas del Instituto de Astronomía de la Universidad de Hawai, calificó el artículo como “una explicación muy interesante.

“No estoy dispuesta a decir que ‘resuelve’ el asunto —la prueba irrefutable allí sería haber detectado hidrógeno espectroscópicamente”, agregó.

Es poco probable que la controversia se evapore pronto. Avi Loeb, un astrónomo en la Universidad de Harvard que ha propuesto que Oumuamua podría haber sido algún artefacto extraterrestre, se apresuró a discrepar con el artículo.

“Los autores del nuevo estudio afirman que se trataba de un cometa de hielo de agua a pesar de que no vimos la cola del cometa”, dijo Loeb vía correo electrónico. “Esto es como decir que un elefante es una cebra sin rayas”.

Bergner, experta en la química del hielo en el espacio exterior, se preguntó si el hidrógeno molecular gaseoso, el elemento más abundante y volátil del universo, podría haber propulsado al cometa. Pero, ¿de dónde habría salido el gas?

“Debido a que Oumuamua era tan pequeño, creemos que en realidad produjo suficiente fuerza para impulsar esta aceleración”, dijo Bergner.

Y cualquier polvo en el hielo quedaría atrapado allí, eliminando gran parte del espectáculo de la cola del cometa.

Por: DENNIS OVERBYE