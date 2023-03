Durante las últimas semanas, muchas personas de todo el mundo se unieron a mí para celebrar las primicias de mi carrera —desde ganar mi primer Globo de Oro, el Premio del Sindicato de Actores de la Pantalla y el Premio Independent Spirit, hasta ganar mi primer Oscar (a la Mejor Actriz en un papel principal). Si bien estoy agradecida por este momento inolvidable en mi vida profesional, quiero redirigir ese reflector mundial a un tema que es muy personal para mí y amerita la atención del mundo.

Mi vida cambió hace ocho años cuando un momento sacudió mi visión del mundo. Era el 25 de abril de 2015 y estaba en Nepal con mi pareja, Jean Todt, visitando organizaciones locales. De repente, sentí que la tierra comenzaba a temblar violentamente. Afuera de las puertas del edificio bajo en el que me encontraba, un terremoto mortal asoló al País. Nunca había sentido el tipo de miedo y pánico que sentí ese día, cuando el suelo debajo de mí tembló tan intensamente que no podía mantenerme de pie. Tuve que gatear para tratar de llegar a la puerta para escapar. Cuando salimos, tuvimos que quedarnos afuera durante horas, sin saber qué edificios eran lo suficientemente fuertes o seguros para regresar.

Tuve la suerte de salir de ese día ilesa, mas no intacta. La experiencia fue aterradora. Sus efectos aún me acompañan. Nuestro hotel resultó dañado, así que nos dirigimos directamente al aeropuerto, donde pasamos dos noches antes de ser evacuados en avión. Cuando nos pusimos en camino, vi las ruinas y la destrucción a mi alrededor. No podía dejar de pensar en lo injusto que era que yo tenía un hogar al que ir, a diferencia de las miles de familias cuyas vidas enteras se redujeron repentinamente a escombros.

Volví a pensar en Nepal cuando vi la cobertura del devastador terremoto que asoló Turquía y Siria el mes pasado. Incluso antes del terremoto, las condiciones socioeconómicas en Siria eran terribles, con aproximadamente el 90 por ciento de la población viviendo en la pobreza y millones necesitando asistencia humanitaria. Muchos ahora están sin hogar y carecen de los medios para reconstruir sus vidas o mantener a salvo a sus familias.

Las crisis no son sólo momentos de catástrofe: exponen profundas desigualdades. Los que viven en la pobreza, particularmente las mujeres y niñas, llevan la peor parte. En mi tiempo como embajadora de buena voluntad, he visto de cerca cómo las mujeres y las niñas suelen ser las últimas en volver a la escuela y las últimas en obtener servicios básicos como agua potable, vacunas, documentos de identidad y terapia. Por lo general, son las últimas en obtener empleos y préstamos.

En Siria, la ONU prevé que unas 40 mil mujeres darán a luz en los próximos meses sin acceso a condiciones sanitarias. Cuando las mujeres tienen que dormir a la intemperie —cuando los edificios se han derrumbado o son inseguros— o en refugios grupales sin privacidad o protección adecuadas, corren un mayor riesgo de violencia y agresión sexual, que se disparan después de un desastre.

Para recuperarse por completo de un desastre y estar preparados para el siguiente, las necesidades específicas de las mujeres y las niñas deben tenerse en cuenta en la respuesta humanitaria.

Las mujeres también deben desempeñar roles de liderazgo en el proceso de recuperación. Pero están lamentablemente subrepresentadas en la toma de decisiones que afectan sus perspectivas de supervivencia en tiempos de crisis. Esta brecha tiene un efecto peligroso: los estudios han demostrado que las mujeres son las más afectadas en los desastres. Las mujeres y las niñas a menudo se encuentran en desventaja cuando se trata de esfuerzos de rescate, y las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de sufrir hambre.

Sabemos que las mujeres sostienen a sus comunidades. Sus voces, liderazgo y plena participación son clave para una recuperación inclusiva, exitosa y sostenible. Esto significa garantizar que las mujeres tengan igual acceso a información, oportunidades laborales y capacitación, así como a los préstamos y los mecanismos de seguros, que son cruciales para recuperar la estabilidad financiera.

Sabemos que tener más mujeres en posiciones de poder y como tomadoras de decisiones a nivel comunitario, nacional e institucional conduce a políticas, leyes y prácticas más inclusivas que protegen y contribuyen a la igualdad de género a todos los niveles. Significa esforzarse por una tolerancia cero hacia la violencia de género en el hogar, en el trabajo, en línea o en cualquier otro lugar. Y también significa invertir en la educación de las mujeres para garantizar que sus voces estén representadas en los niveles más altos del Gobierno y la sociedad.

Vivimos en un mundo plagado de pandemias, guerras y desastres recurrentes, y sufrimos los efectos del cambio climático. Puede sentirse insuperable. Pero también vivimos en una época de increíbles avances tecnológicos. Las tecnologías de información y comunicación son nuestros aliados más poderosos para combatir estas crisis. La tecnología mantiene en funcionamiento los servicios sociales esenciales, mejora la respuesta a las crisis, fortalece a las comunidades e impulsa la recuperación económica.

Y, sin embargo, el mundo digital es también un lugar de desigualdad. A nivel mundial, 2.7 mil millones de personas están excluidas de la conectividad digital, la mayoría mujeres.

Reducir la brecha digital es fundamental para cambiar las profundamente arraigadas normas sociales de género y garantizar que las voces y el liderazgo de las mujeres estén integrados a los niveles más altos antes, durante y después de un desastre. Además, debemos hacer inversiones medibles en la educación de las mujeres que promuevan la alfabetización digital y los campos científicos.

Este año estamos a mitad de camino hacia la fecha límite del 2030 para lograr lo que las Naciones Unidas llama Objetivos de Desarrollo Sostenible, un plan para una visión global compartida de un mundo sin pobreza ni desigualdad. Lo que he aprendido a través de mi labor con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es que la realización de estos objetivos globales sólo será posible si logramos una verdadera paridad de género, en todas partes y en todos los aspectos de la vida —particularmente en tiempos de crisis— y en previsión del próximo desastre.

Tengo 60 años y acabo de ganar mi primer Oscar. Sé algo acerca de la perseverancia y estoy sumamente consciente de lo que la sociedad espera de las mujeres. También estoy muy consciente de que mi experiencia no se puede comparar en absoluto con la de las mujeres que conocí que son héroes en las líneas del frente de las crisis. Pero si algo puedo hacer con este momento de mi alegría profesional, sería poner los reflectores en aquellas que a menudo pasan desapercibidas, las mujeres que están reconstruyendo sus comunidades, cuidando a los niños y a las personas mayores, y poniendo comida en la mesa. Debemos asegurarnos de que estén presentes cuando se toman las decisiones que más les afectan.

Por: intelIGENCIA/Michelle Yeoh