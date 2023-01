En la mañana del día en que había decidido no usar productos de plástico —o tocar siquiera el plástico— abrí los ojos y puse los pies descalzos sobre la alfombra. Que está hecha de nailon, un tipo de plástico. Apenas tenía segundos de haber iniciado mi experimento y ya había cometido una infracción.

Desde su invento hace más de un siglo, el plástico se ha infiltrado en todos los aspectos de nuestras vidas. Es difícil pasar incluso unos minutos sin tocar esta sustancia duradera, liviana y tremendamente versátil. El plástico ha hecho posibles miles de comodidades modernas, pero ha tenido inconvenientes, particularmente para el medio ambiente.

Recientemente, en un experimento de 24 horas, traté de vivir sin él para ver de qué cosas plásticas no podemos prescindir y a qué podemos renunciar.

La mayoría de las mañanas reviso mi iPhone poco después de despertarme. El día señalado esto no fue posible, dado que cada iPhone contiene plástico. En preparación para el experimento, había escondido mi dispositivo en un clóset. Rápidamente descubrí que no tener acceso a él me hacía sentir desorientado y audaz, como si fuera una especie de intrépido viajero en el tiempo.

Me dirigí hacia el baño, sólo para detenerme. “¿Podrías abrirme la puerta?”, le pregunté a mi esposa, Julie. “La perilla de la puerta tiene un revestimiento de plástico”.

Me la abrió, dejando escapar un suspiro de “este va a ser un largo día”. Mi rutina de higiene matutina requería una renovación total, lo que necesitó preparativos por adelantado. No podía usar mi pasta de dientes, cepillo de dientes, champú o jabón líquido habituales, todos envueltos en plástico o hechos de plástico.

Afortunadamente, existe una gran industria de productos libres de plástico dirigidos a consumidores conscientes del medio ambiente, y yo había comprado una variedad de ellos, incluyendo un cepillo de dientes de bambú con cerdas hechas de pelo de jabalí.

En lugar de pasta de dientes, tenía un frasco de gránulos de pasta de dientes de carbón y menta. Me metí uno en la boca, lo mastiqué, tomé un sorbo de agua y me cepillé. Era agradable y mentolado. Me gustó mi barra de champú.

Siguiendo el consejo de un bloguero, mezclé un desodorante con aceite tea tree y bicarbonato de sodio. Me dejó oliendo un poco a catedral medieval, pero en el buen sentido.

Antes de salir del baño, rompí las reglas por segunda vez, al usar el inodoro.

Vestirse también fue un reto, dado que muchas prendas de vestir incluyen plástico. Había pedido unos pantalones de lana, pero no me habían llegado. En cambio, elegí un par de chinos viejos. La etiqueta decía “100 por ciento algodón”, pero había plástico en la cinta de la cremallera, en el bolsillo y más allá.

Felizmente, mi ropa interior no representaba una violación plástica —había comprado calzoncillos hechos de algodón orgánico con una jareta con cordón de algodón en lugar de la cintura elástica.

Para la parte superior del cuerpo, tuve suerte. Nuestra amiga Kristen le había tejido a mi esposa un suéter como regalo de cumpleaños. Era 100 por ciento lana. “¿Me prestas el suéter de Kristen para el día?”, le pregunté a Julia. “Me lo vas a hacer grande”, dijo.

El mundo produce alrededor de 400 millones de toneladas de desechos plásticos cada año, según un informe de las Naciones Unidas. La mitad se tira después de un solo uso. Según el informe “nos hemos vuelto adictos a los productos de plástico de un solo uso —con graves consecuencias ambientales, sociales, económicas y de salud”.

Hice un recuento y estimé que tiro alrededor de 800 artículos de plástico a la basura al año —recipientes de comida para llevar, bolígrafos, vasos y más.

Llamé a Gabby Salazar, una científica social que estudia lo que motiva a las personas a apoyar causas ambientales, y le pedí consejo al acercarse mi día.

“Sería mejor empezar poco a poco”, dijo Salazar. “Comienza por crear un solo hábito —como siempre llevar una botella de agua de acero inoxidable. Después de dominar eso, comienza otro hábito, como llevar bolsas reusables al supermercado. Es gradual. Así es como haces un cambio real. De lo contrario, te sentirás abrumado”.

Es cierto que vivir sin plástico es una idea absurda. A pesar de sus fallas, el plástico es un ingrediente crucial en equipos médicos, detectores de humo, cascos y otras cosas.

En muchos casos, puede ayudar al medio ambiente: las piezas de plástico de los aviones son más livianas que las de metal, lo que significa menos combustible y menos emisiones de carbono. Los paneles solares y las turbinas eólicas tienen partes de plástico. Dicho esto, el mundo está sobrecargado del material. El Earth Policy Institute estima que las personas consumen un billón de bolsas de plástico de un solo uso cada año.

La crisis tardó mucho en llegar. Muchos fechan el plástico a 1855, cuando un metalúrgico británico, Alexander Parkes, patentó un material termoplástico como revestimiento impermeable para telas. A lo largo de las décadas, los laboratorios de todo el mundo crearon otros tipos, todos con una química similar: son cadenas de polímeros y la mayoría están hechos de petróleo o gas natural. Gracias a los aditivos químicos, los plásticos varían enormemente. Pueden ser opacos o transparentes, elásticos o quebradizos. Son conocidos por muchos nombres, incluyendo poliéster y hielo seco, y abreviadamente como PVC y PET.

Luego hubo un auge de posguerra, dijo Susan Freinkel, autora de “Plástico: Un Idilio Tóxico”. “El plástico entró en cosas como mostradores de formica, piezas de autos, ropa, zapatos, todo tipo de cosas diseñadas para usarse por un tiempo”, dijo.

Entonces las cosas dieron un giro.

“Donde realmente empezamos a tener problemas fue cuando comenzó a usarse en cosas de un solo uso”, dijo Freinkel. “Yo lo llamo basura prefabricada”.

La avalancha de popotes, vasos, bolsas y otros objetos efímeros ha tenido consecuencias ambientales desastrosas. The Pew Charitable Trusts halló que más de 11 millones de toneladas de plástico ingresan a los océanos cada año, afectando la cadena alimentaria y asfixiando la vida marina.

Cerca de una quinta parte de los desechos plásticos se quema, liberando dióxido de carbono al aire, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que dice que sólo el 9 por ciento de los plásticos se reciclan.

El plástico también puede dañar nuestra salud. Ciertos aditivos plásticos —como el BPA y los ftalatos— pueden alterar el sistema endocrino en los humanos, afirma el Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental. Los efectos preocupantes pueden incluir problemas de comportamiento y menores niveles de testosterona en los niños, y menores niveles de hormona tiroidea y partos prematuros en las mujeres.

Temprano en mi día, comencé a ver al mundo de manera diferente. Todo parecía amenazador, albergando polímeros ocultos. La cocina estaba particularmente cargada. Cualquier cosa que pudiera usar para cocinar estaba prohibida: la tostadora, el horno, el microondas. Decidí ir a buscar alimentos crudos.

Salí de mi edificio usando las escaleras, en lugar del elevador con sus botones de plástico, y caminé hasta una tienda de alimentos saludables cerca de nuestro departamento en NY. Llevé bolsas de tela.

En la tienda, llené una bolsa con naranjas y manzanas. Vi que cada cáscara tenía una calcomanía con un código. Otra probable violación, pero la ignoré. En los contenedores a granel, tomé nueces y avena. Los contenedores en sí eran de plástico, lo cual ignoré porque tenía hambre. Fui a la caja, habiendo llegado el momento de pagar. Lo que era un problema. No podía usar tarjetas de crédito. El papel moneda era otra violación: aunque los billetes estadounidenses están hechos de algodón y lino, es probable que contengan fibras sintéticas.

Había llevado conmigo una bolsa de monedas. En la caja, comencé a apilar monedas lo más rápido posible entre miradas nerviosas a los clientes en la fila detrás de mí.

“Lamento mucho que esto esté tomando tanto tiempo”, dije.

“Está bien”, dijo el cajero. “Medito todas las mañanas para poder lidiar con cosas así”.

Agregó que apreciaba mi compromiso con el ambiente. Fue el primer comentario positivo que recibí. Conté 19.02 dólares — ¡cambio exacto! — y me fui a casa a desayunar: nueces y naranjas en una bandeja de metal sobre mi regazo.

Un par de horas más tarde, en busca de una comida sin plástico, caminé hasta una tienda de sándwiches, cargando mi plato rectangular de vidrio y cubiertos de bambú. “¿Puedes hacer la ensalada en este recipiente de vidrio?”, pregunté.

“Un minuto, por favor”, dijo el hombre del mostrador, sin ganas. Llamó a un gerente, quien dijo que estaba bien. ¡Victoria!

Después de la comida, fui a Central Park, pensando que este era un lugar en Manhattan donde podía relajarme en un ambiente libre de plástico. Tomé el metro, que me anotó más infracciones, ya que los trenes tienen piezas de plástico. Al menos no me senté en uno de esos asientos de plástico naranja. Llevaba conmigo luna silla plegable de teca. La había estado usando en casa para evitar las sillas y los sofás contaminados con plástico.

De vuelta en casa, fui a tomar un trago de agua. Lo que trae a colación quizás al enemigo más omnipresente de todos, uno que aún no he mencionado: los microplásticos. Estas diminutas partículas están en todas partes —en el agua que bebemos, en el aire que respiramos, en los océanos. Provienen, entre otras cosas, de basura plástica degradada.

¿Son perjudiciales para nosotros? Hablé con varios científicos y la respuesta general que obtuve fue: aún no lo sabemos.

Escribí un rato en papel con un lápiz de cedro, a la luz de las velas. Luego me senté en mi silla de madera. Sin teléfono. Sin Internet. Julie se compadeció de mí y se ofreció a jugar cartas. Negué con la cabeza.

“Recubrimiento de plástico”, dije.

A las 22:30 horas, exhausto, me acosté en mi cama improvisada —sábanas de algodón en el piso de madera, ya que mi colchón y almohadas son plasticudos.

Me desperté feliz de haber sobrevivido a mi suplicio y de haberme reunido con mi teléfono —pero también con un sentimiento de derrota.

Había cometido 164 violaciones, según mi cuenta. Como había predicho Salazar, me sentí abrumado. La llamé en busca de ánimo.

“Puedes volverte loco”, dijo. “Pero no se trata de perfección, se trata de progreso. Lo creas o no, el comportamiento individual sí importa. Se suma.

“Recuerda, no se trata de que el plástico sea el enemigo. El enemigo es el un solo uso. Es la cultura de usar algo una vez y tirarlo”, dijo.

Por: A. J. Jacobs