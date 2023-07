Durante más de un siglo, los sacerdotes católicos de Maryland mantuvieron en cautiverio a negros. Ellos, algunos de los propietarios de esclavos más grandes del Estado, oraban por las almas de las personas que tenían cautivas incluso mientras esclavizaban y vendían sus cuerpos.

Entonces, después de la Guerra Civil, las familias negras emancipadas que habían sido destrozadas en las ventas organizadas por los sacerdotes enfrentaron una decisión: ¿deberían permanecer en la iglesia que los había traicionado?

Durante los últimos siete años, he reconstruido la desgarradora historia de origen de la Iglesia católica estadounidense, que dependía del trabajo esclavo y la venta de esclavos para mantenerse y financiar su expansión. Soy profesora y periodista que escribe sobre la esclavitud y sus legados. También soy una mujer negra y católica practicante. Al considerar las opciones que enfrentaron esas familias, reflexioné sobre mi iglesia y mi propio lugar en ella.

Me topé con esta historia en el 2016 cuando recibí un tip sobre los sacerdotes jesuitas prominentes que vendieron a 272 personas para recaudar dinero para salvar la universidad en Washington que hoy conocemos como la Universidad de Georgetown, la primera institución católica de educación superior de los Estados Unidos. Los testigos describieron a niños arrancados de sus padres, hermanos de sus hermanas y personas desesperadas obligadas a abordar barcos de esclavos que navegaban a Luisiana. Fue una de las mayores ventas de esclavos documentadas de la época y destrozó a familias enteras. Me quedé asombrada. ¿Los sacerdotes católicos habían comprado y vendido seres humanos? ¿Por qué no lo sabía?

Resultó que la historia de la esclavitud católica era conocida para los historiadores de la esclavitud. Yo no lo sabía porque las personas esclavizadas han quedado en gran parte fuera de la historia de origen que se cuenta tradicionalmente sobre el surgimiento del catolicismo en Estados Unidos.

Por su parte, los negros resistieron su esclavitud y respondieron de diferentes maneras a las demandas espirituales de los sacerdotes, quienes muchas veces les exigían asistir a misa y participar de los sacramentos. Algunos se negaron a aceptar la religión. Otros, notando similitudes entre sus propias tradiciones religiosas de África occidental y las de la fe católica, adoptaron una síntesis. Para algunos, el catolicismo tocó una fibra sensible, ofreciendo consuelo y comunidad.

Ya sea que acogieran la fe o se unieran por razones más pragmáticas, los esclavizados pronto aprendieron que algunos sacerdotes impondrían duras penas a quienes se burlaran del código moral del catolicismo. Cuando un sacerdote descubrió que padres esclavizados en su plantación habían cometido infidelidad conyugal, vendió a sus hijos como castigo.

Leí estos registros durante la semana y tomé mi lugar en las bancas de mi iglesia los fines de semana, luchando por absorber lo que estaba aprendiendo en medio de las velas parpadeantes y los rituales que amo.

Crecí en el distrito de Staten Island de la ciudad de Nueva York, donde mi madre y su familia terminaron después de emigrar de las Bahamas en la década de 1950 y donde sus vidas se cruzaron con una de las principales figuras católicas de la ciudad. Durante un tiempo, vivieron en una granja operada por Dorothy Day, quien ahora es candidata a la santidad.

Day, quien se convirtió en la madrina de uno de mis tíos, escribió sobre mi familia en su periódico, The Catholic Worker. Ella describió ver a los niños cantar canciones calipso y también su pesar ante la muerte de mi abuelo. Y cuando uno de los hermanos de mi madre se ahogó a los 6 años de edad, reunió a mi madre y a sus hermanos junto a su tumba para rezar el rosario.

“La brisa nos habló de la bondad y la belleza de Dios”, escribió Day, describiendo ese día en 1953, “y no hubo tristeza allí, sino paz”.

La iglesia que conocíamos era una iglesia del norte con feligreses irlandeses e italianos y algunas familias negras. No fue hasta que fui madre de dos hijos, ambos bautizados en la fe, que aprendí sobre el papel que habían jugado los negros.

Los primeros sacerdotes católicos estadounidenses, que dependían de la esclavitud, hicieron más que salvar a Georgetown. Construyeron la primera universidad católica de la nación, la primera arquidiócesis y la primera catedral católica y ayudaron a establecer dos de los primeros monasterios católicos de EU. Incluso los clérigos que establecieron el primer seminario católico estadounidense dependieron de trabajadores esclavizados.

“La venta de algunos negros innecesarios” ayudaría a cubrir algunos gastos, escribió John Carroll, el primer Obispo católico de EU, en 1805. Algunos sacerdotes protestaron. Patrick Smyth criticó a Carroll y a sus compañeros clérigos por tener esclavos en 1788. Joseph Carbery se opuso a la venta de 1838 y John Baptist Purcell, el Arzobispo de Cincinnati, Ohio, condenó “el pecado de… mantener a millones de seres humanos en cautiverio físico y espiritual”.

Pero la mayoría de los líderes poderosos de la Iglesia apoyó la esclavitud hasta que la victoria de la Unión en la Guerra Civil hizo que su desaparición fuera inevitable en 1865. Algunos sacerdotes entendieron lo que estaba en juego. El Arzobispo Martin Spalding, de Baltimore, Maryland, pidió la creación de un nuevo puesto para un Obispo centrado en los católicos negros. “Es una oportunidad de oro para cosechar almas que, si se descuidan, quizás no regresen”, escribió.

Pero sus compañeros obispos descartaron la idea. En cambio, revelaron sus prejuicios raciales, describiendo lo que llamaron las “disposiciones y hábitos peculiares” de los negros y dejando en claro que seguían teniendo dudas sobre la sabiduría de la “liberación repentina de una multitud tan grande”.

La iglesia pagó un precio por su racismo; se cree que casi 20 mil afroamericanos sólo en Nueva Orleans abandonaron la fe en los 20 años posteriores a la Guerra Civil.

Pero muchas de las familias que he investigado eligieron un camino diferente. Para ellos, la iglesia era más grande que los pecadores hombres blancos en su interior. Esos sacerdotes tenían el poder de esclavizar a la fuerza a las personas, pero no controlaban a Dios, ni a su Hijo, ni al Espíritu Santo. La iglesia —la verdadera iglesia universal retratada en las Escrituras— no pertenecía a esos hombres. Esa iglesia pertenecía a todos, incluyendo a las multitudes de católicos negros recién emancipados.

Los miembros de la familia Mahoney, que fue destrozada en esa venta de 1838, pasaron su devoción de generación en generación. Bautizaron a sus hijos y se convirtieron en líderes que trabajaron para dar nueva forma a la iglesia al construir instituciones que reflejaran más a los católicos negros. Al menos dos miembros de la familia se convirtieron en monjas que operaron escuelas para niños negros hasta el siglo 20.

Muchos descendientes Mahoney siguen siendo católicos. Se han unido a otros descendientes para presionar a Georgetown y a los jesuitas para que hagan resarcimiento, impulsando a las instituciones a abrir nuevos caminos en el movimiento de reparación y reconciliación en Estados Unidos.

Entonces, cuando la gente me pregunta si mi investigación ha cimbrado mi fe, niego con la cabeza. Me inspiran las familias que presionaron a la iglesia para que fuera fiel a sus enseñanzas. Su historia es de lucha y resistencia, de familia y de fe. Descubrir sus historias profundizó mi vínculo con el catolicismo y transformó mi comprensión de mi propia Iglesia.

Rachel L. Swarns es escritora colaboradora de The Times y autora de “The 272: The Families Who Were Enslaved and Sold to Build the American Catholic Church”.

Por: Rachel L. Swarns