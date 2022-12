Al tiempo que el norte de México sufrió este año una de sus peores sequías en décadas, los cerveceros usaron grandes cantidades de agua para hacer favoritas nacionales como Corona y Tecate.

En la planta de Heineken en la ciudad de Monterrey, las tuberías nunca dejaron de fluir, incluso cuando estallaron peleas en las colas para los camiones cisterna del Gobierno y se propagaron los parásitos entre los niños que dejaron se bañarse con regularidad.

El agua en el barrio de Blanca Guzmán tenía días de estar cortada cuando se unió a una protesta en julio en las oficinas de Heineken.

“Abrías la llave y no salía ni una gota de agua”, dijo. Sin embargo, las cervecerías “producían y producían y producían”.

A medida que las sequías se vuelven más frecuentes y severas en todo el mundo, las cervecerías y otros grandes usuarios industriales de agua se ven al centro de la lucha climática en México.

Heineken, Anheuser-Busch InBev y Constellation Brands operan grandes plantas que aprovechan la proximidad con Estados Unidos, donde las cervezas importadas más populares son las mexicanas. Los cerveceros mexicanos vendieron más de 5 mil millones de dólares en cerveza en el extranjero el año pasado, convirtiendo a México en el principal exportador mundial de cerveza, de acuerdo con el Banco Mundial.

Sin embargo, en julio, ocho de los 32 Estados de México experimentaron una sequía de moderada a extrema, y más de la mitad de sus 2 mil 463 municipios enfrentaron escasez de agua, reportó la Comisión Nacional del Agua.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador de México dijo en agosto que pondría fin a la producción cervecera en el norte, donde opera la mayoría de la industria, y la enviaría al sur, más rico en agua.

“Esto no quiere decir que no vamos a producir más cerveza”, dijo. “Es para decir que no vamos a producir cerveza en el norte. Eso se acabo”. López Obrador no ha cumplido con la amenaza, y los expertos de la industria dicen que la producción de cerveza en el norte no se ha visto afectada. Pero su postura refleja un desafío para el negocio.

Se requieren alrededor de dos litros y medio de agua para producir un litro de cerveza en México, donde los cerveceros compran derechos de agua al Gobierno federal en acuerdos que pueden durar décadas. El permiso de agua de Heineken en el Estado de Nuevo León, donde está Monterrey, asciende a unos 6 millones de metros cúbicos al año, afirma el Gobernador Samuel García.

Los acuíferos de los que extrae agua la planta están separados del suministro municipal, que depende principalmente de tres presas. Eso permitió a la empresa evitar el mismo destino que la Ciudad este verano, cuando la falta de lluvia batió récords y cayeron los niveles de las presas, dijo Salvador Corrales, profesor del Colegio de la Frontera Norte de Monterrey.

A medida que empeoraba la crisis, las autoridades comenzaron a presionar públicamente a las empresas privadas para que cedieran parte de su asignación de agua a la Ciudad. Casi al mismo tiempo, García dijo que Heineken estaba usando sólo alrededor de dos tercios del agua permitida y exigió que la empresa enviara el excedente al Estado. Heineken acordó una transferencia temporal de 600 mil metros cúbicos, además de una entrega de sus pozos equivalente a alrededor del 20 por ciento del consumo de la cervecería.

La cervecera también llenó cinco camiones cisterna con agua limpia cada semana para su distribución a las comunidades y donó un pozo con valor de un millón de pesos a la Ciudad, de acuerdo con la compañía.

Otras empresas desviaron parte de sus reservas, incluyendo al gigante del acero Ternium y una embotelladora de Coca-Cola.

Los activistas argumentan que el Gobierno federal ha asignado permisos de agua a usuarios industriales, sin considerar adecuadamente el medio ambiente y el acceso de agua para los hogares.

Las prácticas de sustentabilidad han permitido a los cerveceros mexicanos hacer cerveza con menos agua que el promedio internacional, y la industria emplea a cientos de miles de trabajadores en trabajos agrícolas y embotelladores, afirma Cerveceros de México, una asociación comercial.

Pero a medida que las cervecerías continuaron la producción en gran medida inalterada este verano, esa buena voluntad fue puesta a prueba, al correr cuentos de tiendas donde se había agotado el agua, pero que aún tenían cerveza y refrescos.

Los partidarios de las cervecerías dicen que es errado apuntar a la industria con el dedo. La agricultura utiliza alrededor del 76 por ciento del suministro de agua, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua. La industria cervecera usa sólo el .02 por ciento, dijo José Luis Luege, ex director de la Comisión Nacional del Agua.

“Fue una de esas declaraciones que hace el Presidente en la mañana que está totalmente fuera de lugar, pero que genera un daño real a la economía”, dijo, refiriéndose a la promesa de López Obrador de dejar de producir cerveza en el norte.

La autoridad federal del agua puede revocar los contratos con las cerveceras, pero lo más probable es que la medida enfrente desafíos legales. Los analistas de la industria dijeron que la promesa podría significar que el Gobierno se negaría a emitir futuros contratos a cerveceros en el norte.

La Comisión Nacional del Agua no respondió a una solicitud de comentarios.

López Obrador ha demostrado que es capaz de tomar medidas drásticas. En 2020, cuando estaba en marcha la construcción de una cervecería de Constellation Brands en Mexicali, pidió un referéndum en medio de una reacción violenta al uso potencial de agua de la planta Corona. Los electores mataron el proyecto. La cervecera ha dicho que construirá la planta en el Estado sureño de Veracruz.

Los analistas dicen que el sur está mal equipado para albergar al resto de la industria, con su falta de acceso al transporte ferroviario y una mano de obra más pequeña.

En Monterrey, la sensación de normalidad está regresando después de que las lluvias de septiembre comenzaron a reponer el suministro de agua de la Ciudad. Pero persisten los recordatorios de la inminente estación seca.

Una campaña del Gobierno se transmitió por radio advirtiendo a la gente que “si queremos agua para siempre”, deberían reducir y reutilizar su consumo, y limitar los regaderazos a no más de tres minutos.

César Rodríguez contribuyó con reportes a este artículo.

Por: David Shortell y Lorena Ríos