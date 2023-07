LAS PALMITAS, México — Pedro Parra se mantuvo junto a su caballo mientras el animal caía al suelo bajo el peso de la anestesia. Sus cascos se agitaron por un momento, luego cesaron y un equipo de veterinarios voluntarios se apresuró a rodearlo. Uno colocó una almohada debajo del cuello del paciente; otro ató una cuerda alrededor de una pata trasera y la levantó.

Su tarea era castrar al semental —una cirugía necesaria para evitar que el animal se volviera incontrolable y un peligro para su dueño y para otros animales. “Se estaba poniendo un poco inquieto con las yeguas”, dijo Parra, de 34 años. En menos de una hora, siete caballos más yacían en el terreno detrás de la iglesia del pueblo, despertándose lentamente de sus cirugías.

Tan pronto como se despertara el caballo de Parra, se llevaría al animal a casa, donde ayuda a arar la milpa —hileras de maíz, frijol y calabacita— en la finca de su familia.

El semental de Parra fue uno de los 813 pacientes, incluyendo burros, caballos y mulas, que fueron castrados, desparasitados, vacunados o atendidos de otra manera durante una clínica veterinaria itinerante de una semana en el Estado de Guanajuato en México. La campaña fue organizada por el Servicio y Enseñanza de la Experiencia Veterinaria Rural, o RVETS, un programa que desde el 2010 envía a especialistas voluntarios y estudiantes de veterinaria para brindar atención gratuita en zonas remotas de México, Nicaragua y Estados Unidos donde escasean los veterinarios.

“En la industria veterinaria equina, nadie más se preocupa por todos los animales que están en el campo”, dijo Víctor Urbiola, director de RVETS México. “Por eso nos enfocamos en ellos”.

RVETS también ha cambiado la forma en que las personas tratan a sus caballos, mulas y burros.

En la clínica, Brenda Arias y Martín Cuevas Jr., ambos estudiantes de veterinaria, se acercaron apaciblemente a dos yeguas y un potro. Jeringas en mano, los estudiantes se prepararon para inyectar el medicamento antiparasitario ivermectina en el hocico de los animales. Algunos caballos rurales, que no están familiarizados con otras personas que no sean sus dueños, “ni siquiera se dejan tocar”, dijo Arias.

¿Qué hacer, entonces? “Seducirlos”, dijo Cuevas. “Les hablas amablemente y los acaricias”, una táctica desconocida para una generación anterior.

Juan Godínez, delegado electo de la comunidad de Las Palmitas, dijo que antes de RVETS, algunos dueños amarraban las patas y la cabeza de un caballo y lo castraban con un cuchillo, sin anestesia. Era común que un animal muriera desangrado o de una infección.

La clínica RVETS también llena un vacío en la formación veterinaria. En las escuelas de veterinaria de México y otros lugares, “cada vez hay menos énfasis en los caballos y más en los animales de compañía, como perros y gatos”, dijo Eric Davis, quien fundó RVETS con su esposa, Cindy Davis.

Muchos estudiantes se gradúan sin jamás haber tocado a un caballo. “Lo que te enseñan en la escuela es un tercio de lo que realmente es la vida en el campo”, dijo Dereck Alejandro Morín, de 24 años, estudiante de veterinaria que trabaja como voluntario en RVETS.

Estefanía Alegría, de 33 años, y su hijo Bruno, viajaron una hora desde su casa, que no tiene luz ni agua corriente, hasta una clínica en Jalpa. Su esposo, como la mayoría de sus vecinos, había cruzado la frontera de EU para enviar dinero desde Texas. Ahora, ella y sus hijos dependen de su burro y de un caballo llamado Sombra para casi todo.

Su historia, dijo Urbiola, resonaba con una de sus misiones principales: cuidar a los animales “que valen muy poco o nada económicamente, pero cuyo valor para la vida de las personas es incalculable”.

No es tarea fácil. Ha resultado difícil obtener fondos para las campañas anuales. “Cuando he ido a tocar puertas en el Gobierno, dicen: ‘¿Para qué? Digo, los burros no valen nada’”, dijo Urbiola.

“Si podemos ayudar a un solo burro que carga 80 kilos de agua para una anciana, todo el esfuerzo que hacemos vale la pena”, aseguró.

Victor J. Blue contribuyó con reportes a este artículo.

Por: Emiliano Rodríguez Mega