En la frenética oda de Metallica al headbanging de 1983, “Whiplash”, James Hetfield, el guitarrista y cantante principal de la banda ladra: “Nunca nos detendremos, nunca nos rendiremos, porque somos Metallica”. De alguna manera, a lo largo de cuatro décadas marcadas por el éxito, pero también por la muerte, la adicción y por lo menos un conato de implosión, la banda ha cumplido su palabra.

Este año, Metallica lanzó su undécimo álbum de estudio de larga duración, “72 Seasons”. Su LP de debut, “Kill ‘Em All”, cumplió 40 años, pocos días antes de que el cuarteto llegara a Nueva Jersey para la primera fecha norteamericana de su gira mundial M72. Metallica no es la única banda que realiza giras por estadios cuando sus miembros superan los 60 años, pero no todas las bandas interpretan canciones que normalmente superan las 190 pulsaciones por minuto.

¿Cómo puede una banda mantenerse fresca después de haber tocado, de acuerdo con el conteo del baterista Lars Ulrich, “Master of Puppets” mil 697 veces? La respuesta es constantemente “variar las cosas”, dijo Ulrich, quien elabora las listas de canciones el día de cada concierto —una “salvaguardia contra terminar en piloto automático”, añadió.

Ese no siempre fue el caso. “Hace 30, tomamos muy en serio salir y ejecutar un set, casi como de forma robótica”, dijo Ulrich.

Metallica —también integrada por el guitarrista Kirk Hammett y el bajista Robert Trujillo— comenzó a cambiar sus encores y covers a medida que seguía creciendo su catálogo. Hace unos 20 años, el grupo se propuso no volver a tocar dos veces la misma lista de canciones.

Las fechas de la gira M72, que se extenderá hasta septiembre de 2024, están organizadas en torno a “fines de semana sin repetición”, con dos espectáculos en cada ciudad con dos listas diferentes y dos grupos diferentes de teloneros. (La banda tocará dos fines de semana en la Ciudad de México, donde concluye la gira).

“Variar las cosas” con la lista de canciones en sí es un asunto sorprendentemente complejo. El elaborado uso que hace la banda de pirotecnia, iluminación y audio-vídeo intersticial, entre otros adornos, históricamente ha desalentado cambios importantes en la lista.

Con el tiempo, la banda desarrolló lo que Ulrich llamó un sistema de “posiciones” con base en los diferentes “grupos alimenticios” de canciones de la banda, una referencia a su sensación y ritmo. Por ejemplo, la posición 1 (de 16) en la gira M72 siempre será una de las canciones favoritas de los fans de ritmo medio-alto. La posición 10 siempre debe ser una balada, como “Nothing Else Matters”. Siempre se cierra con “Master of Puppets” o “Enter Sandman”.

Ulrich también guarda datos minuciosos sobre qué canción ha tocado la banda y dónde, e intenta adaptar la lista de canciones en consecuencia.

Al igual que los dos álbumes más recientes de la banda, “72 Seasons” continúa el regreso de Metallica al estilo thrash-metal que definió sus primeros años, y la gira que lo respalda es ligera en covers y baladas, y pesada en lo pesado.

Ulrich habló sobre la lista de canciones de ese primer show en Nueva Jersey. Estos son extractos de la conversación.

“’72 Seasons’ es la canción que abre el álbum más reciente. El título hace referencia a los primeros 18 años de tu vida; básicamente es la idea de que las primeras 72 temporadas de tu vida moldean en quién te conviertes, para bien o para mal —y a medida que avanzas en la vida, intentas ampliar esas experiencias, o tal vez alejarte de ellas”.

“Todos somos muy abiertos acerca de dónde nos encontramos respecto a nuestros estados de ánimo y lidiando con diversos niveles de salud mental. Y eso parece menos tabú que hace, digamos, 20 o 30 años. Creo que James se siente cada vez más cómodo en el escenario hablando de cómo está y cómo se siente, y a menudo inicia ‘Fade to Black’ con algunos pensamientos personales o algo que se relaciona con cómo está en ese momento, en el espíritu de enviar buena energía a las personas que la están recibiendo desde un lugar de lucha. Y el mensaje es que no estás solo y que estamos juntos en esto. Yo soy hijo único. Toda mi vida he batallado con ser una persona ajena y solitaria. Y, sabes, estar en una banda, dar conciertos y todo eso es el mejor remedio para sentir que no estoy solo”.

“Cuando la tocamos, el espíritu de Cliff (Burton, un ex bajista que murió en un accidente de autobús en 1986) está definitivamente presente en el edificio. Y Robert canaliza el espíritu de Cliff en el papel que está tocando tan increíblemente bien. Es un momento hermoso”.

“’Master of Puppets’ es la canción que más hemos tocado en vivo. Recibió un impulso significativo e inesperado el año pasado cuando fue parte del final de ‘Stranger Things’. ¿Quién hubiera pensado que una canción de hace 37 años que dura más de ocho minutos y es bastante pesada haría eco como lo hace entre una generación nueva y más joven de escuchas? ¿Qué tan genial es eso?”.

AUSTIN CONSIDINE. THE NEW YORK TIMES