Samer al-Sheikh miró impávido la fotografía de sí mismo en su teléfono. El doctor a la mesa de operaciones ahora le resultaba casi irreconocible.

“Perdí todo”, dijo.

Tras huir de la guerra en Iraq a los 16 años, Al-Sheikh construyó una vida en Ucrania como cirujano de trauma. Pero tras dejar Ucrania en marzo del 2022, vuelve a ser refugiado, esta vez en Gran Bretaña con su familia, y batalla para encontrar un puesto que corresponda a sus habilidades.

Al-Sheikh, de 33 años, tuvo un empleo temporal descargando camiones en un supermercado en Londres, pero ahora está desempleado de nuevo.

“Si nada funciona aquí, tendremos que regresar a donde somos valorados”, dijo, en referencia a Ucrania.

En vista de que muchos hospitales ucranianos operan con escaso personal, algunos médicos contemplan regresar, y algunos ya han decidido volver a casa. Pero para aquellos con familias, el asunto se ve complicado por el temor de volver a poner en peligro a seres queridos.

“Si estuviera solo, no me habría ido de Ucrania”, dijo Al-Sheikh. “Pero mi esposa me pidió que pensara en nuestra hija”.

Obstaculizados por barreras del idioma y un oneroso proceso de recertificación, muchos doctores que huyeron de Ucrania se han dado por vencidos de trabajar en medicina. Al-Sheikh dijo que un formulario de 800 páginas requiere evidencia detallada de su trayectoria médica, incluyendo nombres de pacientes y detalles de contacto que son difíciles de obtener en medio de la guerra.

“Hago lo que puedo”, señaló, añadiendo que la situación lo había llevado a buscar tratamiento para la depresión.

Muchos doctores han aceptado empleos poco calificados tan solo para sobrevivir.

Al-Sheikh contó que fue a un centro de empleos e informó que tenía tres licenciaturas. “Pero fue como un mal chiste”, dijo. “Me ofrecieron empleo como encargado de la limpieza en el hospital”. Por ahora, su esposa, una cardióloga, hornea y vende pasteles para ayudar a mantener a la pareja y a su hija de 8 años. Su subsidio semanal del Gobierno, de 300 libras, alrededor de 370 dólares, no alcanza para sobrevivir, señaló, pero continúa agradecido con Gran Bretaña.

Svitlana Sadova, cardióloga y madre soltera de mellizos de 16 años, trató durante 20 años a pacientes afectados por el desastre de 1986 en Chernobyl. Su rol más reciente fue lavar platos en un restaurante a las afueras de Londres por alrededor de 12 dólares la hora.

“Tenía una buena vida en Ucrania”, relató. “Si no tuviera la responsabilidad de mis hijos, probablemente ya habría regresado”.

Desde entonces, ha quedado desempleada de nuevo. Durante más de un año ha realizado viajes a hospitales para entregar currículums, pero dijo que nadie había respondido.

“Algunas personas me dicen que soy fuerte”, dijo, entre sollozos. “Pero estoy cansada de ser fuerte”.

EUAN WARD

THE NEW YORK TIMES