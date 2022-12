Una vez, no hace mucho tiempo, el compositor y productor sueco Max Martin conoció a alguien que jamás había escuchado uno de sus éxitos.

Esto es un malentendido común. Millones de personas en todo el mundo podrían creer por error que no están familiarizadas con la música de Martin, en vista de su relativo anonimato después de tantos años de ocultarse en lo profundo de la maquinaria de la música pop.

Sin embargo, suponiendo que esas personas, en algún momento durante las últimas tres décadas, han tenido contacto con algunas de las canciones más exitosas de The Backstreet Boys, Britney Spears, Bon Jovi, Celine Dion, Pink, Katy Perry, Taylor Swift, Ariana Grande, Adele o The Weeknd, casi todas estarían muy equivocadas.

“No sabía quién era Max Martin”, dijo Lorna Courtney, la estrella de 24 años de “& Juliet”, un nuevo musical en Broadway que depende de más de 30 exitosos sencillos producidos, escritos o coescritos por Martin. “Entonces busqué quién era y pensé, ‘Dios mío, este hombres es famoso’. No podía creer lo grande que era su catálogo”.

De todos modos, persisten algunos casos atípicos. Cuando una mujer más o menos de su edad abordó a Martin, de 51 años, tras una representación de “& Juliet” para ofrecer retroalimentación positiva sobre las canciones, lo divirtió al decir que no reconocía ni siquiera una —ni “Baby One More Time”, ni “Teenage Dream”, recordó Martin.

“Eso me hace súper feliz”, dijo con sinceridad.

Para empezar, significaba que el dominio mundial de Martin a través de sus versos y coros todavía no era total. Pero también que “& Juliet” funcionaba en su propios términos, sin depender por completo de la familiaridad y la nostalgia.

Martin necesitaba este reto. Después de “básicamente tener el mismo empleo durante 30 años”, dijo, por fin se había aburrido un poco.

El musical —una nueva versión juguetona y feminista pop de “Romeo y Julieta” de Shakespeare en la que Julieta vive— es también su primera pieza de legado real. El musical brinda una forma inusitada de presentar su amplia obra como un todo discreto.

Empezando con su trabajo en Estocolmo en el pop adolescente multiplatino de finales de los 90 y principios de la década del 2000, Martin ha sido uno de los principales arquitectos del sonido de las listas de popularidad Top 40 modernas.

Con 25 éxitos que han llegado al primer lugar de la lista de popularidad Billboard Hot 100 como escritor o coescritor, Martin es superado sólo por sus héroes Paul McCartney (32) y John Lennon (26).

Martin nació a las afueras de Estocolmo, hijo de maestra y policía. Mientras aprendía a tocar la trompa, la batería y teclados, se aficionó a Kiss y Def Leppard, así como al pop de los 80 de The Bangles y Depeche Mode.

En 1993, su grupo musical, It’s Alive, firmó contrato con una compañía discográfica llamada Cheiron. Durante esa época, conoció a Denniz Pop, el DJ sueco que se convertiría en su mentor de la composición.

Martin era un compositor y productor nato, y se dio cuenta de que sus preferencias generales sencillamente estaban “en sintonía con el código universal”, señaló Martin.

Mas ahora, al adentrarse en la cincuentena, Martin sabe que vive cada vez más “en tiempo prestado” en el mundo de la música pop, obsesionado con la juventud.

“Veo a las tendencias de este modo”, explicó. “Si estás en un callejón oscuro y hay una persona sospechosa en la banqueta de enfrente, no la pierdes de vista. Pero no necesariamente la sigues a casa”. Dice que no intentará alcanzar los 32 primeros lugares de McCartney a menos de que llegue a los 31. “Entonces pensaría, ‘¿por qué no?’”.

Por: JOE COSCARELLI