Masacre en festival musical deja transformado a Israel

Al amanecer, Hila Fakliro levantó la vista de los cocteles que estaba preparando: “Ay mira, ¡hay fuegos artificiales!”.

La instructora de fitness, de 26 años, se sentía atraída por los festivales de música trance como una forma, dijo, de “desconectar tu mente de toda la tensión en Israel”.

La convivencia Tribe of Nova, celebrando la festividad judía de Sucot entre huertos de eucaliptos a sólo 5 kilómetros de Gaza, parecía muy bien organizada, por lo que los fuegos artificiales le parecieron nada más que un detalle extravagante.

Su compañero cantinero, a quien había conocido apenas unas horas antes, se volvió hacia ella y le dijo: “No creo que sean fuegos artificiales”.

Eran, de hecho, los destellos blancos de los cohetes de Hamas desde Gaza, el fuego al amanecer que anunciaba un ataque que convertiría los campos llenos de jóvenes israelíes bailando música psicodélica en un matadero. En esta masacre de su juventud, la búsqueda de 75 años de normalidad despreocupada por parte de Israel se topó con la furia asesina de aquellos palestinos oprimidos durante mucho tiempo que niegan el derecho del Estado a existir.

Si un coreógrafo malévolo hubiera buscado una puesta en escena del fracaso de israelíes y palestinos para ir más allá del odio y la guerra, este salvaje encuentro de dos mundos adyacentes, pero distantes, en un idílico paisaje estuvo cerca, dejando al menos 260 asistentes muertos.

Fueron arreados y fusilados como animales a las pocas horas de perderse a sí mismos —y las presiones de la vida israelí— en estridentes bandas sonoras de paz y amor místicos.

“Había locos maniacos con armas y gente cayendo una por una”, dijo Fakliro. “Era como un campo de tiro”.

La música se detuvo; se anunció la cancelación del festival. Ella se acostó entre refrigeradores en el bar. Bailarines despreocupados con mallas galácticas, incluso un juerguista dando vueltas en un Segway, se convirtieron en un instante en una masa humana aterrorizada y atónita. Todos los psicodélicos y demás drogas utilizadas en las fiestas trance magnificaron los ataques de pánico y los gritos.

“Corre”, dijo su colega. “¡SOLO CORRE!”.

¿Pero a donde? ¿A los árboles, donde algunas personas agarraron sus tiendas de campaña y hamacas mientras huían, o a los campos abiertos? ¿Hacia su coche, donde el tráfico se amontonaba, o lejos de ese caos?

Un oficial de policía israelí, cuya pistola era una patética respuesta a las armas automáticas de los terroristas de Hamas, le gritó que se dirigiera al este, lejos de Gaza.

Durante muchas horas después de que comenzó el ataque de Hamas a través de múltiples brechas en la multimillonaria valla israelí presuntamente infranqueable alrededor de Gaza, esta fue la suma de la presencia del Estado en la zona: unos 30 agentes de policía reclutados por los organizadores del festival para proporcionar seguridad.

A final de cuentas, Hamas mató a mil 400 personas en la región antes de que despertaran las Fuerzas de Defensa de Israel.

Israel —adormecido por la creciente aceptación en el Medio Oriente, por profundas divisiones internas, por los asentamientos en la ocupada Cisjordania y por la creciente marginación de la cuestión palestina— había desatendido la amenaza en su contra.

Sin embargo, al otro lado de la valla de Gaza, alrededor de 2 millones de palestinos vivían en un enclave furibundo sitiado por Israel, un lugar desesperado que engendraba el extremismo.

Fakliro dijo que no le preocupó la seguridad cuando decidió ofrecer sus servicios como cantinera. Hizo su servicio militar obligatorio del 2016 al 2018 en una zona cercana al sitio del festival.

También había asistido a muchas fiestas trance, que son populares entre los jóvenes israelíes que quieren relajarse.

“Cierro los ojos, siento la música y me dejo llevar”, dijo.

Pero para ella y para todos los demás, el despertar fue brutal.

Se tendió en una zanja, tratando de esconderse. Recibió un mensaje de Liron Barda, de 26 años, la gerente del bar, pidiendo ayuda. Hombres armados de Hamas mataron a Barda poco después.

Fakliro empezó a correr en un grupo grande sin saber a dónde se dirigía. Finalmente llegó a Moshav Patish, una pequeña comunidad agrícola. Pudo respirar. Pero cinco de sus amigas tuvieron menos suerte: tres murieron y dos fueron tomadas como rehenes.

“Hamas debe dejar de existir”, afirmó. “Esta organización terrorista debe ser aniquilada”.

Amit Parpara no asistió a la fiesta porque decidió que el precio de 100 dólares era demasiado alto. Pero su amiga más cercana, Noa Argamani, sí lo hizo, y apareció en un vídeo llorando de angustia mientras era secuestrada en una motocicleta, con su novio, Avinatan Or, siendo maltratado detrás de ella con las manos atadas por la espalda. Desde entonces, la pareja desapareció en Gaza.

“Al principio, estaba tan enojado que sólo quería agarrar un arma y manejar al sur”, dijo Parpara. “Ahora sólo me invade la tristeza”. Y añadió: “La sensación de estar aquí en Israel ha cambiado”.

Éste es un sentimiento ampliamente expresado, un reflejo de la sensación de que de repente una amenaza acecha en todas partes, y puede no ser controlable y puede hacer la vida insoportable. Al mismo tiempo, se ha afianzado una fuerte convicción de que los israelíes deben unirse para “darle fin”, con lo que quieren decir destruir y eliminar a Hamas de Gaza.

Los dos sentimientos coexisten de manera incómoda, dejando a muchos israelíes con cambios bruscos de humor al invadirlos el impacto de la vulnerabilidad.

Nadav Morag, desarrollador de software y terapeuta de trauma, decidió unos días antes del festival acompañar a su amigo Yoni Diller. un cineasta, a la fiesta. Salieron de Tel Aviv alrededor de las 3:00 horas del sábado y llegaron al lugar alrededor de las 4:30 horas.

Cuando llegaron los cohetes, Morag no dudó. Corrieron a su auto y se alejaron, mientras el sonido de los disparos se acercaba.

Israel tenía mucho tiempo de ver a Hamas como un grupo terrorista desordenado, incapaz de llevar a cabo una operación a gran escala. Pero éste fue un ataque organizado ejecutado con gran sofisticación. Hamas bloqueó la carretera principal de salida. Tuvo pistoleros dedicados a masacrar, a secuestrar, a matar alrededor del escenario principal, a matar en el área del estacionamiento y a cercar.

“Los veíamos medio con desdén”, dijo Israel Ziv, un General retirado del Ejército israelí que fue uno de los primeros en llegar al lugar. “Todo el sistema colapsó”.

Morag y Diller corrieron hacia el este.

Morag siente que ha aprendido una lección de vida fundamental: no des nada por sentado en esta preciosa vida que tienes.

La reacción inicial de Morag fue: “Simplemente elimínenlos, erradíquenlos a todos, Hamas tiene que ser destruido. Los israelíes no pueden permanecer en un lugar donde los palestinos de junto están dirigidos por un grupo que utiliza el dinero que obtiene para sembrar el terror”.

Pero desde entonces esto ha dado paso a una reflexión más matizada.

“Estoy consciente de que en Gaza la gente vive una vida sin esperanza”, dijo. “Para hacer cosas así, tienes que llegar a un lugar donde ya no valoras tu vida, donde estás listo para morir. Estos son actos monstruosos que surgen del odio, la desesperanza y el lavado de cerebro, pero me gustaría separar a Hamas, una organización inhumana, del pueblo palestino”.

Es probable que eso sea muy difícil, dado el grado de furia de represalia en Israel y el bombardeo de Gaza que le siguió.

Sólo para escapar

Bar Matzner y su marido, Lior Matzner, habían dejado a sus dos hijos pequeños con sus padres para asistir al festival.

“Sólo necesitábamos alejarnos del estrés del trabajo, del estrés relacionado con la seguridad, para experimentar un momento de libertad”, dijo ella.

En lugar de ello, terminaron en un campo enterrados bajo hojas durante horas, tratando de no hacer ruido mientras los terroristas de Hamas hacían lo suyo.

Matzner, de 32 años, miró a su esposa, de 35, con lágrimas en los ojos. “Te acuestas con tu esposa en el campo y sólo sabes que debes sobrevivir de alguna forma para estar con tus hijos”, dijo.

Ahora están considerando abandonar Israel.

“Ahorita el País no merece que mis hijos y yo vivamos aquí”, afirmó Matzner. “Fuimos abandonados y nos sentimos abandonados. No puedo sonreír. No puedo hacer nada”.

Por: ROGER COHEN