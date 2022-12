AMSTERDAM — Para cuando su extraordinariamente rica abuela murió en septiembre, Marlene Engelhorn sabía quién quería que fuera el beneficiario final de la enorme herencia que se le presentaba: el recaudador de impuestos.

“El escenario soñado es que me cobren impuestos”, dijo Engelhorn, cofundadora de un grupo llamado Tax Me Now (Cóbrame impuestos ahora).

Engelhorn, una mujer de 30 años que creció en Viena, es parte de un movimiento creciente de jóvenes millonarios de izquierda que dicen que quieren que los gobiernos tomen una parte mucho mayor de su riqueza heredada, argumentando que estas fortunas no ganadas deben ser democráticamente repartidas por el Estado.

Durante más de un año, Engelhorn ha estado haciendo campaña a favor de políticas fiscales que redistribuirían su enorme herencia —y la de cualquier otra persona.

“Soy producto de una sociedad desigual”, dijo Engelhorn en un discurso en un evento de Millionaires for Humanity (Millonarios por la Humanidad) en agosto en Amsterdam, donde los activistas hacían un llamado a impuestos al patrimonio. “Porque de lo contrario, no habría nacido con cuchara de plata. Simplemente habría nacido. Nada más”.

Su familia no es ajena a regalar grandes sumas de dinero. Sus abuelos invirtieron una parte de su fortuna en apoyar a jóvenes científicos. Su tío abuelo donó millones a un centro de arqueología. Su primo prometió casi 140 millones de dólares a la música clásica.

Pero en opinión de Engelhorn, no deberían ser los ricos quienes decidan qué intereses y pasiones personales merecen sus millones heredados. “No hay necesidad de otra fundación”, dijo. “Lo que realmente se necesita es un cambio estructural”.

Para ella, la filantropía sólo replica las mismas dinámicas de poder que han creado las desigualdades sistémicas que quiere ver desmanteladas, con nuevas políticas fiscales para los superricos como un aspecto esencial de esa visión.

La fortuna multimillonaria de la familia Engelhorn se originó con Friedrich Engelhorn, quien hace unos 150 años en Alemania fundó BASF, una de las compañías químicas más grandes del mundo. Otra empresa familiar, Boehringer Mannheim, que producía productos farmacéuticos y equipo de diagnóstico médico, fue vendida a Roche por 11 mil millones de dólares en 1997.

Como heredera parcial de esa fortuna, Engelhorn creció en una mansión en Viena. Asistió a escuelas de lengua francesa. Jugaba futbol con niños y leía vorazmente. Dijo que no tenía conciencia de los privilegios de clase.

Cuando vio a amigos viviendo en departamentos pequeños, se preguntó por qué no eligieron vivir en una casa grande con jardín, que es “mucho más agradable”. “El privilegio realmente te da una visión muy, muy limitada del mundo”, dijo.

En la universidad en Viena, las opiniones de Engelhorn se ampliaron.

Se ofreció como voluntaria en grupos de derechos de los homosexuales y se interesó en la interconexión de la discriminación racial, de género y económica.

A principios del 2020, mientras Engelhorn estaba sentada en un café en Suiza, a donde había ido a ver a su abuela en su cumpleaños número 93, un contador le dijo que, tras la muerte de su abuela, heredaría muchos millones de euros.

Él le dijo que se divirtiera. “Dijo: ‘Esto es sólo para gastar’”, recordó Engelhorn. “Como, ‘Sólo anda y juega’”.

Pero para ella, la noticia provocó un ajuste de cuentas atormentado sobre su lugar en la sociedad.

“Yo era parte del problema”, dijo que recuerda haber pensado. “Soy muy consciente y todo, pero ahora, ¿qué hago con todos estos lindos pensamientos?”.

Mientras buscaba consejo, entró en la órbita de los grupos de millonarios pro-impuestos, cuyos miembros se reúnen en persona o por videollamadas para hablar sobre sus privilegios y cómo lograr que el Estado se los quite.

El año pasado, Engelhorn cofundó uno para Europa Central, Tax Me Now, descrito en su sitio web como “una iniciativa de personas ricas que están activamente comprometidas con la justicia fiscal”. La cantidad de naciones en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que gravaron la riqueza neta cayó de 12 en 1990 a 5 en el 2020. Aunque una mayor cantidad de países miembros cobran impuesto sobre herencias, la cantidad recaudada representa el 0.5 por ciento de todos los impuestos.

Gravar la riqueza, dijo Engelhorn, cumpliría el doble propósito de incrementar los recursos públicos y restar influencia política a personas que no se la han ganado democráticamente.

Después de su discurso en Ámsterdam, Engelhorn recibió un premio por su activismo. Rechazó los elogios por la forma en que habla sobre temas tributarios. “Ni siquiera soy una experta”, dijo. “Realmente sólo soy rica”.

Independientemente de sus habilidades de oratoria, ha ayudado a generar interés en los temas de impuestos sobre la herencia y la riqueza. Este otoño, publicó su primer libro, “Geld” o “Dinero”, sobre la redistribución de la riqueza.

No todos los millonarios comparten su pasión por gravar la riqueza.

Ansgar John Brenninkmeijer, heredero de una fortuna en moda, interrumpió a Engelhorn en el escenario en Amsterdam para preguntarle enojado si sabía cuál era el impuesto sobre el patrimonio en los Países Bajos.

“Sí tenemos un impuesto a la riqueza”, dijo. “Es del 1.6 por ciento”, agregó, refiriéndose a un impuesto holandés sobre el valor de los ahorros e inversiones de una persona.

Para Engelhorn, ese era un número ridículamente bajo.

Pero más tarde ese día, agregó que no debería depender de personas como Brenninkmeijer, o ella misma, decidir cuál es una tarifa justa. “No le atañe a un niño rico decir cuál debería ser el impuesto”.

Por: EMMA BUBOLA