Richard Neal tiene casi 20 años de jugar Magic: The Gathering, un juego de baraja de fantasía. Dos o tres noches a la semana se dirige a Mox Boarding House, una tienda de juegos en Bellevue, Washington, armado con un mazo que ha reunido minuciosamente a lo largo de los años.

“Probablemente voy allí más de lo que le gustaría a mi prometida”, dijo Neal, un ingeniero de software de 31 años. Su devoción, y la de millones de otras personas, ha ayudado a Hasbro a convertir el juego en un coloso mundial.

Recientemente, la compañía anunció que Magic se había convertido en su primera marca de mil millones de dólares en términos de ventas anuales, superando otras líneas de juguetes en su haber, como Transformers y G.I. Joe. Ese hito se logró después de 30 años de nutrir el juego para los fanáticos de toda la vida a la vez que halló formas de atraer a jugadores nuevos.

Desde que fue lanzado a mediados de la década de 1990, más de 50 millones de personas a nivel mundial han jugado Magic. El juego retrata a los jugadores como magos que obtienen sus poderes eligiendo cartas de los mazos que han armado, valiéndose de un universo en constante expansión de cartas que se compran, venden e intercambian en un próspero mercado secundario. La popularidad de Magic ha generado videojuegos, cómics, un crucero por el Caribe y una serie animada en desarrollo para Netflix.

Después del revuelo inicial cuando apareció por primera vez, Magic pasó desapercibido durante muchos años, dijo Gerrick Johnson, analista de BMO Capital Markets. “Ahora puedes ver lo grande que es”, agregó. “No creo que haya ninguna marca de juguetes que tenga ni la mitad de ese tamaño”.

Pero Hasbro enfrenta retos para hacer que Magic sea aún más grande, en particular fatiga en los jugadores provocada por el lanzamiento de 39 juegos de cartas nuevos el año pasado, contra los 15 del 2019, según un análisis de Bank of America. Los juegos de cartas nuevos pueden costar alrededor de 50 dólares.

Magic, creado en 1993 por Richard Garfield, un matemático, fue el primer juego de cartas coleccionables moderno, de acuerdo con el Guinness World Records. Su éxito ayudó a inspirar otros juegos, particularmente Pokémon.

Neal estimó haber gastado 20 mil dólares en Magic el año pasado. “Compro muchas tarjetas”, dijo.

La tarjeta más valiosa es Black Lotus, que se vendió en una subasta en el 2021 por más de 500 mil dólares. Pero a algunos jugadores les preocupa que un exceso de juegos de cartas esté diluyendo el valor de sus colecciones. El informe del Bank of America dijo que el repleto programa de lanzamiento mermaba el valor de las tarjetas y debilitaba la franquicia. Hasbro ha defendido su estrategia diciendo que es necesario atraer nuevos jugadores. Eso incluye la serie Universes Beyond, que incorpora otras franquicias a Magic como El Señor de los Anillos y Doctor Who. Chris Cocks, director ejecutivo de Hasbro, dijo que la compañía tomaba en serio la advertencia de Bank of America, pero confiaba en el poder de permanencia de Magic.

