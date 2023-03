¿Cómo llamar a la ideología republicana contemporánea? ¿Es conservadurismo? ¿Libertarismo? ¿Autoritarismo? ¿Trumpismo? ¿Fascismo? ¿Qué tal kayfabe?

Es un término que surgió de la forma de arte más estadounidense, la lucha libre profesional —pero se puede usar para comprender una amplia gama de fenómenos: entretenimiento, negocios, religión y, especialmente, política.

Desde el comienzo de la lucha libre profesional, como un espectáculo secundario de circo a fines del siglo 19, rara vez ha sido una competencia atlética legítima. El resultado de un combate de lucha libre profesional se determina con anticipación. Las tramas y los monólogos burlones son elaborados por escritores. Los luchadores más famosos —personas como Dwayne “La Roca” Johnson— a menudo presentan exageraciones alocadas de sus propias personalidades. La acción de la lucha es una ilusión cooperativa semi-coreografiada. La lucha libre profesional es falsa, y kayfabe se refiere a su “idea” central: que todo lo que ve el público es real.

Sin embargo, durante el primer siglo de existencia de la forma de arte, la falsedad nunca se reconoció intencionalmente al público.

El sistema kayfabe de la vieja escuela —una oligarquía controlada por propietarios-promotores que daban órdenes a los luchadores sobre con quién tenían que fingir estar furiosos para el próximo espectáculo— tenía aspectos que se asemejaban profundamente a la política. Los funcionarios electos también fingen ser enemigos cuando en realidad son compañeros de trago. Los candidatos a veces dicen una cosa a quienes con bolsillos profundos los patrocinan, y otra al público. Las declaraciones electorales a menudo suenan ridículas para quienes no están envueltos en la campaña.

La lucha libre también parecía absurda a quienes no eran fans. De hecho, también era absurda para muchos de los fans. Pero a estos entusiastas no les importaba; amaban las personalidades y el espectáculo, y anhelaban perderse en la ilusión. Querían creer. Para defender el honor de la lucha libre profesional, defendieron la mentira de que era real. Incluso si los fans no conocían la palabra, estaban obedeciendo al kayfabe.

Es decir, hasta que Vince McMahon lo llevó a otro nivel.

McMahon compró la World Wrestling Federation (o WWF; hoy se conoce como WWE) de su padre a principios de la década de 1980 e hizo que los espectáculos de la compañía fueran aún más extravagantes. Los luchadores lucían y actuaban como personajes de caricatura, llenos de colores neón y rasgos poco probables.

La WWF comenzó a llamar a su producto “entretenimiento deportivo”, un guiño astuto y sin precedentes al público sobre lo que realmente estaba sucediendo. McMahon y su esposa Linda McMahon, que posteriormente sería miembro del gabinete de Trump, presionaron con fuerza para que el deporte fuera reclasificado para que no tuviera que enfrentar impuestos y regulaciones de salud más retadores requeridos para eventos deportivos, al decir discretamente a las legislaturas estatales que el pasatiempo era falso; en demandas a veces admitían el mismo hecho.

Cuando este mismo periódico reveló en una nota de febrero de 1989 que en su testimonio de desregulación la WWF había confesado falsedad, fue un evento sísmico. Sin el kayfabe de la vieja escuela, la forma de arte de la lucha libre estaba desnuda. Durante años, la WWF y el resto de la industria siguió adelante con sus estrategias existentes, obteniendo réditos artísticos y financieros cada vez menores. Entonces, se produjo un notable, lucrativo y peligroso parteaguas.

A mediados de la década de 1990, los luchadores y los promotores comenzaron a emocionar al público lanzándoles buscapiés de realidad antes tabú. Un luchador que quisiera llamar la atención del público como villano podría hacer referencia a los problemas personales en la vida real de un compañero luchador en un monólogo cruel dentro del ring, sólo para que el público lo odiara más. Sabías que la lucha libre generalmente era fingida, pero tal vez esto que estabas viendo era, de alguna manera, real.

Aunque McMahon no fue el único inventor de lo que podríamos llamar neokayfabe, fue quien lo convirtió en la política habitual. Se convirtió en el villano principal, gritando y luchando como el “Sr. McMahon”. Se benefició económicamente del odio de los fanáticos hacia él exagerando todo lo que uno podría encontrar repugnante en un multimillonario. En la vida real, conquistó la industria, acabando con las otras empresas de lucha libre para el 2001 y rehaciendo la lucha libre profesional a su imagen.

Nada estaba prohibido en neokayfabe. McMahon y los artistas podían decir lo impensable, hacer lo inconcebible —mientras más impactante, mejor— y los fans le prestaban toda su atención porque no siempre podían determinar si lo que estaban viendo era real o no. La mente humana es fácilmente explotable.

El viejo kayfabe se construyó sobre los cimientos de una gran mentira: que la lucha libre era real. El neokayfabe se basa en un revoltijo siempre tambaleante de verdades, medias verdades y falsedades absolutas, todo presentado con la mayor pasión y compromiso. Después de un tiempo, los productores y consumidores del neokayfabe tienden a perder la capacidad de distinguir entre lo que es real y lo que no lo es.

El neokayfabe es la esencia de la estrategia republicana para hacer campaña y gobernar hoy. No es de sorprender, dada la influencia de McMahon en la política republicana. Su producto, lleno de intolerancia y malicia, fue una influencia cultural principal en un sin fin de millennials, especialmente durante el apogeo de finales de siglo de la WWF (en 1999, Gallup estimó que el 18 por ciento de los estadounidenses, aproximadamente 50 millones de personas, se consideraban fans de la lucha libre profesional), y esos millennials han ingresado a Washington —y a las casillas electorales. Linda McMahon se ha convertido en una importante recaudadora de fondos, candidata y funcionaria republicana. Y, lo más importante, está el vínculo con Trump.

McMahon y Donald J. Trump tienen casi 40 años de ser amigos cercanos. Trump había sido un fanático de toda la vida de la lucha libre profesional, pero fue McMahon quien lo introdujo al mundo del neokayfabe. Espectacularmente, actuó como sí mismo en una trama en la que él y McMahon fingían ser enemigos acérrimos y enviaban a luchadores en su nombre a participar en una prueba por combate en “WrestleMania 23” del 2007. Trump es el primer miembro del Salón de la Fama de la WWE en ocupar la Oficina Oval.

Antes de conocer a McMahon, es probable que Trump nunca hubiera incitado una arena ruidosa a un frenesí amargo y liberado al alimentarlo con una mezcla de verdades prohibidas y mentiras indignantes. Pero esa habilidad se convertiría en su característica cambiadora del mundo.

En mayo de 1999, el luchador Owen Hart cayó más de 20 metros durante un truco fallido de tirolesa en un espectáculo de lucha libre. La caída lo mató. Miles de personas en el público lo vieron, y al menos algunos no estaban seguros de si lo que estaban viendo era real. Pero el evento continuó y, finalmente, la multitud pudo vitorear. En el neokayfabe, incluso algo tan real como la muerte parecía poder ser falso.

Quizás el único antídoto contra el neokayfabe sea la honestidad radical. Es menos divertido, pero tiende a causar menos daño material a largo plazo.

Por: intelIGENCIA/Abraham Josephine Riesman