Los sombreros de Napoleón, el gran reto de la nueva película de Joaquin Phoenix

Cuando el diseñador de vestuario David Crossman, quien se especializa en ropa militar, supo por primera vez que trabajaría en “Napoleón”, la nueva epopeya de Ridley Scott estelarizada por Joaquin Phoenix, tuvo un “mini pánico” sobre los sombreros. No es que tuviera que recrear el famoso tocado de Napoleón Bonaparte, de esos por los que los coleccionistas pagan caro (uno se vendió recientemente por 2.1 millones de dólares). Era que lo haría con ciertas limitaciones. Phoenix es vegano y no usa ningún producto animal, lo que significaba que Crossman no podía usar fieltro de lana.

“Inmediatamente sentí que iba a ser un problema con qué confeccionar el icónico sombrero, porque todo va a girar en torno al sombrero”, dijo Crossman.

Afortunadamente, se encontró una solución: una tela construida con corteza de árbol originaria de Uganda, que resultó tener una textura ideal para la tarea. “Pensé: ‘Ay, qué bien, ya salimos de ésta’”, añadió Crossman. “Me preocupaba mucho que fuera algo de poliéster sintético. Pero lo que realmente nos dio también fue una encantadora textura superficial en el sombrero”.

Una vez que Crossman superó ese obstáculo, la labor podía comenzar. Para su investigación, Crossman buscó originales. Examinó objetos de una colección privada, así como ejemplos de sombreros reales de Napoleón en el Musée de l’Armée de París.

A lo largo de la cinta, Phoenix luce una serie de bicornios que varían en tamaño y opulencia al pasar de oficial advenedizo a emperador afamado. Hubo tres versiones clave reproducidas múltiples veces para el personaje, dijo Crossman, así como una gloriosa variedad de sombreros para diversos Generales, aliados y enemigos. Aquí, Crossman analiza algunos estilos clave.

En la película, justo antes de que Napoleón lance su ataque contra las fuerzas británicas en Toulon, en el sur de Francia, en 1793, gira su sombrero de lado. Aunque los bicornios tradicionalmente se usaban apuntando hacia adelante, Napoleón popularizó su uso así. El cambio se produce en un momento justo antes de una victoria clave que indica la evolución de Napoleón así como su estilo personal. También fue una elección actoral. “Fue una decisión de Joaquin porque sabía que tenía que suceder”, dijo Crossman.

Este sombrero sencillo es el que usa como el oficial joven y poco experimentado originario de Córcega. “Lo mantiene fuera de problemas en las calles de París, pues tiene una pequeña escarapela tricolor revolucionaria así que sabes de qué lado está”, dijo Crossman. Aunque algunos del rango de Napoleón habrían usado plumas en sus sombreros en ese entonces, Crossman explicó que había decidido mantenerlo simple. “Él estaba perdiéndose en segundo plano, buscando su oportunidad”, dijo Crossman.

Quizás el sombrero más llamativo que tiene Napoleón es el que usa durante el periodo en la cinta cuando es General —un momento que coincide con su encuentro y cortejo de Joséphine (Vanessa Kirby)— así como cuando es Primer Cónsul.

El detalle del reborde dorado recuerda el cuadro de Jacques-Louis David “Bonaparte Cruzando los Alpes”, que lo muestra montado sobre un caballo encabritado.

Pero incluso con este glamoroso sombrero, Crossman quería representar a un hombre en un punto bajo.

“Hubo una especie de periodo intermedio en el que Napoleón traía mala suerte, se había quedado sin dinero, así que no quería ponerlo en un uniforme bordado para eso, así que luce un uniforme mucho más sencillo, sólo que con reborde dorado. Así que supongo que lo más ostentoso de él es su sombrero, que Joaquín estaba decidido a llevar puesto en todo momento”.

Sí, Phoenix a menudo mantiene su cabeza cubierta en interiores. “No para un efecto cómico, simplemente le gustaba dejarlo puesto en ciertas situaciones en interiores”, dijo Crossman. A medida que Napoleón se estableció, su uniforme se volvió más elaborado para estar a juego con la naturaleza dorada de su sombrero bordado.

Cuando Napoleón es Emperador, incluyendo la secuencia crucial de la batalla de Austerlitz, lleva un bicornio grande, pero relativamente sin adornos.

“Ése es el sombrero que le encantaba”, dijo Crossman. “Mandaba hacer un par de ellos por año. Siempre hacía que le enviaran sombreros nuevos. Por eso existen hoy tantos sombreros de Napoleón”.

Con base en la investigación de Crossman en el Musée de l’Armée de París, halló que tras la coronación de Napoleón como Emperador, sus sombreros se hicieron cada vez más grandes a medida que se volvía políticamente más fuerte. “Nunca había visto al sombrero ser retratado así de grande, así que ese fue el primero que hicimos”.

Por: Esther Zuckerman