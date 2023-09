Seniesa Estrada es campeona de peso minimosca de la Asociación Mundial de Boxeo y del Consejo Mundial de Boxeo. Pero su historia tiene que ver más que con el box.

Es un vistazo a lo que era ser joven y latina, creciendo a principios de la década del 2000 en medio de los problemas del este de Los Ángeles. También es una potente historia de padre e hija. Estrada ha sido guiada en la vida y en el box por su padre, Joe, quien en ese entonces estaba tratando de dejar atrás sus problemas con las drogas, el crimen y las pandillas. Al encauzarla, él podía demostrar que era capaz de hacer el bien. Al pelear, Estrada lo ayudó a no descarriarse.

Los Estrada compartían un sueño que parecía imposible en una era en la que las boxeadoras existían en los márgenes más lejanos del deporte, años antes de que se introdujera el box femenil en los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012 y que Ronda Rousey se convirtiera en una sensación en las artes marciales mixtas.

A pesar de las probabilidades en su contra, Estrada y su padre prometieron que algún día ella sería campeona mundial y libraría peleas principales en mecas del box como Las Vegas.

Ahora tiene 31 años, mide 1.57 metros y todavía está llena del ingenio y la seguridad en sí misma que siempre ha tenido.

Sorprendentemente, casi todo lo que ella y su padre imaginaron se ha hecho realidad.

Recientemente defendió exitosamente sus campeonatos contra la competidora argentina Leonela Yúdica frente a casi 2 mil 500 fans en Las Vegas. Sus peleas ahora le están redituando bolsas de cientos de miles de dólares. Para la pelea contra Yúdica, Estrada encabezó un cartel que incluyó ocho combates entre hombres.

Estrada, conocida como Superbad, ha peleado 25 veces desde que se convirtió en profesional en el 2011. Ha ganado cada pelea, nueve por nocaut.

“Siempre supe que sucedería así”, dijo. “Siempre pensaba en ello, soñaba con ello, hablaba de ello. Y ahora todas esas cosas que quería están sucediendo”.

La trayectoria de Estrada ha tenido sus giros. Una lesión en el pie la mantuvo fuera de los Juegos Olímpicos del 2012. Por esa época, dejó el boxeo durante aproximadamente un año, tomó clases en un colegio comunitario y trabajó en empleos mal remunerados, incluyendo como mesera en una heladería.

Luego el box la volvió a atraer. Valía la pena seguir con su impulso de llevar el deporte femenil a nuevas alturas, abriendo puertas para futuras generaciones de mujeres y niñas. Tres años más y estará lista para jubilarse, dijo.

Aún así, Estrada señaló a la factura agotadora que cobra el box. El lado feo del negocio. Los años que pasó sin poder conseguir peleas, entrenando intensamente, pero sin competencia real.

“Ha sido una montaña rusa”, dijo, agregando, “Todavía me apasiona, más que nunca. Pero si alguien preguntara: ‘¿Lo adoras?’ No, no lo adoro. No como antes”.

Cuando se le preguntó si le preocupan los peligros de su deporte, Estrada respondió rápidamente. “Como boxeadora, eso es lo último en qué pensar, porque si estás ahí pensando en que vas a recibir golpes y podrías salir lastimada, no te concentrarás en lo que necesitas hacer para ganar”.

En la pelea contra Yúdica, Estrada obtuvo la ventaja inicial. Entraba y salía como un abejorro zumbando. Cambió de postura, lanzó jabs y ganchos.

Pero Yúdica nunca se rindió. Estrada absorbió fuertes golpes que le torcieron el cuello y le castigaron el rostro, provocando que la piel alrededor de su ojo izquierdo se inflamara.

Estrada respondió dando rienda suelta a una andanada de golpes. Sus puños volaron y la multitud rugió.

El asalto final terminó con una tormenta de golpes, pero sin nocaut. Estrada esperó la decisión de los jueces, con su padre cerca. Entonces la voz del anunciador se dejó oír.

“Su ganadora, por decisión unánime, y aún campeona WBC y WBA del mundo, ¡Seniesa ‘Superbad’ Estrada!”.

Por: KURT STREETER